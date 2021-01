Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 27.01.21 | Aktualisiert um: 15:05 | Überblick

Autorin Charlotte Link: Werde immer um meine Schwester trauern

WIESBADEN: Bestseller-Autorin Charlotte Link (57) trauert immer noch um ihre jüngere Schwester Franziska, die 2012 an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben ist. «Die Trauer bleibt für immer», sagte die Schriftstellerin dem Magazin «Bunte» in der aktuellen Ausgabe. «Ich werde den Tod meiner Schwester niemals überwinden. Ich stelle mir immer die Frage, warum musste das passieren. Ich suche einen tieferen Sinn dahinter. Aber es gibt keinen Sinn.» Sie glaube aber an ein Leben nach dem Tod und dass sie in einer anderen Welt Antworten finden werde.

2014 veröffentlichte Link ein Buch über die letzten Jahre ihrer Schwester und den Kampf gegen die Krankheit («Sechs Jahre: Abschied von meiner Schwester»). Link hat insgesamt 30 Millionen Bücher verkauft. Davon wurden zahlreiche als Fernsehserien und -filme umgesetzt.

Paris Hilton: Künstliche Befruchtung wegen Zwillings-Wunsch

LOS ANGELES: Hotelerbin Paris Hilton hat in einen Podcast von ihrer sehr konkreten Art der Familienplanung mit ihrem Partner Carter Reum erzählt. «Wir haben mit einer In-vitro-Fertilisation (künstlichen Befruchtung) begonnen», sagte die 39 Jahre alte Hilton im Podcast «The Trend Reporter with Mara». Sie habe bereits mehrere Eizellenentnahmen hinter sich.

Das sei der Weg, bei dem sie sicher sein könne, dass sie Zwillinge bekomme - ein Junge und ein Mädchen, sagte Hilton. Bei künstlichen Befruchtungen ist die Wahrscheinlichkeit für eine Mehrlingsgeburt erhöht. Reality-Star und Hiltons langjährige Freundin Kim Kardashian habe ihr davon erzählt. Kardashian hat zwei ihrer Kinder von einer Leihmutter austragen lassen.

Hilton ist seit mehr als einem Jahr mit dem Unternehmer Reum liiert. Eine Hochzeit sei auch schon in Planung, wie sie sagte: Sie sei aufgeregt, «einfach den nächsten Schritt in meinem Leben zu machen und endlich ein richtiges Leben zu haben.»