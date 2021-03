Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Musical-Darsteller Klaws: «Uns fehlt das Sprachrohr in der Politik»

HANNOVER: Sänger Alexander Klaws (37) hält die Musical-Branche in der Corona-Pandemie für vernachlässigt. «Das Geld ist gar nicht das Hauptproblem», sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch). «Wir wollen uns nicht durch Hilfe bereichern. Es ist die Bühne, die wir vermissen, die Anerkennung, der Applaus.»

Damit kämen nicht alle gut klar, meinte Klaws. «Und wenn man sieht, was für eklatante Fehler in der Politik gemacht werden, dann kommt der große Frust.» So habe man insbesondere während des zweiten Lockdowns gemerkt, dass «uns das Sprachrohr in der Politik fehlt».

Den Musical-Darsteller, der unter anderem in «Tarzan» oder «Jesus Christ Superstar» zu sehen war, hat die Krise zum Nachdenken gebracht. «Ich stehe ununterbrochen seit 18 Jahren auf der Bühne. Ich hatte nie irgendeine Phase, in der es mal ruhig war.» Das müsse er jetzt nachholen. «18 Jahre auf einmal aufzuarbeiten ist dann aber auch nicht ganz so einfach. Dadurch habe ich gemerkt, worauf ich keinen Bock mehr habe und was ich auf der anderen Seite will.»

Klaws wurde 2003 als erster Sieger von Dieter Bohlens Casting-Show «Deutschland sucht den Superstar» bekannt. Er möchte im nächsten oder übernächsten Jahr ein neues Album herausbringen, wie er dem RND sagte.

Nach Corona-Pause: Theater im New Yorker Central Park kommt zurück

NEW YORK: Nach einer wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Saison hat sich das Shakespeare-Theater im New Yorker Central Park zurückgemeldet. «Wir haben das vergangene Jahr damit verbracht, uns fertigzumachen», teilte das Public Theater, das die Theaterstücke unter freiem Himmel normalerweise jedes Jahr organisiert, am Dienstag (Ortszeit) mit. «Wir haben neue Werke produziert und uns auf eine sichere Rückkehr vorbereitet.» Ab Juli solle eine Inszenierung der Shakespeare-Komödie «Die lustigen Weiber von Windsor» zu sehen sein.

«Shakespeare in the Park» gehört zu den beliebtesten Traditionen New Yorks, das Magazin «Deadline» beschrieb die Aufführungen, bei denen kein Eintritt verlangt wird, jüngst als «New Yorks jährliches Symbol für den Sommer». An den Stücken nehmen immer wieder auch berühmte Schauspieler und Regisseure teil, wie etwa Hollywood-Star Annette Bening.