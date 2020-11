Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Bieber enttäuscht über Grammy-Nominierung: «Changes» ist doch R&B

BERLIN: Der kanadische Popstar Justin Bieber (26, «Sorry») hat sich enttäuscht über die stilistische Einordnung seiner jüngsten Grammy-Nominierungen geäußert. Der 26-Jährige war am Dienstag in vier Kategorien nominiert worden - dreimal davon unter Pop, auch mit dem Album «Changes». Aus Biebers Sicht ein Fehler: ««Changes» war und ist ein R&B-Album. Es ist seltsam, dass es nicht als solches anerkannt wird», hieß es in einer Stellungnahme des Sängers auf Instagram.

Von den Akkorden über die Melodie bis zu zu Gesangsstil und Drums sei seine neue Platte «unbestreitbar und unverkennbar» ein R&B-Album. Sein Statement ergänzte Bieber mit den Worten: «Bitte versteht dies nicht als Undankbarkeit, es sind lediglich meine Gedanken. Nehmt sie an oder nicht.»

Die Grammys zählen zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt, sie werden in rund 80 Kategorien vergeben. Etwa 13.000 Mitglieder der veranstaltenden Recording Academy entscheiden über die Preisträger. Die aktuellen Nominierungen umfassen den Zeitraum vom 1. September 2019 bis zum 31. August 2020.

US-Sängerin Beyoncé geht mit den meisten Siegchancen in die Verleihung. Die 39-Jährige sammelte neun Nominierungen in acht Kategorien ein. Die für den 31. Januar 2021 geplante Grammy-Gala soll vom Comedian Trevor Noah («Daily Show») moderiert werden.

«Mit zweierlei Maß» - Peter Maffays Appell an die Kulturpolitik

MÜNCHEN: Deutschrock-Star Peter Maffay (71) sieht die Kulturbranche wegen der Corona-Krise in höchster Gefahr - und stellt den handelnden Politikern kein gutes Zeugnis aus. «Es wird hier mit zweierlei Maß gemessen», sagt der im bayerischen Tutzing am Starnberger See lebende Sänger und Gitarrist («Sonne in der Nacht»). Während Autoindustrie oder Lufthansa mit staatlichen Milliardenzuwendungen großzügig unterstützt würden, verhungere der Kulturbetrieb am langen Arm der Bürokratie.

«Die Gelder, die in Aussicht gestellt werden, fließen viel zu langsam», sagte Maffay der Deutschen Presse-Agentur. «Es müsste alles viel schneller gehen, hier sind viele Existenzen bedroht.» Musiker seien offenbar nicht «systemrelevant», ärgerte sich der seit rund 50 Jahren erfolg- und einflussreiche Künstler. Er habe am eigenen Leib erfahren, wie herabwürdigend es sich anfühle, so bezeichnet zu werden: «Im ersten Lockdown wollte ich meine Tochter in der Kinderkrippe abgeben. Da hieß es: Das geht nicht - ich sei ja nicht systemrelevant.»

a-ha-Sänger Harket über Umwelt: «Wir müssen schnell handeln»

HANNOVER: Der Sänger der norwegischen Pop-Band a-ha, Morten Harket, fordert konsequenteren Umweltschutz. «Es gibt nicht mehr so viel Wohnraum für die Bewohner auf unserem Planeten. Wir müssen jetzt sehr schnell und konsequent handeln», sagte der 61-Jährige dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND; Mittwoch). Ohne intakte Umwelt könnten die Menschen nicht überleben. «Das ist keine These, sondern etwas, das wir wissen. Wir sind ohne Zweifel in einer Zwangslage.» Der Sänger engagiert sich seit Jahren für den Umweltschutz.

Die Tonträger seiner Band («Take On Me») wurden mehr als 100 Millionen Mal verkauft, Harket jahrzehntelang von Frauen angehimmelt. Viel Aufhebens um sich mag er nach eigenen Angaben nicht: «Bis heute wehre ich mich gegen den Begriff «Superstar». Es ist kein Wort, das ich sonderlich mag», sagte er.