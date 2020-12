Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 16.12.20 | Aktualisiert um: 14:45 | Überblick

Barack Obama: In Schreibpausen TV-Serien geschaut

WASHINGTON: In den Schreibpausen seines neuen Buches «Ein verheißendes Land» hat Ex-US-Präsident Barack Obama sich mit Fernsehserien abgelenkt. «Wenn ich eine Pause brauchte, habe ich zum Beispiel «Better Call Saul» geschaut», erzählte er dem Magazin «Entertainment Weekly» im Interview. Er möge «die großartigen Charaktere und die Art, wie die Serie die dunkle Seite des amerikanischen Traums untersucht». Die Anwaltsserie ist ein Spin-off des Fernsehdramas «Breaking Bad».

Auch «The Good Place» hat Obama gern gesehen. «Das ist eine kluge und süße Kombination aus Comedy und den großen philosophischen Fragen.» Die Comic-Verfilmungen «Watchmen» und «The Boys» zählt er ebenfalls zu seinen Favoriten. «Und die NBA Playoffs habe ich natürlich auch immer angeschaut», sagte der 59-Jährige.

Während des Schreibens selbst sei Ablenkung dagegen Tabu, verriet Obama. «Ich kann auch keine Musik hören, weil ich dann mitsumme und von meinen Gedanken abkomme.» Trotz konzentrierter Atmosphäre habe er allerdings die eine oder andere Deadline verpasst. «Ich musste meine Lektorin Rachel Klayman ziemlich häufig anrufen und ihr erklären, dass die nächsten Kapitel wieder einmal zu spät kommen.»

«Ein verheißendes Land» ist das dritte Buch von Obama und der erste von zwei Bänden über seine Zeit im Weißen Haus. Fast vier Jahre lang hat Obama daran gearbeitet, im November ist das Buch erschienen. Bereits an seinem Veröffentlichungstag verkaufte es sich mehr als 900.000 Mal. Damit überbot Obama knapp die Verkaufszahlen, die der Bestseller seiner Frau Michelle («Becoming: Meine Geschichte») an dessen Erscheinungstag 2018 erzielt hatte.

Nach «Star Wars»: Naomi Ackie soll Whitney Houston spielen

LOS ANGELES: Nach langer Suche gibt es nun eine Hauptdarstellerin für die geplante Filmbiografie über Musiklegende Whitney Houston (1963-2012). Die Britin Naomi Ackie (28), die in «Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers» mitspielte, ist für «I Wanna Dance With Somebody» ausgewählt worden. Sie hätten eine anstrengende Suche hinter sich, sagte Regisseurin Stella Meghie («The Photograph») in einer Mitteilung, aus der die US-Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Dienstag zitierten. Ackie sei auf ganzer Linie überzeugend gewesen. «Ihre Fähigkeit, die Bühnenpräsenz einer Weltikone und zugleich die menschliche Seite ihres Innenlebens einzufangen, hat mich tief gerührt», erklärte die kanadische Filmemacherin.

Mit produziert wird die Biografie von Houstons Nachlassverwaltung und vom Musikproduzenten Clive Davis, der die Sängerin einst entdeckte. In dem Film sollen Houstons Plattenaufnahmen verwendet werden. Das Drehbuch stammt von Autor Anthony McCarten («Bohemian Rhapsody»). Der Film ist nach dem Hit «I Wanna Dance with Somebody» benannt.

Houston war einer der größten Stars der 80er-Jahre. Ihre Alben verkauften sich millionenfach. Erfolge feierte die sechsfache Grammy-Preisträgerin auch als Schauspielerin. An der Seite von Kevin Costner spielte sie 1992 in dem Liebesfilm «Bodyguard» mit, für den sie auch Hits wie «I Will Always Love You» lieferte. Die Musikerin wurde im Februar 2012 im Alter von 48 Jahren tot in einem Hotelzimmer in Beverly Hills aufgefunden.

George Clooney: «Wir leben in gefährlichen Zeiten»

BERLIN: Nach Ansicht von Hollywood-Star George Clooney lebt die Menschheit in gefährlichen Zeiten. «Wir sind mit der globalen Erwärmung konfrontiert, unsere Gesellschaft ist gespalten, der Hass greift um sich», sagte der 59-Jährige den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch). Selbst die düstere Welt, die Clooney als Schauspieler und Regisseur in seinem neuen Science-Fiction-Thriller «The Midnight Sky» zeigt, scheint ihm als Zukunftsvision nicht völlig ausgeschlossen: «Wenn das so weitergeht, dann landen wir in 30 Jahren in einer Welt, wie der Film sie schildert.»

Clooney spielt in dem Film den Astronomen Augustine Lofthouse, der sich krank und allein auf einer verlassenen Forschungsstation in der Arktis wiederfindet. Letztlich glaube er aber nicht, dass die postapokalyptische Filmwelt Wirklichkeit werde. «So realistisch ich die Sachlage beurteile, so optimistisch bin ich auch. Das war ich schon immer.»