Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Chrissy Teigen verarbeitet Fehlgeburt in emotionalem Brief

LOS ANGELES: US-Model Chrissy Teigen hat rund vier Wochen nach ihrer Fehlgeburt ihre Erfahrungen in einem längeren Text verarbeitet. «Leute sagen, eine Erfahrung wie diese erzeugt ein Loch in deinem Herzen. Ein Loch wurde sicherlich gemacht, aber es wurde mit der Liebe zu etwas gefüllt, das ich so sehr liebte», schrieb sie in einem Essay, der auf der Online-Publishing-Plattform Medium erschien.

In dem Text ging sie auch auf die Kritik ein, Fotos aus dem Krankenhaus direkt nach dem Eingriff in den sozialen Medien gepostet zu haben. Sie habe die Fotos machen lassen, weil sie wusste, dass sie sich für immer an diesen Moment erinnern musste. Außerdem habe sie anderen in der gleichen Situation helfen wollen: «Diese Fotos sind nur für die Menschen, die sie brauchen.» Teigen und ihr Ehemann, der Musiker John Legend, hatten Anfang Oktober bekannt gegeben, dass sie ihr drittes Kind in der 20. Schwangerschaftswoche verloren haben. Die beiden haben bereits zwei Kinder: Luna (4) und Miles (2).

Brite Harry Styles wirbt für Joe Biden als US-Präsident

LONDON: Unterstützung aus Großbritannien: Der Sänger Harry Styles würde für Joe Biden als neuen US-Präsidenten stimmen - wenn er es denn dürfte.

«Wenn ich in Amerika wählen könnte, würde ich mit Gutmütigkeit wählen», schrieb der 26 Jahre alte Brite auf Twitter und teilte dazu einen Wahlkampf-Spot von Biden. In der kommenden Woche wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Amtsinhaber Donald Trump tritt erneut für die Republikaner an, Herausforderer Joe Biden für die Demokraten.

Vertrauter Orbans: Intendant Vidnyanszky mit Corona infiziert

BUDAPEST: Der Leiter des ungarischen Nationaltheaters, Attila Vidnyanszky, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. «Der Zustand des Herrn Intendanten ist zufriedenstellend, er ruht sich zu Hause aus», teilte das Nationaltheater am Dienstagabend mit. Der 56-jährige Regisseur gilt als Vertrauter des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban, der dessen Vorstellungen zur Schaffung einer «christlichen und nationalen» Theaterkunst unterstützt und ihn häufig persönlich trifft.

Orbans Sprecher, Bertalan Havasi, ließ die Frage des Online-Portals «hvg.hu» im Wesentlichen unbeantwortet, ob Orban selbst nach Bekanntwerden des positiven Tests von Vidnyanszky auch getestet wurde. Zuvor hatte das Portal - ohne Bestätigung vonseiten der Regierung - von einem Treffen der beiden nach Vidnyanszkys Test berichtet. «Die Programme des Ministerpräsidenten werden in jedem Fall unter striktester Einhaltung der aktuell geltenden Pandemie-Vorschriften organisiert und abgewickelt», sagte der Sprecher.

Zuletzt war Vidnyanszky wegen seiner treibenden Rolle bei der Aufhebung der Autonomie der angesehenen Budapester Universität für Theater- und Filmkunst (SZFE) in die Schlagzeilen geraten. Er steht an der Spitze eines fünfköpfigen Kuratoriums, das die Regierung ernannt hatte und das Anfang September dem gewählten Senat der Uni die Leitungsfunktionen entzogen hatte. Die Lehrer und Studenten der SZFE halten die Gebäude der Budapester Uni seitdem besetzt.