Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

14.10.20

Arnold Schwarzenegger über seine Enkelin: «Unglaublich hübsch»

BERLIN: Hollywood-Star und Politiker Arnold Schwarzenegger spricht voller Begeisterung über seine erste, knapp zwei Monate alte Enkelin. «Das Baby ist unglaublich hübsch», sagte der 73-Jährige der Zeitschrift «Bunte». «Es ist wie eine dieser Hummel-Figuren.» Die pausbäckigen Porzellanfiguren der deutschen Künstlerin Berta Hummel gelten bei Sammlern und Käufern als Symbol für eine heile Welt.

Er freue sich für seine Tochter Katherine (30), sagte Schwarzenegger. «Sie ist eine wunderbare Frau und wird sicher eine wunderbare Mutter.» Die älteste Tochter Schwarzeneggers hatte ihr erstes Kind im August bekommen. Vater ist «Avengers»-Star Chris Pratt (41), mit dem sie seit 2019 verheiratet ist. Arnold Schwarzenegger hat fünf Kinder, vier davon mit seiner früheren Ehefrau Maria Shriver.

Katie Melua: Vater ist der Rockstar der Familie

LONDON: Popsängerin Katie Melua hat großen Respekt vor der Arbeit ihres Vaters als Herzchirurg. «Jetzt - seit der Pandemie - ist mein Vater der Rockstar in der Familie», sagte die 36-Jährige dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Mittwoch). «Wir haben immer Witze darüber gemacht, dass mein Vater Leben rettet und ich einfach nur singe, aber am Ende mehr Geld als er verdiene». Wenn man darüber nachdenke, sei das verrückt.

Die britisch-georgische Sängerin hatte 2005 mit «Nine Million Bicycles» einen ihrer ersten großen Hits. 2016 veröffentlichte sie ihr Studioalbum «In Winter», am Freitag erscheint ihre neue Platte «Album No.8».

Beliebter CD-Laden in Tokio macht nach 24 Jahren dicht

TOKIO: Für japanische und ausländische Fans der guten alten Musik-CD und Schallplatte war er eine beliebte Fundgrube: «Recofan Shibuya Beam» in Tokios Szene-Stadtteil Shibuya hat nun aber nach 24 Jahren dicht gemacht.

Nicht die modernen Technologien wie Streaming-Dienste hätten den Betreiber zur Aufgabe gezwungen. Grund sei eher, dass wegen der Corona-Pandemie Japan die Grenzen geschlossen habe und dadurch die wichtige Kundschaft aus dem Ausland ferngeblieben sei, meldeten lokale Medien. Ausländische Touristen hätten bis zu 30 Prozent zum Umsatz beigetragen. In zwei Monaten hätte der Laden, der Fans gebrauchte wie neue CDs, Schallplatten und DVDs bot, sein 25. Jubiläum gefeiert - doch dafür reichte es nicht mehr.

Weitere Stars für Emmerich-Film «Moonfall» mit Halle Berry

LOS ANGELES: Hollywood-Regisseur Roland Emmerich (64, «Independence Day: Wiederkehr») baut die Starbesetzung für seinen Sci-Fi-Katastrophenfilm «Moonfall» weiter aus. Neben Halle Berry, Patrick Wilson und Charlie Plummer sind nun auch Stanley Tucci (59, «Die Tribute von Panem») und John Bradley (32, «Game of Thrones») an Bord, wie das US-Branchenblatt «Deadline.com» am Dienstag berichtete. Bradley verlinkte den Artikel auf Twitter.

In «Moonfall» wird der Mond durch mysteriöse Kräfte aus seiner Umlaufbahn befördert und rast auf die Erde zu. Ein bunt zusammengewürfeltes Retter-Team soll die Katastrophe abwenden. Oscar-Preisträgerin Berry (54) wird eine Ex-Astronautin mimen, Bradley einen verschrobenen Wissenschaftler, Tucci einen wohlhabenden Geschäftsmann. Die Dreharbeiten sollen in Kürze im kanadischen Montreal anlaufen.

Nach gemeinsamen Drehbüchern für die Filme «10.000 B.C.» und «2012» schrieben Emmerich und Ko-Autor Harald Kloser auch das Skript für «Moonfall». Zuletzt brachte der gebürtige Stuttgarter Emmerich das Kriegsdrama «Midway» auf die Leinwand.

«Mad Max»-Regisseur Miller dreht «Furiosa»-Film mit Anya Taylor-Joy

LOS ANGELES: In dem Endzeit-Action-Spektakel «Mad Max: Fury Road» begeisterte Oscar-Preisträgerin Charlize Theron (45) als die Herrscherin Furiosa. Nun will der australische Regisseur George Miller mit «Furiosa» in das «Mad Max»-Universum zurückkehren. Seine neue Hauptdarstellerin ist Anya Taylor-Joy (24), wie das Studio Warner Bros. laut «Variety» und «Deadline.com» am Dienstag bekanntgab. Taylor-Joy verlinkte die Berichte auf Instagram. Die in den USA geborene argentinisch-britische Schauspielerin ist aus der Komödie «Emma» und dem Horror-Film «The New Mutants» bekannt.

Neben Taylor-Joy spielen in dem geplanten Action-Drama auch «Avengers»-Star Chris Hemsworth und Yahya Abdul-Mateen II («Aquaman») mit. «Furiosa» dreht sich um die Vorgeschichte von «Mad Max: Fury Road» und die Herkunft der knallharten Kämpferin. Über einen Drehbeginn wurde zunächst nichts bekannt.

Miller hatte mit Mel Gibson von 1979 bis 1985 drei erfolgreiche «Mad Max»-Filme gedreht. Nach langer Pause meldete sich der Australier 2015 mit «Mad Max: Fury Road» zurück. In dem Endzeit-Inferno spielte Tom Hardy den Road Warrior Max Rockatansky, der mit der rachebeseelten Furiosa (Theron) gegen einen grausamen Warlord ankämpft.