Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 28.04.21 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

Britney Spears will vor Gericht selbst über Vormundschaft aussagen

LOS ANGELES: Die Popsängerin Britney Spears möchte persönlich vor Gericht über ihre Vormundschaft sprechen. Das sei ein Wunsch der 39-Jährigen selbst, teilte ihr Anwalt Samuel Ingham nach Informationen mehrerer US-Medien mit. Die Anhörung soll am 23. Juni stattfinden. Ingham zufolge hatte Spears um einen schnellen Termin gebeten. Im Rechtsstreit mit ihrem Vater um ihre Vormundschaft hatte sich Spears bislang selbst kaum geäußert.

Nachdem die Sängerin wegen beruflicher und privater Probleme psychisch zusammengebrochen war, hatte ein Gericht 2008 entschieden, ihrem Vater die Vormundschaft zu übertragen. Seither verwaltet James Spears das Vermögen seiner berühmten Tochter. Im vergangenen Jahr hatte Britney Spears vor Gericht beantragt, ihn aus dieser Rolle zu entlassen. Im November bestätigte Richterin Brenda Penny am Superior Court des Bezirks Los Angeles die Vormundschaft zwar, benannte aber auf Antrag der Musikerin einen Finanztreuhänder als Co-Vormund. Einwände von James Spears gegen die Teilung der Vormundschaft waren im Februar abgewiesen worden.

Eine Anfang Februar veröffentlichte Dokumentation der «New York Times» über Spears' Leben unter der Vormundschaft ihres Vaters entfachte heftige Diskussionen vor allem in den sozialen Netzwerken. Viele Prominente bekundeten unter dem Hashtag «#FreeBritney» ihre Unterstützung für die Sängerin.

«She said Yes!!» - ProSieben-Moderator Daniel Aminati hat sich verlobt

BERLIN: Der ProSieben-Moderator Daniel Aminati hat sich verlobt. Der 47-Jährige teilte am Dienstagabend ein Foto auf Instagram, auf dem er an einem Strand vor seiner Freundin auf die Knie geht und einen Ring in der Hand hält. Dazu schrieb Aminati «She said Yes!!» und setzte den Hashtag #verlobt. Auch seine Freundin Patrice teilte das Bild in ihrer Instagram-Story.

Unter Animatis Post gratulierten ihm unter anderen seine Kollegin Rebbeca Mir und deren Mann Massimo Sinato, der Fußballspieler Dennis Aogo sowie der Rapper Eko Fresh.

Schlagerstar Andy Borg baut Salat, Tomaten und Kürbis an

PASSAU: Mit dem Frühjahr kommt für Schlagerstar Andy Borg («Adios Amor») die Pflanzzeit.

In seinem Garten bei Passau hat der 60-Jährige gerade die ersten Salatpflanzen eingesetzt. «Dazu ziehe ich noch Schnittlauch, Basilikum, und sobald es möglich ist, hole ich Tomatenpflanzen» sagte er der «Bild»-Zeitung (Mittwoch). «Dann Paprika, Zucchini, Kürbis. Kohlrabi, Karotten und Zitronenmelisse.» Gemüse und Kräuter aus dem eigenen Garten schmeckten seiner Frau und ihm am besten. «Weil die mit Liebe gezogen sind», sagte der frühere Moderator der Fernsehsendung «Musikantenstadl». Seinen Durchbruch hatte der Österreicher vor etwa 40 Jahren mit dem Song «Adios Amor».

Familie des früheren Samsung-Chefs zahlt Milliarden Erbschaftsteuer

SEOUL: Die Familie des verstorbenen Ex-Chefs des Samsung-Konzerns und reichsten Mannes Südkoreas, Lee Kun Hee, hat die Zahlung einer Erbschaftsteuer von mehr als zwölf Billionen Won (8,9 Milliarden Euro) angekündigt.

Die Steuerzahlung sei eine der größten in Südkorea und weltweit, «sie entspricht dem Drei- bis Vierfachen der Gesamteinnahmen der Regierung durch Nachlasssteuern im vergangenen Jahr», teilte die Familie am Mittwoch mit. Zudem würden sie eine Billion Won für das Gesundheitswesen einschließlich der Impfmittel-Forschung sowie Zehntausende Kunstwerke und Antiquitäten spenden. Lee war im Oktober im Alter von 78 Jahren gestorben. Trotz jahrelanger Bettlägerigkeit war er zuletzt noch Vorsitzender des Smartphone-Marktführers Samsung Electronics.

Hörspiel-Held Jens Wawrczeck liest «Über den Dächern von Nizza»

HAMBURG: Millionen Menschen kennen seine Stimme als Peter Shaw von den Hörspiel-Detektiven «Die drei ???»: Jens Wawrczeck ist aber auch ein umtriebiger Hitchcock-Fan. Pünktlich zum 41. Todestag von «Hitch» am Donnerstag bringt der 57-Jährige ein neues Hörbuch heraus. Er liest «Über den Dächern von Nizza», David Dodges Romanvorlage zum hinreißenden US-Thriller von 1955 mit Grace Kelly und Cary Grant.

