Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Österreichs Kultur meldet sich mit Premieren-Feuerwerk zurück

WIEN: Mit einem randvollen Premierenkalender präsentieren sich Österreichs Bühnen nach monatelangem Corona-Lockdown. Gemeinsam mit dem Tourismus und der Gastronomie wird auch der Kulturbetrieb am Mittwoch wieder hochgefahren. Auch wenn nur wenige Wochen bis zum Ende der Saison verbleiben, sei es nicht in Frage gekommen, den Vorhang erst nach der Sommerpause wieder zu heben, sagte Burgtheater-Direktor Martin Kusej. «Viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer haben uns in den letzten Monaten geschrieben, was Theater für sie bedeutet», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Es war klar, dass wir baldmöglichst wieder spielen wollen.»

Auch wenn in Österreich wieder vor Publikum gespielt wird, ist nicht alles so wie früher. Die Säle dürfen nur zur Hälfte gefüllt werden. Besucher müssen Masken tragen und einen Nachweis mitbringen, dass sie negativ getestet, geimpft oder von Covid-19 genesen sind. Zudem bieten große Häuser wie das Burgtheater und die Staatsoper ihren Besuchern Virustests vor der Vorstellung an.

Kusej hat bis Ende Juni acht Premieren angesetzt, die allerdings auf kleineren Bühnen stattfinden, da das Burgtheater renoviert wird. Den Beginn macht am Mittwoch August Strindbergs «Fräulein Julie» unter der Regie von Mateja Koleznik. Die Staatsoper zeigt sechs Neuproduktionen, darunter Charles Gounods «Faust» in einer vielschichtigen Inszenierung von Frank Castorf, die in den vergangenen Wochen bereits in einer aufgezeichneten Version ohne Live-Publikum für Aufsehen sorgte. Auch der Musikverein geht aufs Ganze. Der Klassiktempel verlängert seine Saison bis Ende Juli und plant bis dahin mehr als 180 Konzerte.

US-Festival Lollapalooza soll am ersten Augustwochenende stattfinden

CHICAGO: Nach einem pandemiebedingten Ausfall 2020 findet das Festival Lollapalooza in Chicago am ersten Augustwochenende dieses Jahres wieder statt. Das teilten die Veranstalter am Dienstag (Ortszeit) mit. Um teilzunehmen, sei entweder eine vollständige Corona-Impfung oder ein negatives Testergebnis nötig, wie Chicagos Bürgermeisterin Lori Lightfoot auf Twitter mitteilte. Details zum Line-Up sollten am Mittwoch (Ortszeit) bekanntgegeben werden.

Im Zuge der Corona-Pandemie sind seit März 2020 zahlreiche Großveranstaltungen in den USA abgesagt oder verschoben worden. Zuletzt waren auch das für April 2021 geplante Coachella-Festival und das Burning-Man-Festival Anfang September erneut abgesagt worden.

Das Lollapalooza findet seit 1991 statt und zählt zu den populärsten und erfolgreichsten Festivals der USA. Ableger gibt es mittlerweile in der ganzen Welt, auch in Berlin. Im Februar hatten die Veranstalter mitgeteilt, dass das deutsche Lollapalooza im September wieder stattfinden soll. Man beobachte die Situation kontinuierlich, hieß es in einer Mitteilung.

Saskia Vester über Ehemann: «Einer muss zu Hause das Schiff steuern»

BERLIN: Schauspielerin Saskia Vester (61, «Das Kindermädchen») und ihr Mann haben sich die Aufgaben geteilt, als ihre Kinder klein waren - sie hat gearbeitet, er machte den Hausmann. «Wenn man den richtigen Partner hat, dann kann man auch Karriere machen und Kinder haben! Sonst geht das nicht. Einer muss zu Hause das Schiff steuern», sagte Vester der Zeitschrift «Bunte».

Ihr Ehemann, Fernsehproduzent Robert Flörke, habe sich um die Kinder gekümmert. «Er hat sich entschieden, den Hausmann zu machen! Sieben Jahre hat er sich um unsere beiden Kinder gekümmert, bis sie aus dem Gröbsten raus waren. Vor allem Männer konnten das kaum begreifen. Aber mein Mann kam damit prima klar», erzählte Vester. Laut «Bunte» sind Vester und Flörke seit 35 Jahren ein Paar, das Paar lebt in München.

