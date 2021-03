Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 10.03.21 | Aktualisiert um: 14:20 | Überblick

Beyoncé dankt Herzogin Meghan für ihren «Mut»

LOS ANGELES: Nach ihren Rassismus-Vorwürfen gegen das britische Königshaus hat Herzogin Meghan (39) Unterstützung von US-Superstar Beyoncé (39) erhalten. «Danke Meghan für Deinen Mut und Deine Führung. Wir alle sind durch Dich bestärkt und inspiriert», schrieb die Sängerin auf ihrer Webseite. Dazu postete sie ein Foto, auf dem sie und Meghan sich gegenüberstehen und anlächeln.

Meghan und ihr Ehemann Prinz Harry hatten in einem am Sonntagabend (US-Ortszeit) ausgestrahlten Interview mit US-Talkshow-Legende Oprah Winfrey schwere Vorwürfe gegen die Königsfamilie erhoben. Unter anderem hatten sie der Familie mangelnde Unterstützung vorgeworfen und sie rassistischer Gedankenspiele bezichtigt. Als sie mit Sohn Archie schwanger gewesen sei, habe es Bedenken gegeben, «wie dunkel seine Haut sein könnte, wenn er geboren wird», erzählte Meghan. Der Buckingham-Palast reagierte am Dienstag auf das Interview - die Erinnerung daran sei teilweise anders, die Vorwürfe würden aber sehr ernst genommen und von der Familie privat aufgearbeitet.

Rupert Grint: «Harry Potter»-Dreharbeiten manchmal einengend

LONDON: Der britische Schauspieler Rupert Grint (32) hat die Dreharbeiten der «Harry Potter»-Filme zeitweise als sehr fordernd in Erinnerung.

«Es gab definitiv eine Zeit, in der es sich ziemlich einengend angefühlt hat», sagte Grint im Podcast «Armchair Expert». «Es war mühsam. Es ging gewissermaßen jeden Tag - für am Ende zehn Jahre.» Zugleich halte er die Zeit, in der er als Ron Weasley vor der Kamera stand, für eine tolle Erfahrung, betonte Grint. «Es war ein toller Ort, aber manchmal dachte ich definitiv, dass ich gern etwas anderes tun würde.».

Lady Gaga zeigt sich als «Gucci»-Ehefrau - mit Adam Driver

LOS ANGELES: Oscar-Preisträgerin Lady Gaga (34, «A Star is Born») zeigt sich mit Pelzmütze vor verschneiten Bergen in ihrer neuen Filmrolle. Die Sängerin und Schauspielerin postete am Dienstag auf Instagram ein Foto mit Co-Star Adam Driver (37) von den Dreharbeiten zu «House of Gucci» unter der Regie von Ridley Scott (83, «Gladiator», «Alles Geld der Welt»).

Der Popstar trägt einen schwarzen Rollkragenpullover, dazu Goldschmuck und eine weiße Pelzmütze, Driver einen weißen Skianzug im Stil der 1980er Jahre. «Signore e Signora Gucci», kommentiert Lady Gaga das Foto.

Das Kriminaldrama dreht sich um die Ermordung des Mode-Unternehmers Maurizio Gucci. Seine Ex-Ehefrau Patrizia Reggiani war als Auftraggeberin des Mordes an ihrem Mann mit mehreren Komplizen zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Gucci hatte Reggiani in den 1980er Jahren für eine andere Frau verlassen, 1995 wurde er von einem Auftragskiller erschossen, den Reggiani angeheuert haben soll. Die zweifache Mutter kam 2016 nach 18 Jahren hinter Gittern frei. Der Film, in dem auch Al Pacino, Jared Leto und Jeremy Irons mitspielen, soll Ende November in die Kinos kommen.

Lady Gaga hielt sich kürzlich in Italien zu Dreharbeiten auf, als ein Überfall auf ihren Hundesitter in Hollywood für Schlagzeilen sorgte. Unbekannte hatten zwei Französische Bulldoggen des Popstars entführt, die Tiere wurden zwei Tage später von einer Frau in Los Angeles gefunden.