Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

28.07.21

Daumen hoch im ZDF: Erste 19-Uhr-«heute» mit Jana Pareigis

MAINZ: Das ZDF-Publikum ist am Dienstag in der 19-Uhr-Ausgabe von «heute» zum ersten Mal von Jana Pareigis begrüßt worden. Ohne Umschweife kam die 40-jährige Journalistin zum Wesentlichen: «Und das sind die wichtigsten Themen heute.» Zum Schluss eines pannenfreien Parforce-Ritts durch die Nachrichten des Tages strahlte die Moderatorin. Den Daumen hoch zeigte ihr nicht nur Sport-Moderationspartner Norbert Lehmann. Auch auf Twitter gab es neben Kritik am Gendern vor allem Applaus: «Starker Auftritt».

Ingo Lenßen: Die Politik wäre nichts für mich (Mit Foto-Produktion vom 27.7.)

BERLIN/BODMAN-LUDWIGSHAFEN: Der aus Scripted-Reality-Sendungen bekannte Anwalt Ingo Lenßen hat keinerlei Ambitionen auf eine Karriere in der Politik. «Nein. Ausgeschlossen. Das wäre nichts für mich. Ich müsste viel zu viele Kompromisse machen», sagte der 60-Jährige, der früher jahrelang mit dem Richter und heutigen Politiker Alexander Hold in einer Gerichtsshow vor der Kamera stand. «Mich in eine Partei einzufügen, ist nicht mein Ding», sagte er. «Ich bin selbstständig und fühle mich da ganz wohl drin.» Lenßen betreibt in der Nähe von Konstanz am Bodensee eine Anwaltspraxis. Vom kommenden Montag an (2. August) sind beim Privatsender Sat.1.100 frische Folgen der Scripted-Reality-Doku «Lenßen übernimmt» zu sehen.

Bericht: Ehemaliger Slipknot-Schlagzeuger Joey Jordison gestorben

WASHINGTON: Der ehemalige Schlagzeuger der Metal-Band Slipknot, Joey Jordison, ist Medienberichten zufolge im Alter von 46 Jahren gestorben. «Wir sind untröstlich, mitteilen zu müssen, dass Joey Jordison, ein produktiver Schlagzeuger, Musiker und Künstler, am 26. Juli 2021 friedlich im Schlaf gestorben ist», zitierte CNN am Dienstag (Ortszeit) aus einem Statement der Familie, das dem US-Sender vorlag. «Joeys Tod hat uns mit leeren Herzen und unbeschreiblicher Trauer zurückgelassen.» Er habe eine «sanfte Persönlichkeit» und ein «riesiges Herz» gehabt. Angaben zur Todesursache wurden zunächst nicht genannt.

Jordison hatte dem Bericht zufolge die Metal-Band im Jahr 1995 im US-Bundesstaat Iowa mitgegründet, die später für ihre provokanten Auftritte in Overalls und Horror-Masken berühmt wurde. 1999 erschien das gleichnamige Album «Slipknot». 2013 wurde bekannt, dass der Drummer und die Band getrennte Wege gingen. Später teilte Jordison mit, an einer Erkrankung des Nervensystems zu leiden. Neben Slipknot war er noch Mitbegründer von Bands wie Scar The Martyr und Sinsaenum.

Zahlreiche Kollegen aus der Musik-Branche nahmen Anteil am Tod des Musikers. Serj Tankian, Sänger der Band System of a Down, nannte Jordison auf Facebook einen «großartigen Schlagzeuger und Menschen». Die Band Metallica postete ein Bild von Jordison mit den Worten «R.I.P. brother...». Slipknot selbst veröffentlichten zunächst ohne Kommentar auf ihrem Twitter-Account ein komplett schwarzes Profilbild.