Jason Derulo ist Vater: Sohn Jason King geboren

BERLIN: R&B-Sänger Jason Derulo (31, «Savage Love») ist zum ersten Mal Vater geworden. Es sei der glücklichste Tag seines Lebens, seinen kleinen Jungen Jason King Derulo nach Hause bringen zu dürfen, schrieb der Sänger am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram. Dazu teilte Derulo eine Video-Collage, die ihn und Freundin Jena Frumes auf dem Weg in die Klinik und mit dem Baby im Krankenhauszimmer zeigt.

Frumes teilte ebenfalls mehrere Fotos, auf denen sie und Derulo mit dem Neugeborenen zu sehen sind. «Ein Blick auf meine erste Woche mit unserem gesunden, hübschen kleinen König», schrieb sie dazu. Das Leben habe jetzt viel mehr Bedeutung und sie sei sehr dankbar. «Ich bin so verliebt in diesen kleinen Jungen. Er ist alles, von dem ich nie wusste, dass ich es brauche.» Wie Frumes darunter schrieb, kam Jason King bereits am 8. Mai zur Welt.

Selena Gomez mit Steve Martin in Comedyserie auf Mördersuche

LOS ANGELES: Pop-Star und Schauspielerin Selena Gomez (28) geht mit den Komiker-Legenden Steve Martin (75) und Martin Short (71) auf Mördersuche. Der US-Streamingdienst Hulu veröffentlichte am Dienstag (Ortszeit) einen Trailer für die neue Comedyserie «Only Murders In The Building» mit einem Premierentermin am 31. August. Gomez verlinkte das Video auf Twitter mit dem Kommentar: «Jeder ist ein Verdächtiger».

Die Story dreht sich um die New Yorker Hochhausbewohner Mabel, Charles und Oliver, die sich zunächst nicht kennen, aber über ihre Vorliebe für «True Crime»-Geschichten - also die Aufklärung von wahren Verbrechen - zueinanderfinden. Als ein Nachbar ermordet wird, macht sich das Schnüffler-Trio gemeinsam an die Arbeit. Natürlich werde sie in die Wohnung des Toten einbrechen und dessen Kram durchsuchen, sagt Gomez alias Mabel in dem Clip. «Hört sich nach einem netten Nachmittag an», fügt sie todernst hinzu.

Martin und Short kennen sich von Komödien wie «Drei Amigos» und «Vater der Braut». Gomez spielte in Filmen wie «The Big Short», «Bad Neighbors 2», «The Dead Don't Die» und «A Rainy Day in New York» mit.

Favorit Malta im Finale des Eurovision Song Contest

ROTTERDAM: ESC-Favorit Malta hat sich für das Finale des Eurovision Song Contest qualifiziert. Nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr gab es nun das erste Halbfinale des ESC in Rotterdam am Dienstagabend vor rund 3500 Zuschauern. Insgesamt zehn von 16 Ländern gewannen einen Platz im Finale. Außer Malta sind das Norwegen, Israel, Russland, Aserbaidschan, Litauen, Zypern, Schweden, Belgien und die Ukraine. Nach einer großen Show in der niederländischen Hafenstadt konnten die TV-Zuschauer entscheiden. Die Jury hatte bereits am Vorabend abgestimmt.

Die letzten zehn Endrunden-Teilnehmer werden im zweiten Halbfinale am Donnerstag gewählt. Bereits einen sicheren Platz haben die «Big Five», die fünf großen Länder Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und Deutschland, und auch Gastgeber Niederlande ist sicher beim Großen Finale am Samstag dabei.

Zwei Jahre nach dem Sieg des niederländischen Sängers Duncan Laurence mit «Arcade» beim ESC in Tel Aviv wird nun der Wettbewerb in Rotterdam ausgetragen. Es ist die 65. Ausgabe des ESC. Im vergangenen Jahr musste er wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden - zum ersten Mal überhaupt. Laurence eröffnete die Show in Rotterdam mit seinem Song «Feel Something».

Die Regierung in Den Haag hatte Zuschauer zugelassen, allerdings unter strengen Corona-Bedingungen. So musste jeder Besucher ein negatives Testergebnis vorweisen. Auch alle Künstler und ihre Teams wurden mehrfach getestet und mussten in Rotterdam in ihrem «Corona-Bubble» bleiben, durften ihre Hotels nur zu Proben verlassen. Als einziges Land nahm Australien mit einem Video teil, die Sängerin Montaigne durfte wegen der strengen Reisebedingungen ihrer Heimat nicht reisen.