Der Held der Katz-und-Maus-Geschichte, John Robie, ist ein ehemaliger Juwelendieb und längst gutbürgerlich geworden, nun steht er unter Verdacht. Denn jemand kopiert seine einst legendäre Einbruchsmethode, und die Polizei ist ihm auf den Fersen. Auch ein paar andere Männer aus der Unterwelt werden nervös, denn Commissaire Lepic braucht unbedingt eine Festnahme. «Über den Dächern von Nizza» ist das 16. Hörbuch aus der von Jens Wawrczeck gelesenen Hitchcock-Reihe.

Burning-Man-Festival wegen Pandemie erneut abgesagt

LOS ANGELES: Wegen der Corona-Pandemie ist das legendäre Burning-Man-Festival in den USA erneut abgesagt worden. Die für Anfang September geplante Wüsten-Veranstaltung müsse auch dieses Jahr ausfallen, gaben die Veranstalter am Dienstag bekannt. Schon voriges Jahr war das Festival coronabedingt geplatzt. Als Ersatz wurde ein «Virtual Burn» geboten, zu dem Fans 2021 ebenfalls online eingeladen sind.

Burning Man (zu Deutsch «Brennender Mann») ist ein jährliches Open-Air-Festival auf einem ausgetrockneten Salzsee im US-Bundesstaat Nevada mit Musik und Kunstaktionen. Es dauert neun Tage und wurde in der Vergangenheit von rund 70.000 Fans besucht. Ein Kernritual ist das Verbrennen des «Burning Man», einer überdimensionalen Holzstatue.

Im Zuge der Corona-Pandemie sind seit März 2020 zahlreiche Großveranstaltungen in den USA abgesagt oder verschoben worden. In diesem Monat war etwa das Coachella-Festival in Kalifornien betroffen.

Filmtochter für George Clooney und Julia Roberts gefunden

LOS ANGELES: George Clooney (59) und Julia Roberts (53) haben mit Kaitlyn Dever (24, «Booksmart») eine Filmtochter gefunden. In der romantischen Komödie «Ticket To Paradise» soll Dever die Tochter des geschiedenen Paares spielen, wie das Branchenblatt «Hollywood Reporter» am Dienstag berichtete. «Sie ist so eine brillante Person», kommentierte der britische Regisseur und Drehbuchautor Ol Parker (51, «Mamma Mia, Here We Go Again!») auf Twitter den Neuzugang für seinen Film.

In «Ticket To Paradise» reisen die Ex-Eheleute gemeinsam nach Bali, um ihre verliebte Tochter (Dever) daran zu hindern, zu jung zu heiraten. Sie glauben, dass ihre eigene Blitzhochzeit vor 25 Jahren ein Fehler war. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen.

Dever fiel zuletzt in der Freundinnen-Komödie «Booksmart» (2019) auf, dem Regiedebüt der Schauspielerin Olivia Wilde. An der Seite von Amy Adams drehte sie danach das Filmmusical «Dear Evan Hansen», das im Herbst in die Kinos kommen soll. Für ihre Rolle in der Netflix-Miniserie «Unbelievable» wurde sie 2020 für einen Golden Globe nominiert.

Legendäre Trickserie «Familie Feuerstein» wird fortgesetzt

LOS ANGELES: Die 60er-Jahre-Zeichentrickserie «Familie Feuerstein» um die beliebte Steinzeitfamilie erhält eine Fortsetzung. Die animierte Serie mit dem Titel «Bedrock» wird vom Studio Warner Bros. Animation mit Elizabeth Banks (47, «Pitch Perfect») als Produzentin neu aufgelegt. Lindsay Kerns («Jurassic World: Neue Abenteuer») ist als Drehbuchautorin an Bord. «Es ist eine wahre «yabba dabba» Freude, dies zu schreiben», teilte Kerns am Dienstag auf Twitter mit.

Mit dem Ruf «Yabba Dabba Doo!» hatte sich die Zeichentrickfigur Fred Feuerstein weltweit bekannt und beliebt gemacht. Die «Familie Feuerstein»-Abenteuer der Trickfilmer Joseph Barbera und William Hanna mit mehr als 150 Folgen waren von 1960 bis 1966 ein großer Hit im US-Fernsehen und dann auch weltweit. Es war die erste Trickfilmreihe im Abendprogramm. Die Hauptfiguren in der Steinzeit-Vorstadt sind Fred und Wilma Feuerstein mit Tochter Pebbles sowie die Nachbarn Betty und Barney Geröllheimer mit Söhnchen Bamm-Bamm.

«Bedrock» ist nun 20 Jahre später angesiedelt, Fred geht auf die Rente zu, Pebbles ist erwachsen und sucht ihren eigenen Weg in der fortschrittlicheren Bronzezeit. Schauspielerin Banks werde Pebbles ihre Stimme leihen, berichtete das Branchenblatt «Variety».