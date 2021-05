Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 26.05.21 | Aktualisiert um: 12:50 | Überblick

Schauspielerin Emmy Rossum ist Mutter einer Tochter geworden

BERLIN: US-Schauspielerin Emmy Rossum (34, «Das Phantom der Oper») ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die gemeinsame Tochter mit Ehemann Sam Esmail (43) sei am Montag geboren worden, gab Rossum am Dienstag auf Instagram bekannt. Dazu teilte sie ein Foto, das den Fußabdruck des Neugeborenen zeigt, und zwei Bilder aus der Schwangerschaft. Auf einem davon hält ihr Ehemann ihren runden Bauch. «An einem sonnigen Montagmorgen um 8.13 Uhr haben wir unsere Tochter auf dieser Welt begrüßt», schrieb die Schauspielerin.

Mit dem Regisseur und «Mr. Robot»-Schöpfer Esmail ist Rossum seit 2017 verheiratet. Das Paar lernte sich 2013 während der Dreharbeiten zu der Romanze «Comet» kennen: Esmail führte Regie, Rossum spielte die Hauptrolle.

Medien: Kim Kardashian im Streit um Lohnzahlungen mit Angestellten

BERLIN: Reality-Star Kim Kardashian ist laut Medienberichten im Streit um Lohnzahlungen von sieben ihrer Mitarbeiter verklagt worden. Demnach werfen die Hausangestellten Kardashian vor, Gehälter zu spät gezahlt zu haben. Das berichteten am Dienstag mehrere US-Medien mit Bezug auf Gerichtsdokumente, die am Montag beim Los Angeles County Superior Court eingereicht worden seien. Den Berichten zufolge geht es in dem Rechtsstreit auch um Vereinbarungen zu Überstunden, Pausen und Mahlzeiten, die nach Angaben der Angestellten nicht eingehalten wurden.

Ein Sprecher der 40-Jährigen wies die Vorwürfe zurück. Kardashian habe die Kläger über eine Agentur angestellt und könne nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wie diese ihre Geschäfte führe, zitierte «NBC News» aus einem Schreiben. «Kim hat noch nie einen Dienstleister nicht bezahlt und hofft, dass das Problem zwischen diesen Angestellten und dem Dienstleister, der sie eingestellt hat, bald einvernehmlich gelöst werden kann.»

Die Angestellten sollen auf Kardashians Anwesen unter anderem für Reinigung und Instandhaltung zuständig sein.

Polizei: Haftbefehl gegen Marilyn Manson nach Auftritt 2019

LOS ANGELES: Gegen den US-Schockrocker Marilyn Manson (52) liegt nach Angaben der Polizei in Gilford (US-Staat New Hampshire) ein Haftbefehl wegen Vorwürfen von Körperverletzung vor. Dies gehe auf einen Vorfall mit einer Kamerafrau bei einem Konzertauftritt des Rockers im August 2019 in Gilford zurück, teilte die Behörde am Dienstagabend (Ortszeit) auf ihrer Facebookseite mit. Manson sei bis jetzt nicht nach New Hampshire zurückgekehrt, um sich zu stellen. Es drehe sich nicht um Vorwürfe «sexueller Natur», teilte die Polizei mit, ohne aber weitere Details zu nennen.

Nach US-Medienberichten soll der Rocker bei dem Konzert eine Filmkamera bespuckt haben. «TMZ.com» veröffentlichte ein kurzes Video von einem Spuckvorfall. Drei Konzertgänger beschrieben im Interview mit der Zeitschrift «People», dass eine Kamerafrau mehrfach bespuckt worden sei.

Mansons Anwalt Howard King bezeichnete die Vorwürfe in einer Mitteilung laut «People» und der «New York Times» als «lächerlich». Es sei bekannt, dass Manson auf der Bühne gerne provoziere, «besonders vor der Kamera», sagte King. Sie hätten nach dem Konzert eine Geldforderung von über 35.000 Dollar erhalten, «nachdem ein kleine Menge Spucke» den Arm der Person getroffen habe. Sie hätten damals Beweise für mögliche Schäden verlangt, aber keine Antwort erhalten.

