Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Domingo möchte noch lange den Applaus des Publikums haben

FLORENZ: Opernstar Plácido Domingo möchte auch nach seinem 80. Geburtstag noch möglichst lange auftreten. Der spanische Sänger und Dirigent, der als einer der «Drei Tenöre» in den 1990er Jahren international große Bekanntheit erreichte, hat im Januar Geburtstag. «Solange ich mich stimmlich gut fühle und das Publikum zufrieden ist, so lange singe ich weiter», sagte Domingo der Deutschen Presse-Agentur nach einem Konzert in Florenz. «Aber wer weiß. Wenn man rein logisch guckt, dann sind es womöglich noch zwei Jahre. Ich weiß nicht. 2021 oder 2022, womöglich auch weniger. Bleiben wir optimistisch!»

Der 79-Jährige, der schon länger ins tiefere Bariton-Fach gewechselt ist, lag im Frühjahr in Mexiko mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus. Inzwischen hat sich seine Lunge nach Angaben des Künstlers gut erholt. Doch er habe Veränderungen bei seiner Stimme gehört, sie sei weniger samtig. «Aber meine Frau, meine Familie, meine Freunde, alle sagen, sie sei unverändert. Fein! Das ist ja auch besser.»

Bericht: Letzte «Fast & Furious»-Folgen unter Regie von Justin Lin

LOS ANGELES: Nach fünf «Fast & Furious»-Folgen soll US-Regisseur Justin Lin (49) auch die letzten beiden geplanten Filme der Action-Serie inszenieren. Das berichteten US-Branchenblätter am Dienstag. «Variety» und «Hollywood Reporter» zufolge sollen Teil 10 und 11 die Serie über schnelle Autos und illegale Straßenrennen abschließen. Nach seinem Debüt mit «The Fast and the Furious: Tokyo Drift» im Jahr 2006 stand Lin erneut 2009, 2011 und 2013 als Regisseur hinter der Kamera. Derzeit stellt er mit «F9» sein fünftes Werk fertig.

Zu Jahresbeginn hatte er bereits einen Trailer für den neunten «Fast & Furious»-Teil mit Hauptdarsteller Vin Diesel und Michelle Rodriguez, Tyrese, Ludacris und John Cena vorgestellt. Zum zweiten Mal sind auch die Oscar-Preisträgerinnen Helen Mirren und Charlize Theron dabei. Der Kinostart war ursprünglich für Mitte Mai geplant, doch wegen der Corona-Pandemie hat das Studio Universal die Premiere auf Mai 2021 verlegt.

Diesel spielte schon in dem Originalfilm im Jahr 2001 mit. Der frühere Star der Serie, Paul Walker, kam 2013 bei einem Auto-Unfall ums Leben.

Uruguays Ex-Präsident Mujica gibt Senatssitz wegen Corona-Risiko auf

MONTEVIDEO: Aus Furcht vor einer Infektion mit dem Coronavirus hat Uruguays populärer Ex-Präsident José Mujica seinen Sitz im Senat aufgegeben. «Ich gehe, weil die Pandemie mich rauswirft», sagte der 85-Jährige am Dienstag in seiner Abschiedsrede. «Senator zu sein bedeutet, mit den Menschen zu sprechen und überall hinzugehen. Ich bin doppelt gefährdet: wegen meines Alters und wegen meiner chronischen Immunerkrankung.» Mit Mujica (2010-2015) zog sich auch der frühere Präsident Julio María Sanguinetti (1985-1990 und 1995-2000) aus dem Senat zurück.

Mujica ist ein Idol der lateinamerikanischen Linken. Während der Militärdiktatur in Uruguay gehörte er der Stadtguerilla Tupamaros an und verbrachte viele Jahre im Gefängnis. In seiner Amtszeit galt er als ärmster Präsident der Welt, weil er den Großteil seiner Amtsbezüge spendete. Er wohnte auf einer kleinen Farm und fuhr einen alten VW Käfer.