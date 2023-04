Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 26.04.23 | Überblick

Steven Spielberg über «E.T.»-Neufassung: «Hätte das nie tun sollen»

NEW YORK: Regisseur Steven Spielberg (76) hat die Entscheidung, eine Szene in seinem Film «E.T.» nachträglich zu verändern, als «Fehler» bezeichnet. Die Tatsache, dass Polizisten mit Waffen Kinder gejagt haben, gefiel dem Starproduzenten Jahre später nicht mehr. In einer Neufassung zum 20-jährigen Jubiläum des Films 2002 ersetzte er die Waffen durch Walkie-Talkies. Auf der Bühne des «TIME100 Summit» bedauerte er am Dienstag sein Einmischen: «Ich hätte das nie tun sollen. «E.T.» ist ein Produkt seiner Zeit. Kein Film sollte durch die Brille überarbeitet werden, durch die wir heute schauen, egal ob freiwillig oder gezwungenermaßen.»

«All unsere Filme sind eine Art Wegweiser dafür, wo wir waren, als wir sie gemacht haben, wie die Welt ausgesehen und was die Welt empfangen hat, als wir diese Geschichten herausbrachten», erläuterte er seine Gedanken weiter. Er positionierte sich deshalb auch klar dagegen, Werke wegen anstößig empfundener Sprache neu aufzulegen - und nahm damit Bezug auf Roald Dahl, dessen Kinderbücher zu sprachlich entschärften Versionen ohne Wörter wie «fett» und «hässlich» umgeschrieben werden. Das sei in Spielbergs Augen sogar «Zensur».

Der US-Amerikaner wurde mit «E.T.» zum Meister des Blockbuster-Kinos. Erst kürzlich bezeichnete er den Film als «ziemlich perfekt». Die Geschichte kam am 11. Juni 1982 in die Kinos der USA. Der deutsche Kinostart war sechs Monate später. Mehr als 140 Millionen Menschen sollen den Film weltweit im Kino gesehen haben.

Schweizer «Tatort»-Ermittlerin wünscht sich Duett mit Kommissarin

ZÜRICH: Im Schweizer «Tatort»-Krimi sind zwei sehr musikalische Ermittlerinnen am Werk. Carol Schuler, die Fallanalytikerin Tessa Ott spielt, tritt auch als Sängerin auf. Anna Pieri Zuercher, die Hauptkommissarin Isabelle Grandjean spielt, hat klassisches Klavier studiert.

Schuler hat in der «Tatort»-Folge «Schattenkinder» schon einmal gesungen. Sie wünscht sich aber mehr. «Man kann ja jetzt nicht in jedem Tatort zwischendurch mal ein Liedchen trällern», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. «Aber ja, würde mich freuen, wenn das mal wieder kommt, besonders, wenn ich mit Anna Pieri Zürcher mal zusammen Musik machen könnte. Aber das muss natürlich ins Drehbuch passen.» Schuler ist Schweizerin. Sie lebt seit 17 Jahren in Berlin.

Der neue «Tatort»-Krimi «Seilschaft» aus Zürich läuft am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten.

Roth: Buchmesse Leipzig ist «ein Fest der Demokratie»

LEIPZIG/BERLIN: Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat die politische Bedeutung der Leipziger Buchmesse in Krisenzeiten unterstrichen. «Leipzig ist die älteste Buchmesse. Sie ist eine der größten und wichtigsten in ganz Europa. Sie ist die Buchmesse, die eine Brücke baut nach Mittel- und Osteuropa. Das ist auch in Zeiten dieser Spannungen, in Zeiten des Krieges in der Ukraine von ganz zentraler Bedeutung», sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «So eine Messe ist ein Fest der Demokratie, weil Literatur eine Stimme der Demokratie ist.»

Angesichts großer Verunsicherung durch Krieg, Krisen und Konflikte habe Kultur eine ganz besondere Rolle. «Gerade jetzt sind solche Messen auch Orte, um Kultur zu beschützen, zu bewahren, auszubauen und ihre gesellschaftliche Bedeutung stark zu machen, auch für Verlage aus Ländern, in denen es keine Demokratie gibt, keine Freiheit gibt, keine Meinungsfreiheit, keine Kunstfreiheit.»

Nach pandemiebedingt drei Jahren Pause fördert der Bund die Buchmesse mit drei Millionen Euro. «Der Zuschuss sollte garantieren, dass die Buchmesse wieder stattfinden kann», sagte Roth. Das habe immer noch mit den Corona-Folgen zu tun. Mit den Mitteln seien Standgebühren reduziert worden, was vor allem kleinen, innovativen Verlagen zugute komme. Zudem könnten neue Veranstaltungsformaten gerade das junge Publikum ins Zentrum gestellt werden. Mit den Geldern werde auch geholfen, dass die Buchmesse digitale Angebote ausbauen könne.

Langfristige Finanzhilfe mochte Roth mit Blick auf die Haushaltslage nicht in Aussicht stellen. «Wenn die Buchmesse erfolgreich ist, braucht sie diese Unterstützung auch nicht.»