Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 04.08.21 | Aktualisiert um: 12:40 | Überblick

Kathy Griffin: Krebs-Operation ist «gut verlaufen»

NEW YORK: US-Komikerin Kathy Griffin (60) hat sich nach ihrer Krebs-Operation bei ihren Fans für die Unterstützung bedankt.

«Ich bin so dankbar für all die Liebe, die ihr mir schickt», schrieb sie am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram. «Die Operation gestern ist gut verlaufen. Puh.» Einen Tag zuvor hatte Griffin bekanntgegeben, dass bei ihr Lungenkrebs diagnostiziert wurde und ihr ein Teil ihres linken Lungenflügels entfernt werden müsse. «Ja, ich habe Lungenkrebs, obwohl ich nie geraucht habe», erklärte sie. Griffin arbeitet unter anderem als Komikerin, Schauspielerin, Produzentin und Synchronsprecherin.

Jennifer Aniston ist Corona-Impfung wichtig

LOS ANGELES: US-Schauspielerin Jennifer Aniston möchte sich nicht mit Menschen umgeben, die sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen wollen. «Es gibt immer noch eine große Gruppe von Leuten, die Impfgegner sind oder nicht auf die Fakten hören wollen. Das ist wirklich schade», sagte sie im Interview mit dem Magazin «InStyle». Sie habe gerade einige Menschen in ihrer «wöchentlichen Routine» verloren, die sich einer Impfung verweigert oder nicht preisgegeben hätten, ob sie geimpft seien - das sei bedauerlich gewesen.

«Ich glaube, es ist unsere moralische und berufliche Verpflichtung, andere zu informieren, da wir nicht isoliert bleiben und jeden Tag getestet werden», erklärte die 52-Jährige. «Es ist schwierig, weil jeder ein Recht auf seine eigene Meinung hat - aber bei vielen Meinungen habe ich das Gefühl, dass sie auf nichts anderem als Angst oder Propaganda basieren.» Ob es sich bei den genannten Personen um Freunde, Kollegen oder Mitglieder ihres Teams handelt, sagte die Schauspielerin nicht.

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich Aniston wiederholt für das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln ausgesprochen. Auf Instagram rief sie ihre Fans unter anderem dazu auf, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.

Obama wird 60 - Berichte über Geburtstagsparty lösen Diskussion aus

WASHINGTON: Der frühere US-Präsident Barack Obama wird 60. Der Demokrat feiert an diesem Mittwoch seinen runden Geburtstag. In den vergangenen Tagen sorgten Berichte über eine geplante Geburtstagsfeier mit angeblich Hunderten geladenen Gästen wegen steigender Corona-Zahlen in den USA für Aufsehen. US-Medien berichteten, Obama plane am kommenden Wochenende eine große Feier auf der Insel Martha's Vineyard.

Auf der Nachrichtenseite «Axios» hieß es, dass die Gäste geimpft sein und Corona-Tests vorweisen müssten. Es gebe eigens einen Koordinator für die Einhaltung der Covid-Regeln. «Axios» schrieb unter Berufung auf eine nicht namentlich genannte Quelle aus dem Umfeld der Obamas, 475 Gäste würden erwartet.

Das Weiße Haus war daraufhin mit Nachfragen konfrontiert, ob Obama mit einer großen Feier in Zeiten wieder zunehmender Corona- Infektionen in den USA nicht ein falsches Signal senden würde. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte dazu, die Veranstaltung werde nach allen öffentlichen Berichten im Freien abgehalten. Weitere Details zu der Feier nannte sie nicht und verwies auf Obamas Büro. Das wiederum reagierte auf eine Anfrage zunächst nicht.

Obama war von 2009 bis 2017 Präsident der Vereinigten Staaten. Der amtierende Präsident Joe Biden war während Obamas Amtszeit dessen Stellvertreter.

Hollywoods «Traumfrau» Bo Derek hat zum zweiten Mal geheiratet

LOS ANGELES: Hollywoods frühere «Traumfrau» Bo Derek (64), die in den 1970er Jahren durch die Sexkomödie «Zehn - Die Traumfrau» bekannt wurde, hat zum zweiten Mal geheiratet. Ihr langjähriger Partner, Schauspieler John Corbett (60, «My Big Fat Greek Wedding - Hochzeit auf Griechisch») gab dies am Dienstag in der US-Talkshow «The Talk» bekannt - gut ein halbes Jahr nach der heimlichen Hochzeit. Sie hätten das damals unter Verschluss gehalten, nur engste Freunde und Familie seien eingeweiht gewesen, sagte Corbett in der Show. Zum ersten Mal würden sie nun öffentlich davon erzählen.

Nach 20 gemeinsamen Jahren hätten sie um Weihnachten herum geheiratet, um dem Pandemie-Jahr 2020 wenigstens «eine nette Sache» abzugewinnen, witzelte der Schauspieler. Dereks Sprecherteam bestätigte die Angaben laut der US-Zeitschrift «People». Das Paar ist seit 2002 zusammen.

Bo Derek, die als Strandschönheit mit Rastazöpfchen 1979 für Regisseur Edward Blake in «Zehn - Die Traumfrau» vor die Kamera trat und schlagartig berühmt wurde, hatte Mitte der 1970er Jahre den dreißig Jahre älteren Schauspieler und Regisseur John Derek geheiratet. Die Ehe mit dem Ex-Mann von Ursula Andress und Linda Evans hielt bis zu dessen Tod im Jahr 1998.

Stars bekommen bei Met-Gala diesmal veganes Menü vorgesetzt

NEW YORK: Bei der diesjährigen Gala des New Yorker Metropolitan Museums sollen die Stars ein von zehn Köchen kreiertes veganes Menü vorgesetzt bekommen. «Nach zwei schwierigen Jahren für die Restaurant-Industrie wird das die Geschichten einer Gruppe dynamischer Köche erzählen und ein aufregendes Menü von köstlichen pflanzenbasierten Gerichten präsentieren», sagte Star-Koch Marcus Samuelsson, der die zehn Köche auswählte. Die teilnehmenden Köche sind Fariyal Abdullahi, Nasim Alikhani, Emma Bengtsson, Lazarus Lynch, Junghyun Park, Erik Ramirez, Thomas Raquel, Sophia Roe, Simone Tong und Fabian von Hauske, wie das Museum mitteilte.

Die Gala, die eigentlich jedes Jahr am ersten Montag im Mai stattfindet, war in diesem und im vergangenen Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden, und soll nun am 13. September nachgeholt werden. Teilnehmen sollen unter anderem Schauspieler Timothée Chalamet, Sängerin Billie Eilish, Dichterin Amanda Gorman und Tennis-Profi Naomi Osaka. Oberste Gastgeberin ist erneut Anna Wintour, Chefin der US-Modezeitschrift «Vogue».

Die «Met Ball»-Gala, die oft als «Party des Jahres» bezeichnet wird, ist eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums. Die auf mehrere Millionen Dollar geschätzten Einnahmen des Fests bilden das Jahresbudget des Instituts, das in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag feiert und inzwischen nach Wintour benannt ist.