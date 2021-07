Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 07.07.21 | Überblick

Val Kilmer in Trailer für «Val»: «Ich will meine Geschichte erzählen»

LOS ANGELES: Val Kilmer (61) gibt mit dem Trailer zu «Val» einen Vorgeschmack auf eine sehr persönliche Dokumentation über sein Leben. Mehr als je zuvor wolle er seine Geschichte erzählen, sagt der Hollywood-Star in dem am Dienstag veröffentlichten Video. In einer Szene spricht er mit krächzender, kaum verständlicher Stimme. Er erhole sich immer noch von einer Behandlung wegen Kehlkopfkrebs.

Kilmer, der durch Filme wie «Top Gun» (1986), «The Doors» (1991) und «Batman Forever» (1995) berühmt wurde, hat als Produzent selbst gedrehte Heimvideos aus «tausenden Stunden Material» beigesteuert. Ein Clip aus den frühen 80er Jahren zeigt den jungen Kilmer mit Sean Penn und Kevin Bacon, alle Anfang 20, auf der Theaterbühne. Er habe sich daneben benommen, er sei mutig gewesen, manchmal grotesk, erzählt er zu Szenen aus seinen Filmen und seinem Leben. Er sei sensibel und klug, mit der Seele eines Clowns.

Nach der Weltpremiere bei den Festspielen in Cannes Premiere soll «Val» Ende Juli in den US-Kinos anlaufen und ab August bei Amazon Prime erscheinen. Im November kehrt Kilmer dann an der Seite von Tom Cruise mit der Actionfilm-Fortsetzung «Top Gun: Maverick» in die Kinos zurück.

Stallone: «wundervolle Familie» ist bestes Geburtstagsgeschenk

LOS ANGELES: Action-Star Sylvester Stallone hat seinen 75. Geburtstag gleich mit vier Frauen gefeiert. Seine «wunderbare Familie» sei das beste Geburtstagsgeschenk, dass er bekommen könnte, schrieb der Schauspieler am Dienstag auf Instagram zu einem Foto mit Ehefrau Jennifer Flavin (52) und ihren drei gemeinsamen Töchtern, Sophia (24), Sistine (23) und Scarlet (19).

In einem weiteren Foto hält er einen riesigen Kuchen in die Kamera, der mit einem Bild von Stallone verziert ist, auf dem er seinen Bizeps anspannt. Den Kuchen mit der Aufschrift «ROCK ON-75! Happy Birthday Sly!» habe er in seinem Fitnesscenter bekommen. «Ich bin so dankbar für all die Menschen in meinem Leben, die ich liebe, so erfüllend», schrieb der «Rocky»-Star.

Die jüngste Tochter Scarlet, konnte sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. Sie postete am Dienstag eine Seite aus einem Familienalbum, das den deutlich jüngeren Stallone mit Unterhemd und Zigarette im Mund in der Küche zeigt, mit der Bildunterschrift 'Sly macht Frikadellen'. «Happy Birthday, Dad», gratuliert der Teenager: «Bitte koch nicht nochmal.»

Anwalt von Britney Spears in Vormundschafts-Streit tritt ab

LOS ANGELES: Der langjährige Anwalt von Britney Spears, der die US-Sängerin in ihrem Vormundschaftsstreit vertritt, will von dieser Aufgabe zurücktreten. Sam Ingham und eine Anwalts-Kanzlei in Los Angeles haben am Dienstag einen entsprechenden Antrag vor Gericht eingereicht, wie US-Medien berichteten. Das Promiportal «TMZ.com» stellte die Gerichtsdokumente ins Netz. Demnach will Ingham von seinen Aufgaben entbunden werden, sobald das Gericht einen neuen Anwalt bestellt hat.

Einen Tag zuvor hatte der jahrelange Manager von Popstar Britney Spears gekündigt. Larry Rudolph, der seit Mitte der 90er-Jahre für den Popstar («Baby one more Time», «Toxic») arbeitete, gab an, dass er schon seit über zwei Jahren nicht mehr mit Spears gesprochen habe. Seine professionellen Dienste würden nicht mehr benötigt.

Seit 2008 ist der Jurist Ingham an Spears' Seite, nachdem die Sängerin wegen beruflicher und privater Probleme psychisch zusammengebrochen war und ein Gericht damals ihrem Vater die Vormundschaft übertrug.

Zuletzt hatte sich der Streit um die Vormundschaft über Spears' Finanzen und ihre persönliche Freiheit zugespitzt. Die 39-Jährige hatte im Juni in einer emotionalen Gerichtsanhörung ein Ende der Vormundschaft gefordert. Spears erklärte, sie fühle sich von ihrer Familie und von Managern ausgenutzt. Sie werde kontrolliert und könne selbst nicht über ihr Leben bestimmen. Sie sagte auch, sie wolle ihren eigenen Anwalt wählen.

Shakespeare-Theater im New Yorker Central Park startet wieder

NEW YORK: Nach einer Pause wegen der Corona-Pandemie ist das beliebte Shakespeare-Theater im New Yorker Central Park zurück. Ab Dienstag finden die Shows von «Shakespeare in the Park» nach einer abgesagten Sommersaison 2020 wieder statt, teilte das Public Theater mit. Der künstlerische Direktor Oskar Eustis sagte dem Radiosender NPR: «Es ist fantastisch, wieder zurück zu sein.» Bis zum 18. September wird in dem Park in Manhattan «Merry Wives» gezeigt, eine Adaption des Shakespeare-Klassikers «Die lustigen Weiber von Windsor» von Jocelyn Bioh.

«Shakespeare in the Park» gehört zu den beliebtesten Traditionen New Yorks, das Magazin «Deadline» beschrieb die Aufführungen, bei denen kein Eintritt verlangt wird, jüngst als «New Yorks jährliches Symbol für den Sommer». An den Stücken nehmen immer wieder auch berühmte Schauspieler und Regisseure teil, wie etwa Hollywood-Star Annette Bening.

Quentin Tarantino kauft weiteres Hollywood-Kino auf

LOS ANGELES: US-Regisseur Quentin Tarantino (58, «Once Upon a Time in Hollywood») hat in Los Angeles ein weiteres Kino erworben. Mit dem Ankauf des New Beverly Cinema hatte der Oscar-Preisträger schon 2007 ein kleines Familienkino vor dem Untergang bewahrt. Nun ist Tarantino neuer Eigentümer des historischen Vista Theatre am Sunset Boulevard, das wegen der Corona-Pandemie zuletzt geschlossen war. «Es ist für alle ein Win-Win-Deal», sagte der bisherige Besitzer, Lance Alspaugh, am Dienstag der «Los Angeles Times». Als «ikonischer Filmemacher» sei Tarantino der perfekte Käufer. Der Preis für die Übernahme wurde nicht bekannt.

Tarantino hatte den Kauf am Montag in einem Podcast des US-Schauspielers Dax Shepard verkündet. Demnach plant er er das Kino um Weihnachten herum in Betrieb zu nehmen. Er wolle dort neue Filme zeigen, allerdings nur im analogen Filmformat, nicht mit der inzwischen üblichen digitalen Projektion.

Tarantino, der sich als Kind Filme im New Beverly Cinema angeschaut hatte, ist seit dem Erwerb des Programmkinos auf dem Beverly Boulevard an der Programmauswahl beteiligt. Auch dort werden nur Analogfilme gezeigt.