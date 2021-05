Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Written by: Redaktion (dpa) | 05/05/2021 | Aktualisiert um: 13:20 | Überblick

Neuseelands Regierungschefin Jacinda Ardern heiratet im Sommer

WELLINGTON: Neuseelands Ministerpräsidentin Jacinda Ardern und ihr Verlobter Clarke Gayford haben einen Termin für ihre Hochzeit festgelegt. Das sagte die 40-Jährige jetzt im Sender Coast Radio, ohne aber das genaue Datum zu nennen. «Wir haben es noch niemandem gesagt, darum sollten wir wahrscheinlich erst einmal ein paar Einladungen verschicken», witzelte die beliebte Politikerin, die seit 2019 mit Gayford (44) verlobt ist.

Ardern verriet lediglich, dass der große Tag im nächsten neuseeländischen Sommer (22. Dezember 2021 bis 21. März 2022) geplant sei. Medien im Land mutmaßten am Mittwoch, dass Töchterchen Neve ein Blumenmädchen sein könnte.

In dem Pazifikstaat gibt es schon länger Spekulationen über das Datum und den Ort der Hochzeit. Ardern und der Journalist Gayford sind seit 2013 ein Paar. Ihre Tochter Neve Te Aroha kam im Juni 2018 zur Welt. Damit war Ardern weltweit die zweite gewählte Regierungschefin, die während ihrer Amtszeit Mutter wurde - nach der pakistanischen Ex-Premierministerin Benazir Bhutto im Jahr 1990.

Bei der Parlamentswahl im Oktober hatte sich Ardern eine zweite Amtszeit gesichert und mit der Labour-Partei einen historischen Sieg errungen. Ihre Popularität geht auch auf ihr erfolgreiches Krisenmanagement in der Corona-Pandemie zurück. In Neuseeland leben die Menschen schon länger fast wieder ein normales Leben.

«Die beste Form meines Lebens»: Will Smith plant Fitness-Doku

LOS ANGELES: Nachdem Hollywoodstar Will Smith erst kürzlich seine untrainierte Corona-Figur auf Instagram präsentiert hat, will sich der Schauspieler nun in einer Youtube-Doku in Form bringen. «Ich liebe diesen Körper, aber ich möchte mich besser fühlen», schrieb der 52-Jährige am Dienstag auf Instagram neben ein Foto, das ihn in Unterhose zeigt. «Ich werde in die beste Form meines Lebens kommen!!!!!», schrieb der «Men in Black»-Star weiter.

Sein Körper habe ihn durch eine ganze Pandemie getragen und durch unzählige Streifzüge in der Speisekammer. Am Vortag hatte Smith auf Instagram bereits ein anderes Bild von sich geteilt und dazugeschrieben: «Ich bin in der schlechtesten Form meines Lebens».

Pasquale Aleardi muss für ARD-Krimi sechs Kilometer sprinten

BERLIN: Schauspieler Pasquale Aleardi verbindet mit dem neuen Bretagne-Krimi an diesem Donnerstag einen der schlimmsten Muskelkater seines Lebens. Die Zuschauer sehen ihn auf einer halsbrecherischen Verfolgungsjagd zu Fuß quer durch die Altstadt von Saint-Malo.

«Der Muskelkater, den ich danach hatte, gehört definitiv zu den heftigsten, an die ich mich erinnern kann», sagte der 49-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Den Drehtag werde er so schnell nicht vergessen. «20 bis 30 Einstellungen, wobei jede davon drei bis vier Takes beinhaltete, in denen wir dann jeweils 50 Meter so schnell wie möglich gerannt sind. Wir reden also insgesamt von 3000 bis 6000 Meter Sprint.» Am Tag darauf hätten er und Nadja Becker, die im Film die Rolle der Lucille spielt, sich nicht mehr bewegen können.

Der neue Krimi «Bretonische Spezialitäten» mit Aleardi als Kommissar Georges Dupin lauft an diesem Donnerstag um 20.15 Uhr im Ersten.

Horst Lichter hat keine Zeit für «Let's Dance»

KÖLN: Koch und Moderator Horst Lichter (59) schwingt gern das Tanzbein - hat aber leider keine Zeit für die RTL-Tanzshow «Let's Dance».

«Ich werde tatsächlich seit sechs oder sieben Jahren gefragt, ob ich bei «Let's Dance» mitmachen möchte. Ich würde auch total gern, weil ich sehr gern tanze», sagte Lichter der Deutschen Presse-Agentur. Aber: Wenn er etwas mache, dann mache er es richtig. «Wenn ich da mitmachen will, brauche ich drei freie Monate. Ich habe aber keine drei Monate frei am Stück», sagte Lichter, der vor allem für seine extrem populäre Show «Bares für Rares» bei ZDF und ZDFneo bekannt ist. «Wir machen 240 tägliche Sendungen, vier Abendshows, meine Doku.».