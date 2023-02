Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 08.02.23 | Aktualisiert um: 13:25 | Überblick

Falschen Mann geküsst? Video-Clip von First Lady wird zum Aufreger

WASHINGTON: Ein Küsschen der US-amerikanischen First Lady Jill Biden kurz vor der Rede ihres Mannes zur Lage der Nation am Dienstagabend in Washington hat im Netz für Aufregung gesorgt.

Denn der Kuss galt nicht US-Präsident Joe Biden, der sich bereits am Rednerpult in Stellung brachte, sondern Doug Emhoff, dem Mann der Vizepräsidentin Kamala Harris. Zur Begrüßung küssten sich First Lady und Second Gentleman auf der Zuhörertribüne des US-Repräsentantenhauses - und zwar wie es TV-Bilder nahelegten: auf den Mund! Ob die Optik der Kamera-Einstellung geschuldet war oder das Küsschen tatsächlich auf dem Mund landete, war zunächst unklar. Der Clip der Szene verbreitete sich aber rasend schnell im Netz - und wurde sogleich zum Gegenstand wilder Spekulationen.

«Tatort»-Schauspieler Schuster: Ich lese jeden Fanbrief durch

DRESDEN: Auch im Zeitalter von Instagram, Facebook und Tiktok erhält der 20 Jahre alte «Tatort»-Schauspieler Alessandro Schuster noch einige Fanpost per Brief. «Die Hauptresonanz für meine Arbeit erreiche ich schon in erster Linie über die sozialen Netzwerke und Foren, in denen man den Austausch der Leute über manche Projekte nachlesen kann. Dennoch bekomme ich pro Jahr immer mal wieder in unterschiedlichen Abständen einige Hände voll Briefpost von meiner Agentur in die Hand gedrückt», sagte der Filmsohn der Dresdner «Tatort»-Kommissarin Karin Gorniak (Karin Hanczewski) der dpa.

«Von einfachen Autogrammanfragen bis hin zu längeren persönlichen Briefen oder kleinen Geschenken ist alles dabei», sagte der Berliner Schauspieler. «Ich find's schön, dass es beide Wege der Resonanzerhaltung gibt und lese auch die Briefe alle persönlich durch. Allerdings dauert leider die Bearbeitung oftmals etwas länger, da ich oft außerhalb meines Wohnortes drehe und der Erhalt dieser postalischen Sachen sich dadurch gern mal verzögert.»

In dem neuen ARD-Film «Gesicht der Erinnerung» spielt Schuster einen Mann um die 20, der eine wilde Liebe mit einer Frau Mitte 30 (Verena Altenberger) erlebt. Das TV-Drama sollte am Mittwoch um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt werden und steht auch in der ARD-Mediathek.

Barbra Streisand kündigt ihre Memoiren für November an

LOS ANGELES: Sängerin, Schauspielerin und Regisseurin Barbra Streisand (80) will ihre lang erwarteten Memoiren im November veröffentlichten. Der Hollywood-Star gab den Titel «My Name Is Barbra» und das Erscheinungsdatum (7. November) am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter bekannt. Nach Mitteilung des US-Verlags Viking Books erzählt Streisand darin «ihre eigene Geschichte über ihr Leben und ihre außergewöhnliche Karriere», von der Kindheit in Brooklyn, über ihre ersten Auftritte in New Yorker Nightclubs, den Durchbruch mit ihrer «Funny Girl»-Rolle und alle weiteren Erfolge.

Das Buch sei - wie die Autorin selbst - «freimütig, lustig, eigensinnig und charmant», hieß es weiter. Dem Verlag zufolge wird Streisand unter anderem über ihre Freundschaft mit dem Schauspieler Marlon Brando und der Politikerin Madeleine Albright sowie über ihre langjährige Ehe mit dem Schauspieler James Brolin schreiben.

Seit vielen Jahrzehnten feiert die im New Yorker Stadtteil Brooklyn geborene und inzwischen hauptsächlich in Kalifornien lebende Streisand große Erfolge: mehr als 140 Millionen verkaufte Alben, Auszeichnungen wie Oscars, Emmys, Grammys und Golden Globes - sowie unzählige Fans auf der ganzen Welt.