Im Februar hatten US-Schauspielerin Evan Rachel Wood und mehrere andere Frauen Missbrauchvorwürfe gegen Manson publik gemacht. In einem Instagram-Posting warf Wood ihrem Ex-Freund jahrelangen «grauenhaften» Missbrauch vor. Die Polizei in Los Angeles leitete daraufhin eine Untersuchung zu Vorwürfen häuslicher Gewalt ein. Der Sänger hatte damals die Vorwürfe umgehend zurückgewiesen. Seine Kunst und sein Leben seien schon lange «Magnete für Kontroversen», aber die Behauptungen über ihn seien «schreckliche Verfälschungen der Realität», schrieb der Musiker im Februar auf Instagram.

Donna Leon fürchtet neuen Touristenandrang in Venedig nach Corona

ZÜRICH: Krimi-Autorin Donna Leon (78) erinnern Fotos und Videos aus dem wegen Corona leer gefegten Venedig an ihre idyllischen frühen Jahre in der Lagunenstadt. Sie hat aber keinen Zweifel, dass der Touristenandrang auch mit Kreuzfahrtschiffen nach der Pandemie wieder einsetzt. «Verglichen mit vor der Pandemie wird sich wohl nicht viel ändern», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb komme für sie eine Rückkehr nach Venedig auf Dauer nicht in Frage.

Die gebürtige Amerikanerin kam 1968 erstmals nach Venedig und lebte ab den 80er Jahren in die Stadt. Wegen des großen Touristenandrangs zog sie aber später in die Schweiz. Venedig ist auch der Schauplatz ihrer weltweit erfolgreichen Krimi-Serie mit Commissario Brunetti. Der 30. Fall, «Flüchtiges Begehren», erscheint an diesem Mittwoch auf Deutsch.

Charlize Theron und Niki Caro drehen Surferinnen-Film

LOS ANGELES: «Mulan»-Regisseurin Niki Caro (54) und Oscar-Preisträgerin Charlize Theron (45, «Monster») wollen einen Spielfilm über Big-Wave-Surferinnen drehen. Neben Netflix ist Theron mit ihrer Firma Denver and Delilah Productions an Bord, die häufig Frauenthemen aufgreift, wie die Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Dienstag berichteten.

Vorlage für den Film ist ein Zeitungsfeature über den Kampf um Gleichberechtigung von Weltklasse-Surferinnen, die bei Bige-Wave-Wettbewerben antreten möchten. Darin kommen die Sportlerinnen Bianca Valenti, Andrea Moller, Paige Alms und Keala Kennelly vor, die auf Extremwellen vor Hawaii und den kalifornischen Mavericks surfen. Über die Rollenbesetzung wurde zunächst nichts bekannt.

Theron spielte zuletzt in Filmen wie «Fast & Furious 9», «The Old Guard» und «Bombshell» mit. Die Neuseeländerin Caro («Whale Rider», «Kaltes Land») hat mit dem Disney-Abenteuer «Mulan» (2020) um die chinesische Heldin Hua Mulan ihren bisher teuersten Film gedreht.

Grusel-Trailer für neuen Psychothriller mit Anya Taylor-Joy

LOS ANGELES: «Baby Driver»-Regisseur Edgar Wright (47) versteht es, schon mit einem kurzen Trailer für seinen neuen Film «Last Night in Soho» Angst einzujagen. Am Dienstag (Ortszeit) stellte der Brite den ersten Videoclip für den Psychothriller mit den Schauspielern Anya Taylor-Joy (25, «Das Damengambit»), Thomasin McKenzie (20, «Jojo Rabbit») und Matt Smith (38, «Doctor Who») ins Netz. Er könne es kaum erwarten, den Film im Oktober in den Kinos zu zeigen, schrieb Wright. Wegen der Corona-Pandemie war der für 2020 geplante Filmstart im vorigen Jahr verschoben worden.

Der Film spielt im England der 1960er Jahre. Ein junges Mädchen (McKenzie) wird per Zeitreise in die Musik- und Modeszene in den Londoner Stadtteil Soho versetzt, wo sie auf ihr Idol, eine geheimnisvolle Sängerin (Taylor-Joy), trifft. In dem Trailer singt Taylor-Joy mit hypnotischer Stimme den früheren Pop-Hit «Downtown» zu Gruselszenen mit Messern, Morden und Spuk.

Der Brite Wright, der durch die Zombie-Komödie «Shaun of the Dead» und den Cop-Thriller «Hot Fuzz - Zwei abgewichste Profis» bekannt geworden war, holte zuletzt Ansel Elgort für den Gangsterfilm «Baby Driver» (2017) vor die Kamera.