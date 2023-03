Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 22.03.23 | Überblick

Charles-Biografin: Deutsche haben einfacheres Verhältnis zu Royals

LONDON: Das große Interesse der Deutschen an der britischen Königsfamilie liegt nach Ansicht einer Biografin von König Charles III. auch in der Abwesenheit der Monarchie in Deutschland. In Ländern, in denen nicht der König das Staatsoberhaupt sei und als Monarch von Steuergeldern finanziert werde, könne das Drama rund um die Royal Family in einem viel einfacheren Rahmen betrachtet werden, sagte Autorin Catherine Mayer («Charles III. - Mit dem Herzen eines Königs») der Deutschen Presse-Agentur in London. «Da muss man nicht darüber nachdenken, was es für die Politik bedeutet, dass diese Institution im Mittelpunkt steht.»

Mit dem Drama um die Scheidung von Charles und seiner ersten Frau Prinzessin Diana und deren Unfalltod in den 1990er Jahren habe die Anteilnahme an den Vorgängen im Königshaus stark zugenommen. «Es wurde eine sehr spannende, langlebige Seifenoper», sagte Mayer. «In den 1990ern war das kein Märchen, sondern eher eine Dystopie.» Andererseits gebe es Spannungsbögen wie bei Charles und seiner heutigen Ehefrau Queen Camilla. «Zuerst waren sie die treulosen Liebhaber, die Diana - nach Ansicht ihrer Anhänger - diese furchtbaren Dinge angetan haben, und jetzt sehen die Leute darin eine tolle Liebesgeschichte und akzeptieren Camilla als Königin.»

Mayer betonte, dass einige der 14 anderen Staaten, von denen Charles das Staatsoberhaupt ist, noch zu seinen Lebzeiten zu Republiken wurden. Dort sei das Verhältnis zur Monarchie angespannt. «Aber die Deutschen können eine viel weniger komplizierte Beziehung mit den Royals haben», sagte die Monarchie-Expertin. «In Deutschland und Großbritannien gibt es eine lange Freundschaft, aber auch eine lange Rivalität und die Angewohnheit, dem anderen Peinlichkeiten unter die Nase zu reiben.» Die Royals seien eine Art Stellvertreter dafür geworden. Einerseits würden die Deutschen sie bewundern und die Briten um die königliche Familie auch ein wenig beneiden. Andererseits seien sie oft auch peinlich und lieferten Drama.