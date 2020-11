Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 18.11.20 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

Magazin sieht Öffentliche Hand als wichtigen Akteur im Kunstjahr 2020

BERLIN: Die sonst oft viel gescholtene Öffentliche Hand zählt aus Sicht des Kunstmagazins «Monopol» zu den wichtigsten Akteuren des laufenden Kunstjahres. In dem am Mittwoch veröffentlichten Top-100-Ranking sind regierende und verwaltende Ebenen dem Magazin eine «spezielle Erwähnung» nebst Platz zehn wert. Die Öffentliche Hand habe «in Deutschland im Corona-Jahr das Sterben vieler Kunstinstitutionen verhindert», hieß es zur Begründung.

Die internationale Menschenrechtsbewegung Black Lives Matter ist nach Einschätzung von «Monopol» wichtigster Akteur im Kunstjahr 2020. «Die neuen Emanzipationsbewegungen in Folge von Black Lives Matter haben es geschafft, die Themen Kolonialismus und Rassismus nicht nur in den USA, sondern auch im Rest der Welt mit einer ganz neuen Dringlichkeit auf die Agenda zu setzen», begründete Chefredakteurin Elke Buhr die Entscheidung. «Millionen Menschen demonstrierten, Straßen mit diskriminierenden Namen wurden umbenannt, öffentliche Denkmäler werden neu diskutiert.»

Für «People» ist Michael B. Jordan der «Sexiest Man Alive»

BERLIN: Die US-Zeitschrift «People» hat den Schauspieler Michael B. Jordan («Black Panther») zum «Sexiest Man Alive» gekürt - also zum Mann mit dem größten Sexappeal weltweit. «Es ist ein cooles Gefühl», sagte der 33-Jährige der Zeitschrift zu seiner Nominierung. Diese wurde am Dienstag (Ortszeit) in der Show des US-Komikers Jimmy Kimmel bekanntgegeben.

Jordan trat dort selbst auf - bekleidet mit einem gelben Schutzanzug, sein Gesicht war zunächst nicht zu erkennen. Zuschauer konnten mit Ja- oder Nein-Fragen raten, wer in dem Anzug steckte. «He is sexy, he is alive», kommentierte Kimmel, als eine Zuschauerin richtig tippte. Als Trophäe erhielt Michael B. Jordan einen Spiegel.

«People» vergibt den Titel jährlich seit 1985. Erster Preisträger war der Schauspieler Mel Gibson. Vor Michael B. Jordan wurden der Sänger John Legend und der Schauspieler Idris Elba als «Sexiest Man Alive» ausgezeichnet. Davor waren es US-Country-Star Blake Shelton, US-Schauspieler Dwayne Johnson, die britische Fußball-Legende David Beckham und der australische Schauspieler Chris Hemsworth.

Vicky Leandros ist nach «The Masked Singer» nicht böse auf Rea Garvey

KÖLN: Schlagersängerin Vicky Leandros (68, «Ich liebe das Leben») ist Musiker Rea Garvey (47) wegen seiner Aussagen zu ihrer Gesangsleistung in der Show «The Masked Singer» nicht böse. «Ich bin Rea Garvey nicht böse. Er ist ein großartiger Sänger und toller Kollege. Der darf alles sagen, was er möchte», sagte Leandros der Deutschen Presse-Agentur in Köln. «Es ist schon vergessen.»

Leandros war am Montag in der ProSieben-Show enttarnt worden, in der sie verkleidet als Katze gesungen hatte. Garvey, der im Rateteam saß, hatte sich recht unglücklich über den Auftritt des Tieres geäußert. «Niemals im Leben» handle es sich um Vicky Leandros, ließ er wissen. «Das ist eine Person, die gerne singt», erklärte Garvey. «Aber es ist keine Profisängerin.» Als dann doch der Schlagerstar aus dem Kostüm schlüpfte, waren ihm die Aussagen sichtlich unangenehm. Leandros erklärte, das Singen sei ihr unter der Maske nicht leicht gefallen.

