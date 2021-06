Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

20 Jahre «Moulin Rouge»: Nicole Kidman erinnert an Musical

BERLIN: Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman (53) hat das 20. Jubiläum ihres Films «Moulin Rouge» mit einer Fotoreihe auf Instagram gefeiert. Die Schauspielerin teilte am Dienstag (Ortszeit) mehrere Bilder vom Set des Musicals, auf denen sie mit ihrem damaligen Co-Star Ewan McGregor (50) zu sehen ist. «Einige meiner liebsten Erinnerungen von Moulin Rouge!», schrieb Kidman dazu und ergänzte ein Zitat aus dem Film: «Das Beste, was du jemals lernen wirst, ist einfach zu lieben und im Gegenzug geliebt zu werden.»

«Moulin Rouge» feierte 2001 auf dem Filmfestival in Cannes Premiere. McGregor spielt in dem Film den Schriftsteller Christian, der sich im legendären Pariser Nachtclub Moulin Rouge in den Showstar Satine (Kidman) verliebt. Das Musical erhielt zwei Oscars für die besten Kostüme und das beste Szenenbild sowie sechs weitere Nominierungen, darunter für Kidman als beste Hauptdarstellerin.

«People»: «Friends»-Star Matthew Perry löst Verlobung auf

BERLIN: «Friends»-Star Matthew Perry (51) hat sich laut einem Medienbericht nach drei Jahren Beziehung von seiner Verlobten Molly Hurwitz (29) getrennt. «Manchmal funktionieren Dinge einfach nicht, und das hier ist eines davon», sagte Perry dem US-Magazin «People». «Ich wünsche Molly das Beste.» Perry und Hurwitz waren seit 2018 ein Paar, im November 2020 hatte der Schauspieler die Verlobung bekanntgegeben.

Perry wurde durch seine Rolle als Chandler Bing in der US-Kultserie «Friends» berühmt. Die Sitcom lief zwischen 1994 und 2004. Für die Sondersendung «Friends: The Reunion», die vergangene Woche ausgestrahlt wurde, kamen die sechs Hauptdarsteller rund 17 Jahre nach dem Serienfinale noch einmal vor der Kamera zusammen.

Muskulöser Chris Hemsworth: «Thor: Love and Thunder» ist abgedreht

LOS ANGELES: «Thor»-Darsteller Chris Hemsworth (37) hat das Ende der Dreharbeiten von «Thor: Love and Thunder» mit einem «super entspannten» Foto bekanntgegeben. Der australische Star postete am Dienstag auf Instagram ein Bild, auf dem er neben Regisseur Taika Waititi in einem Muskel-Shirt mit massiven Oberarmen und durchtrainiertem Oberkörper posiert. Es sei ein «völlig bekloppt lustiger» Film, der aber auch zu Herzen gehe, schrieb der Schauspieler: «Viel Liebe, viel Donner!». Hemsworth dankte dem Team für eine weitere «unglaubliche Marvel Reise».

Neben Hemsworth als Donnergott spielen auch Tessa Thompson, Natalie Portman, Chris Pratt, Christian Bale und Russell Crowe mit. Der Kinostart ist für Mai 2022 geplant.

Nach «Thor» (2011) unter der Regie von Kenneth Branagh und «Thor - The Dark Kingdom» (2013) von Alan Taylor hatte der Neuseeländer Waititi «Thor: Tag der Entscheidung» (2017) einen ungewöhnlich humorvollen und selbstironischen Anstrich verpasst. Nun inszeniert er auch den vierten Teil der nordischen Götter-Saga.

Lance Bass und Ehemann werden Väter - Zwillinge unterwegs

LOS ANGELES: Der als Teil der Boyband 'N Sync bekannt gewordene Sänger Lance Bass (42) und sein Mann Michael Turchin (34) werden mit Hilfe einer Leihmutter Eltern. Sie würden im November Zwillinge erwarten, ein Mädchen und einen Jungen, teilte Bass am Dienstag der US-Zeitschrift «People» mit. In dem Interview sprachen Bass und Turchin über den schwierigen Prozess und viele Rückschläge, sich den langgehegten Kinderwunsch zu erfüllen. So habe eine der Leihmütter im vorigen Jahr eine Fehlgeburt erlitten.

In den sozialen Netzwerken Instagram und Tiktok postete Bass am Dienstag ein mit gruseliger Musik unterlegtes Video im Stil eines Filmtrailers. Darin spekuliert das Paar über die Ankunft von etwas Geheimnisvollem zu Halloween, mit einer Anspielung auf Zwillinge am Ende.

Rapper DaBaby nach Schießerei verhört

MIAMI: Die Polizei in Miami Beach hat den US-Rapper DaBaby wegen dessen möglicher Rolle bei einer Schießerei mit zwei Verletzten verhört. Anschließend sei der 29-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Jonathan Lyndale Kirk heißt, von den Beamten wieder entlassen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zwei Personen, die für die Schüsse «verantwortlich» gewesen seien, sitzen demnach in Gewahrsam. Zu dem Vorfall war es am Montagabend nahe eines Nobelrestaurants in der Küstenstadt in Florida gekommen.

DaBaby war 2019 mit seinem Album «Baby on Baby» in den USA bekannt geworden, seine zwei Folgealben «Kirk» und «Blame It on Baby» erreichten den ersten Platz der Charts. Der Musiker aus Charlotte (North Carolina) wurde mehrfach für den Musikpreis Grammy nominiert.

Coachella-Festival nach zwei Pandemie-Absagen nun im April 2022

LOS ANGELES: Wegen der Corona-Pandemie wurde das legendäre Coachella-Festival in Kalifornien schon zwei Mal abgesagt - nun soll das Megakonzert an zwei Wochenenden im April 2022 stattfinden. Die Veranstalter gaben den neuen Termin am Dienstag bekannt. Der Kartenvorverkauf soll an diesem Freitag beginnen. Welche Künstler und Gruppen auftreten werden, wurde zunächst nicht bekannt.

Zu Beginn der Pandemie - im April 2020 - hatte es einen coronabedingten Aufschub gegeben. Die Veranstalter schoben das Festival zunächst auf Oktober, aber auch dieser Termin platzte. Im vorigen Januar wurde dann der für 2021 geplante Event ein weiteres Mal abgesagt.

Mehr als 125.000 Konzertgänger waren 2020 auf dem Festivalgelände in Indio erwartet worden. Als Hauptacts an sechs Tagen sollten Gruppen und Künstler wie Rage Against the Machine, Travis Scott, Frank Ocean, Lana Del Rey, Big Sean und Calvin Harris auftreten.

Angesichts der wachsenden Zahl Geimpfter in den USA werden die Corona-Vorgaben immer weiter gelockert. Einige Großveranstaltungen fallen in diesem Jahr dennoch aus, darunter das legendäre Burning-Man-Festival in der Wüste von Nevada. Das einwöchige Open-Air-Festival mit Musik und Kunstaktionen, das jedes Jahr im September rund 70.000 Fans anlockt, war im April abgesagt worden.