Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Vanessa Hudgens traf neuen Freund bei Meditations-Gruppe auf Zoom

LOS ANGELES: Die US-Schauspielerin Vanessa Hudgens («High School Musical») hat nach eigenen Angaben ihren Freund Cole Tucker beim Meditieren per Video-Chat getroffen. «Ich und Cole haben uns bei einer Zoom-Meditations-Gruppe kennen gelernt», sagte die 32-Jährige am Dienstag (Ortszeit) dem Promiportal «ET Online». Sie sei sehr glücklich mit dem 24-jährigen Baseball-Spieler der Pittsburgh Pirates, so Hudgens. «Er ist einfach ziemlich perfekt für mich.»

Die Schauspielerin hatte ihre neue Beziehung im Februar öffentlich gemacht. Bereits Ende letzten Jahres hatte ein Foto, auf dem sie ihn umarmte, für Spekulationen gesorgt.

Countdown zur Oscar-Vergabe - Stimmzettel werden ausgezählt

LOS ANGELES: Die Oscar-Wahl ist gelaufen: Bis zum Dienstagabend (Ortszeit) mussten die Stimmzettel der über 9000 Oscar-Juroren online bei der Filmakademie in Beverly Hills eingetroffen sein. Am Sonntag wird das Geheimnis bei den 93. Academy Awards gelüftet. Bis dahin zählen Mitarbeiter der Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers die Stimmen aus. Die streng gehüteten Ergebnisse in 23 Kategorien werden am Sonntag direkt zur Preis-Gala gebracht.

Mit zehn Nominierungen ist die Filmbiografie «Mank» der diesjährige Oscarfavorit. Dahinter reihen sich sechs Filme mit jeweils sechs Nominierungen: «The Father», das Drama «Minari - Wo wir Wurzeln schlagen» über eine koreanisch-amerikanische Familie, die Filmbiografie «Judas and the Black Messiah», das Road-Movie «Nomadland», «Sound of Metal» und der Gerichtsthriller «The Trial of the Chicago 7».

Als Schauspieler sind in diesem Jahr unter anderem Viola Davis, Frances McDormand, Carey Mulligan, Gary Oldman, Anthony Hopkins und posthum Chadwick Boseman im Oscar-Rennen.

Die Show am 25. April soll mit den diesjährigen Oscar-Kandidaten vor Ort ablaufen. In Los Angeles ist neben dem traditionellen Dolby Theatre in Hollywood erstmals das Bahnhofsgebäude Los Angeles Union Station als Bühne geplant. Wegen Corona-Auflagen und damit verbundenen Reiseschwierigkeiten sind auch internationale Standorte vorgesehen, von denen die Preisanwärter zugeschaltet werden können.

DiCaprio, Perry und Fonda fordern von Biden Schutz des Regenwaldes

WASHINGTON: Stars wie Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Joaquin Phoenix, Katy Perry und Jane Fonda haben US-Präsident Joe Biden aufgefordert, den Regenwald im Amazonasgebiet besser zu schützen, aber keine Umweltabkommen mit dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro abzuschließen. In einem am Dienstag kurz vor einem virtuellen Klimagipfel veröffentlichten Offenen Brief an Biden heißt es: «Die Rechte der indigenen Völker, die die Wächter des Waldes sind, wurden von Bolsonaro und seiner Regierung verletzt. Wir sind besorgt, dass Ihre Regierung möglicherweise ein Abkommen zum Schutz des Amazonas mit Bolsonaro ausgehandelt hat.»

Biden hat für Donnerstag und Freitag Staats- und Regierungschefs zu einem virtuellen Klimagipfel eingeladen, unter anderem auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, den russischen Präsidenten Wladimir Putin und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Brasilien verfügt mit einem Anteil in der Größe Westeuropas über einen großen Teil des Amazonasgebiets, das als CO2-Speicher gilt, und hat somit eine Schlüsselrolle beim Klimaschutz.

In dem unter anderem von der Umweltschutz-Organisation Amazon Watch veröffentlichten Brief heißt es weiter: «Der Schutz des Amazonas-Regenwaldes ist unerlässlich für globale Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels.» Bolsonaro setze aber die Zerstörung des Regenwaldes aus Profitgründen fort. Der rechte Präsident ignoriere weiter Landraub, illegale Abholzung und lasse Brandrodungen zu. Die Biden-Regierung müsse mehr auf die indigenen Volksgemeinschaften und die Zivilgesellschaft hören. Jedes Abkommen mit Brasilien sei abzulehnen, solange die Abholzung nicht reduziert werde, die Menschenrechte nicht respektiert würden und eine Beteiligung der Zivilgesellschaft nicht gegeben sei. Zu weiteren Unterzeichnern des Briefes zählten unter anderem Mark Ruffalo und Sigourney Weaver.

Im Januar und Februar wurden laut vorläufigen Daten des Nationalen brasilianischen Instituts für Weltraumforschung mehr als 200 Quadratkilometer Regenwald im brasilianischen Amazonasgebiet vernichtet. Bolsonaro hatte Biden in einem Brief vergangene Woche Unterstützung im Kampf gegen den Klimawandel zugesichert. So verpflichte man sich, die illegale Abholzung in Brasilien bis 2030 zu beenden, hieß es demnach in dem Schreiben. Bolsonaro forderte jedoch für Anstrengungen beim Regenwaldschutz vorab finanzielle Mittel, während die USA zuerst Ergebnisse sehen wollen.