«Lissabon-Krimi»-Star Vidina Popov ist gern gut behütet

BERLIN: Schauspielerin Vidina Popov («Der Lissabon-Krimi») sieht man bei öffentlichen Auftritten meist mit Hut oder Mütze. «So wie der Clown seine Nase hat, setze ich gern einen Hut auf den Kopf. Ich besitze 10 oder 15 davon - es ist vielleicht ein kleines Markenzeichen», sagte die 28-Jährige im Telefoninterview der Deutschen Presse-Agentur. Die in Berlin lebende Künstlerin ergänzte: «Ich trage sie einfach gern, da ist kein großer Gedanke dahinter. Ich habe das schon immer gemacht und inzwischen ist es ein Teil von mir persönlich, den ich gern zeige.» Sonst kenne man sie ja in sehr verschiedenen Rollen, meinte die Schauspielerin.

Fest am Berliner Maxim Gorki Theater engagiert, hat Popov dort gerade unter Corona-Bedingungen neben Kolleginnen wie Katja Riemann («Unsere wunderbaren Jahre») Uraufführung gefeiert mit Sibylle Bergs Stück «Und sicher ist mit mir die Welt verschwunden».

In der ARD-Reihe «Der Lissabon-Krimi» verkörpert sie seit 2018 an der Seite von Jürgen Tarrach als Anwalt dessen Assistentin Márcia Amaya. Nun sind beide wieder in der portugiesischen Hauptstadt unterwegs: am Donnerstag (19. November) in der Episode «Zum Schweigen verurteilt» und am Donnerstag (26. November, jeweils um 20.15 Uhr) in «Die verlorene Tochter».

Justin Bieber tritt bei American Music Awards auf

LOS ANGELES: Der kanadische Pop-Star Justin Bieber (26, «Sorry») wird am Sonntagabend (Ortszeit) bei der Verleihung der American Music Awards in Los Angeles auf der Bühne stehen. Erstmal seit 2016 kehre der 15-fache AMA-Gewinner mit einer besonderen Performance zu der Preisgala zurück, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Fans könnten sich auf ein Song-Medley aus Hits wie «Lonely» und «Holy» und auf einen Überraschungsgast freuen, hieß es.

Zuvor waren schon Auftritte von Stars wie Billie Eilish, Jennifer Lopez, Katy Perry, Megan Thee Stallion, Shawn Mendes und The Weeknd angekündigt worden.

Mit je acht Nominierungen haben die Musiker The Weeknd und Roddy Ricch die besten Preischancen. Rapperin Megan Thee Stallion ist fünfmal nominiert, Taylor Swift, Lady Gaga, Justin Bieber, Doja Cat, Bad Bunny und DaBaby je viermal.

Die American Music Awards werden seit 1973 vergeben. Die Nominierungen basieren auf Albumverkaufszahlen der Musiker, über die Gewinner können Fans im Internet abstimmen.

Francis Ford Coppola bringt «Der Pate III» als Neufassung heraus

LOS ANGELES: Das 30-jährige Jubiläum von «Der Pate III» (1990) feiert Regisseur und Autor Francis Ford Coppola mit einer Neufassung des dritten Teils seiner ikonischen Mafia-Trilogie. Im Vorspann des am Dienstag veröffentlichten Trailers zu «Der Pate - Der Tod von Michael Corleone - Epilog» verspricht Coppola eine «völlig neue Erfahrung». Er habe in dieser Remaster-Fassung unter anderem den Anfang und das Ende verändert und dem Film «neues Leben» gegeben. Dies sei die «wahre Vision» des Regisseurs, heißt es in dem Trailer. Nach dem geplanten Kinostart Anfang Dezember soll der Film dann am 8. Dezember auch für das Heimkino erscheinen.

Im letzten Teil der Paten-Saga (1972 - 1990) bemüht sich Familienoberhaupt Michael Corleone (Al Pacino) darum, den Mafia-Clan aus der Kriminalität herauszuführen und ehrliche Geschäfte zu machen. Doch schon im Trailer fliegen Kugeln und fließt das Blut. Neben Al Pacino spielen unter anderem Diane Keaton, Andy Garcia, Joe Mantegna, Talia Shire und Sofia Coppola mit. Der Film erhielt sieben Oscar-Nominierungen, ging bei der Preisverleihung 1991 aber leer aus.