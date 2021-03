Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 03.03.21 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

Szenenbildner: Erstaunlich wenig Souvenirs vom Set

BERLIN: Szenenbildner Uli Hanisch (53) hat die Netflix-Serie «Das Damengambit» ausgestattet. Stehen bei ihm daheim jetzt lauter Schachfiguren herum? «Nein, ich habe tatsächlich erstaunlich wenig Souvenirs aus den Filmen der vergangenen zwei Jahrzehnte», sagte Hanisch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Es verirren sich manchmal Kleinigkeiten.»

Er glaube, es sei sogar ganz heilsam, dass man - «wenn man sich schon für Möbel und allen möglichen Kram interessiert» - seine Sammelleidenschaft im Beruf abwickeln könne und nicht alles nach Hause schleppen müsse. «Wir leihen ja sehr viel.» Der Großteil gerade an Möbeln und Gegenständen werde geliehen.

Dafür gebe es in Deutschland zum Beispiel Grossisten und Antiquitätenhändler. «In London gibt es riesige Leihhäuser, nach Epochen geordnet. Es gibt welche, die haben nur Lampen, nur Bilder oder nur technische Geräte, medizinische Sachen.» Das sei ein mikroskopisch kleiner, aber dennoch wahrnehmbarer Geschäftszweig.

Hanisch gehört zu den bekanntesten Szenenbildnern Deutschlands. Er arbeitet für die Serie «Babylon Berlin» und hat zum Beispiel die Szenenbilder für die Literaturverfilmungen «Das Parfum» und «Cloud Atlas» mit Tom Hanks entwickelt. An diesem Donnerstag (18.30 Uhr) spricht er bei einem digitalen Talk der Reihe Berlinale Talents.

Grütters: Kultur bei Öffnungsdiskussionen von Anfang an mitgedenken

BERLIN: Vor dem Treffen von Bund und Ländern zu weiteren Maßnahmen in der Corona-Pandemie und möglichen Lockerungen hat sich Kulturstaatsministerin Monika Grütters für eine Berücksichtigung der Kulturszene stark gemacht. «Die Ministerpräsidentenkonferenz und die Bundesregierung beraten neben notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen mittlerweile auch wieder über Öffnungsszenarien», sagte die CDU-Politikerin der dpa in Berlin. Dabei müsse die Kultur bei allen Diskussionen von Anfang an mitgedacht werden. «Öffnungen dürfen nicht einer rein marktwirtschaftlichen Logik folgen», sagte Grütters.

Sie erinnerte daran, dass Kultureinrichtungen die ersten gewesen seien, die schließen mussten. «Sie dürfen nicht die letzten sein, die wieder öffnen.» Inzwischen gebe es viele Studien namhafter Experten, die nachwiesen, dass Museen wie auch Theater, Kinos und Konzerthäuser mit ihren modernen Lüftungsanlagen und Hygienekonzepten gut auf ihr Publikum vorbereitet seien und dass «unter Einhaltung üblicher Hygiene- und Abstandsvorgaben ein verantwortungsvoller Neustart des Kulturbetriebs auch in Pandemiezeiten unproblematisch ist».

Experten weisen immer wieder darauf hin, dass bei einer hohen Zahl der Infektionen die Übertragungswege nicht geklärt sind. Zudem soll der bisherige Lockdown auch An- und Abreisen vermeiden.

Grütters verwies auf «die dramatischen Verluste in der stillgestellten Kultur», die nicht nur Publikum, Theater-, Kino- und Konzertgänger beträfen, sondern alle Menschen. «Nicht nur weil die Kultur- und Kreativbranche ein so wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, sondern auch weil Kultur kein Luxus ist, den man sich nur in guten Zeiten gönnt.» Kunst sei unverzichtbar in der Auseinandersetzung mit den existenziellen Fragen des Menschseins. «Sie ist Quelle von Inspiration und Irritation, Reflexion und Innovation. Sie schafft Raum für Empathie und für Debatten. Und: Kultur holt die Menschen endlich auch wieder heraus aus ihrer häuslichen Isolation.»

Hugh Grant als Bösewicht in «Dungeons & Dragons»-Verfilmung

LOS ANGELES: Der britische Komödienstar Hugh Grant (60, «Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück», «Notting Hill») wird demnächst als Bösewicht auf der Kino-Leinwand zu sehen sein. In der geplanten Verfilmung des Fantasy-Rollenspiels «Dungeons & Dragons» soll Grant den Hauptantagonisten verkörpern, wie die US-Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Dienstag berichteten.

US-Nachwuchsstar Sophia Lillis (19, «Es») stößt ebenfalls zur Besetzung. Chris Pine («Star Trek»), Michelle Rodriguez («Fast & Furious») und Regé-Jean Page («Bridgerton») waren zuvor schon gecastet worden.

Das Fantasy-Spiel in einer magischen Welt mit Drachen, Orks und Schatzsuchen zieht seit über 40 Jahren weltweit Millionen von Anhängern in seinen Bann. Als Regisseure sind Jonathan Goldstein und John Francis Daley an Bord, die zuvor gemeinsam die Komödien «Vacation - Wir sind die Griswolds» und «Game Night» drehten.

Grant spielte zuletzt in der Miniserie «The Undoing» an der Seite von Hollywood-Star Nicole Kidman in der Hauptrolle.