Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 31.03.21 | Überblick

Gwyneth Paltrow: Stiefmutter werden war «spannende Herausforderung»

BERLIN: US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow (48) hat nach eigenen Angaben viel über sich selbst gelernt, seit sie Stiefmutter geworden ist. «Es war eine spannende Herausforderung und ich liebe die beiden», sagte sie am Dienstag (Ortszeit) in ihrem Podcast über die Kinder ihres Ehemanns Brad Falchuk, Isabella und Brody.

«Die beiden sind im gleichen Alter wie meine Kinder», berichtete die Oscar-Preisträgerin, «und am Anfang hatte ich keine Ahnung, wie ich mich verhalten sollte.» Vor allem habe sie die Frage beschäftigt, wie weit sie sich einbringen und wo sie ihre Meinung lieber zurückhalten sollte. Im ersten Jahr ihrer Ehe mit Falchuk habe das Paar auch nicht zusammen gewohnt, damit sich die ganze Patchwork-Familie an die Situation gewöhnen konnte. «Ich habe während dieses Prozesses so viel über mich gelernt», so die 48-Jährige.

Mit ihrem Ex-Mann, Coldplay-Sänger Chris Martin, hat Paltrow zwei gemeinsame Kinder: Tochter Apple (16) und Sohn Moses (14). 2018 heiratete sie den Produzenten Falchuk.

Bericht: «Game of Thrones» soll auf die Bühne kommen

BERLIN: Die Erfolgs-Fantasy-Serie «Game of Thrones» soll einem Medienbericht zufolge auch auf die Bühne kommen. Wie das Branchenblatt «The Hollywood Reporter» am Dienstag berichtete, arbeitet Erfinder George R. R. Martin an einer Show, die ab 2023 am Broadway, am Londoner West End und in Australien aufgeführt werden solle. An dem Stück seien demnach die Produzenten Simon Painter und Tim Lawson beteiligt.

Dem Bericht zufolge wird die Bühnenshow ein Prequel zu «Game of Thrones» und spielt 16 Jahre vor den Ereignissen der HBO-Serie. Im Mittelpunkt stehe das zehntägige «Turnier von Hallenhal». Mehrere Serienfiguren sollen in dem Stück auftauchen. Welche das sein könnten, war zunächst nicht bekannt. Auch über eine mögliche Besetzung war zunächst nichts bekannt.

«Die Saat des Krieges wird oft zu Friedenszeiten gepflanzt», teilte Autor Martin gegenüber «The Hollywood Reporter» mit. Auf das Turnier werde in seinen Büchern und in der Serie häufig Bezug genommen. «Nun können wir endlich die ganze Geschichte erzählen», so der 72-Jährige.