Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 12.05.21 | Überblick

Rockmusiker Udo Lindenberg wird 75 - ein «Sprinter und Marathon-Mann»

HAMBURG: Mit neuer Platte und neuen Plänen will Rockmusiker Udo Lindenberg am Montag (17. Mai) seinen 75. Geburtstag feiern. «Ich bin schneller als das Alter, ein Sprinter und Marathon-Mann», sagte Lindenberg im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. «Alter steht für Radikalität und Meisterschaft und nicht fürs Durchhängen.»

Das Album «Udopium - Das Beste» erscheint mit 75 Songs am Freitag (14. Mai): ein Best of aus fünf Jahrzehnten und vier neue Stücke. Viele Menschen hätten die Folgen der Corona-Pandemie sehr hart getroffen, sagt Lindenberg, dagegen gehe es ihm verhältnismäßig gut, er habe ja auch noch seine Malerei. Seine abgesagte Tour will er 2022 nachholen. Die Zeit ohne Konzerte sei für ihn wie ein «kalter Entzug» - und die weitgehende Isolation der vergangenen Monate «eine seltene Erfahrung» gewesen.

1971 hatte Lindenberg sein erstes Album, damals noch in englischer Sprache und ein Flop, veröffentlicht. 50 Jahre später hat er nach Angaben seiner Plattenfirma fast 1000 Songs geschrieben und laut GfK Entertainment bislang 1134 Charts-Platzierungen erreicht. Das erste Nummer-1-Album seiner Karriere gelang ihm 2008 mit dem Comeback «Stark wie Zwei».

Scarlett Johansson erhält «Generation»-Sonderpreis bei MTV-Awards

LOS ANGELES: «Avengers»-Star Scarlett Johansson (36) soll bei der Vergabe der MTV Movie & TV Awards eine besondere Auszeichnung erhalten. Die Schauspielerin wird bei der Preisgala am Sonntag mit dem MTV Generation Award gekürt, wie der Musik-Sender am Dienstag bekanntgab. In der Vergangenheit waren Stars wie Chris Pratt, Robert Downey Jr., Johnny Depp, Tom Cruise, Reese Witherspoon und Sandra Bullock mit dem Ehrenpreis für besondere Verdienste im Filmgeschäft geehrt worden.

Johansson war im Laufe ihrer Karriere schon sechs Mal für einen MTV Movie & TV Award nominiert gewesen. Sie gewann die Trophäe in Form eines goldfarbenen Popcornbechers 2013 in der Sparte «Bester Kampf» für den Film «Marvel's The Avengers». Die Schauspielerin war im vorigen Jahr gleich für zwei Oscars im Rennen, als beste Hauptdarstellerin in «Marriage Story» und als Nebendarstellerin in «Jojo Rabbit». Sie ist als nächstes in dem Superhelden-Streifen «Black Widow» auf der Leinwand zu sehen.

Über die Gewinner der seit 1992 verliehenen Publikumspreise für Spielfilme und Fernsehproduktionen stimmen Fans online ab. Die Trophäen sollen am 16. Mai in Los Angeles vergeben werden. Film-Favorit ist die bissige Satire «Borat Subsequent Moviefilm» (dt.: Borat Anschluss Moviefilm) mit drei Gewinnchancen.

Kiefer Sutherland übernimmt Hauptrolle in TV-Spionage-Serie

LOS ANGELES: Emmy-Preisträger Kiefer Sutherland (54) erhält eine neue TV-Hauptrolle. In einer noch titellosen Spionage-Serie soll er den Agenten James Weir spielen, der in einer komplizierten Welt mit Überwachungssystemen, Manipulation und Falschinformationen um den Erhalt der Demokratie kämpft.

Paramount+, der Streamingservice des US-Senders CBS, gab die neue Serie unter der Regie von John Requa und Glenn Ficarra («Crazy, Stupid, Love») am Dienstag (Ortszeit) bekannt. Sutherland ist auch als ausführender Produzent an Bord.

Der Sohn von Hollywoodstar Donald Sutherland ist aus Filmen wie «Melancholia», «Nicht auflegen!», «Spurlos» und «Flatliners» bekannt. Auf dem Bildschirm machte er mit der Echtzeitserie «24» als Anti-Terror-Agent Jack Bauer Furore. Die Thrillerserie, die in Echtzeit pro Staffel jeweils einen einzigen Tag im Leben des Agenten zeigte, lief in den USA von 2001 bis 2010.

Brit Awards: Preise für Dua Lipa, The Weeknd und Billie Eilish

LONDON: Popstar Dua Lipa («Physical») ist bei den Brit Awards zum zweiten Mal als beste britische Künstlerin ausgezeichnet worden und hat außerdem die begehrte Trophäe für ihr Album «Future Nostalgia» bekommen. Die 25-Jährige trat a Dienstag auch im Showprogramm der Preisverleihung vor 4000 Zuschauern in der Londoner o2-Arena auf. Den Preis als bester männlicher Künstler erhielt der Londoner Rapper J Hus. Als erste weibliche Gruppe in der Geschichte der Brit Awards wurden Little Mix ausgezeichnet. Sänger Harry Styles bekam eine «Brits»-Trophäe für seine Single «Water Melon Sugar».

Internationale Auszeichnungen gingen an den kanadischen Sänger The Weeknd («Blinding Lights»), der mit einer musikalischen Performance per Video zugeschaltet war, und an US-Sängerin Billie Eilish («Your Power»), die sich ebenfalls mit einer Videobotschaft bedankte. Außer sich vor Freude war das Schwestern-Trio Haim («Forever»), das sich in der Kategorie «Beste Internationale Band» gegen die Foo Fighters und die favorisierte südkoreanische Boygroup BTS durchsetzte. US-Star Taylor Swift bekam den «Global Icon Award», einen Ehrenpreis, den vor ihr nur Sir Elton John, David Bowie und Robbie Williams erhielten.

Im Showprogramm traten neben Dua Lipa die als «Breakthrough Artist» ausgezeichnete Arlo Parks, Rag'n'Bone Man und Sir Elton John im Duett mit Years And Years auf. Die Band Coldplay eröffnete den Abend mit einem Auftritt auf einem Kahn auf der Themse.

Als erste große Musikveranstaltung in Großbritannien seit Beginn der Corona-Pandemie wurden die Brit Awards wieder vor Livepublikum vergeben. Mehr als die Hälfte der Zuschauer waren Menschen, die in der Pandemie geholfen und die Eintrittskarten als Dankeschön bekommen hatten. Sie wurden vor der Veranstaltung auf das Virus getestet und müssen sich auch in den Tagen danach testen lassen.