Nicole Heesters vermisst toten Vater Johannes

AUGSBURG: Schauspielerin Nicole Heesters vermisst ihren vor fast zehn Jahren gestorbenen Vater Johannes. «Jetzt, wo mein Vater nicht mehr da ist, vermisse ich ihn schmerzlich», sagte die 84-Jährige der «Augsburger Allgemeinen» (Mittwoch). Der Name Heesters habe sie ein Leben lang begleitet. «Mal war es ein Vorteil, selten ein Nachteil», erklärte sie. «Wir haben beide unser Möglichstes getan, dass der Name einen guten Ruf hat.»

Der Schauspieler und Operettensänger Johannes Heesters war am Heiligen Abend 2011 im fast schon biblischen Alter von 108 Jahren gestorben. Seine Tochter sagte, sie würde sich mit dem Thema Altern nicht bewusst befassen: «Ach Gott, nein! Ich denke gar nicht daran. Ich bete zu Gott, dass ich gesund und unabhängig bleibe.»

Nach Vorwürfen: Filmproduzent Scott Rudin gibt Auszeit bekannt

LOS ANGELES: Erfolgsproduzent Scott Rudin (62, «No Country for Old Men», «The Social Network») hat nach Vorwürfen von Machtmissbrauch eine Auszeit angekündigt. Er werde von Film- und Streamingprojekten zurücktreten, teilte Rudin am Dienstag laut «Variety» mit. «Es tut mir sehr leid, mit meinem Verhalten Leid verursacht zu haben», zitierte das Filmblatt aus Rudins Mitteilung. Bereits am Wochenende hatte der preisgekrönte Produzent seinen Rückzug aus laufenden Broadway-Produktionen bekanntgegeben.

In einer Titelgeschichte des Branchenblatts «Hollywood Reporter» hatten kürzlich mehrere Ex-Mitarbeiter Rudins schwere Vorwürfe erhoben. Sie berichteten von Machtmissbrauch, Gewaltausbrüchen, Wutanfällen und einem toxischen Arbeitsumfeld. In der Branche soll sein schlechter Ruf lange bekannt gewesen sein.

Rudin zählt zu den erfolgreichsten Theater- und Filmproduzenten und zu der Künstler-Elite, die einen Grammy, Emmy, Tony und Oscar gewonnen haben. Seit den 1990er Jahren produzierte er in Hollywood Hits wie «Addams Family», «True Grit», «Verblendung» und «Grand Budapest Hotel». Am Broadway hatte er unter anderem mit den Produktionen «Passion», «The Book of Mormon», «Death of a Salesman», «Hello, Dolly!» und «To Kill a Mockingbird» Erfolg.

Zu Rudins nächsten Filmprojekten zählten unter anderem das Netflix-Drama «The Woman in the Window» mit Amy Adams, «The Tragedy of Macbeth» mit Denzel Washington und Frances McDormand, und «Red, White and Water» mit Hauptdarstellerin Jennifer Lawrence.

Joko und Klaas gewinnen Sendezeit - Joko plant «etwas Einzigartiges»

BERLIN: Joko Winterscheidt (42) und Klaas Heufer-Umlauf (37) dürfen an diesem Mittwochabend wieder 15 Minuten zur besten Sendezeit nach eigenem Belieben gestalten - einer von beiden wird dann aber wohl Randfigur sein. Die beiden Entertainer siegten am Dienstag in der Show «Joko & Klaas gegen ProSieben» gegen ihren Arbeitgeber.

Joko Winterscheidt verriet vorab nur wenig über den neuesten geplanten Streich. Zu seinem Show-Partner sagte er: «Wenn wir gewinnen, dann brauche ich Dich für die 15 Minuten nicht. Ich habe was vorbereitet und ich bitte Dich, mir zu vertrauen. Du kommst dazu. Aber ich müsste ganz viel alleine machen und erst am Ende brauche ich Dich. Und ich würde Dich dann anrufen und dann kommst Du einfach dazu.» Winterscheidt beteuerte: «Ich habe mir sehr große Mühe gegeben - für etwas Einzigartiges. Ich habe mich wochenlang, wenn nicht sogar monatelang mit der Stadt Berlin auseinandergesetzt.» Heufer-Umlauf sagte zu.

Für ihren Triumph in der Show mussten die zwei zum Beispiel unter Zeitdruck die Worte «Esel», «Sessel» und «Liebe» mit den Digitalzahlen eines Taschenrechners schreiben und im Stil von Footballspielern zehn Gegenstände in ein erhöhtes Tor werfen.

Vor drei Wochen hatten Winterscheidt und Heufer-Umlauf großes Aufsehen mit ihrer Sendezeit erregt. ProSieben hatte auf ihr Betreiben sieben Stunden freigeräumt, um mit einer Doku ohne Werbeunterbrechung auf Deutschlands Pflegenotstand aufmerksam zu machen. Unter dem Motto #Nichtselbstverständlich wurde mit Hilfe einer Bodycam in Echtzeit eine Schicht der Krankenpflegerin Meike Ista im Knochenmark- und Transplantationszentrum der Uniklinik Münster gezeigt.