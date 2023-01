Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 11.01.23 | Überblick

Lauterbach plant Sommerurlaub - «Pausen braucht jeder»

BERLIN: Er ist ein Mahner zur Vorsicht in der Corona-Pandemie - doch im Sommer will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nach eigenen Angaben wieder in den Urlaub fahren. «Pausen braucht jeder zum Regenerieren», sagte der SPD-Politiker dem Nachrichtenmagazin «Stern». Den vergangenen Sommer habe er genutzt, um eine Corona-Strategie für den Herbst zu entwickeln. «Das war nötig und hat sich gelohnt», sagte er rückblickend. «Aber das lässt sich nicht wiederholen.»

Ganz von der Arbeit lassen will Lauterbach im Urlaub aber nicht. Es könne sein, dass er die «ein oder andere» Studie lese. «Aber nur aus Spaß.» In seiner Freizeit beschäftigt sich der Mediziner nach eigenen Angaben gern mit Büchern über den Klimawandel. Früher habe er auch viele Romane gelesen, aber dazu komme er zurzeit nicht mehr. Lauterbach ist seit Dezember 2021 Bundesminister.

In seiner Freizeit taucht er nicht nur in Büchern ab. «Ich trainiere auf dem Ergometer und dabei schaue ich manchmal Serien», sagte er. Zuletzt habe er die deutsche Produktion «Barbaren» gesehen, die sich um die germanischen Völker und deren Krieg mit dem römischen Imperium dreht. Lauterbachs Fazit: «Die fand ich gar nicht schlecht gemacht.»

«The Banshees of Inisherin»» holt Komödien-Globe

BEVERLY HILLS: Die schwarze Komödie «The Banshees of Inisherin» hat den Golden Globe in der Sparte «Komödie/Musical» gewonnen. Der Film setzte sich gegen «Babylon», «Everything Everywhere All at Once», «Glass Onion: A Knives Out Mystery» und «Triangle of Sadness» durch.

Der Verband der Auslandspresse (HFPA) gab die Preisträger in 27 Film- und Fernsehkategorien in der Nacht zum Mittwoch in Beverly Hills bekannt. Die 80. Globe-Vergabe wurde live vom US-Sender NBC ausgestrahlt.

Schulserie «Abbott Elementary» räumt bei Golden Globes ab

LOS ANGELES: Die Comedyserie «Abbott Elementary» über eine Grundschule in Philadelphia ist der große Sieger in den TV-Kategorien der Golden Globes. Bei der Verleihung am Dienstag in Beverly Hills gewann die Serie drei Preise, darunter die Auszeichnung als beste Comedy, für die beste Comedy-Hauptdarstellerin Quinta Brunson und für Tyler James Williams als bester Nebendarsteller. Brunson ist auch Erfinderin und Produzentin der Serie. Bester Comedy-Hauptdarsteller wurde Jeremy Allen White als junger Koch in «The Bear».

Den Preis als beste Dramaserie bekam der «Game of Thrones»-Ableger «House of the Dragon». Zendaya wurde für die Jugendserie «Euphoria» beste Darstellerin einer Dramaserie ausgezeichnet, Kevin Costner gewann als bester Darsteller für seine Rolle im Neowestern «Yellowstone».

Beste Miniserie/Fernsehfilm wurde «White Lotus», eine bitterböse Satire auf verwöhnte Superreiche im Luxusurlaub. Nebendarstellerin Jennifer Coolidge gewann dafür ebenfalls einen Globe. Hauptdarstellerpreise gingen in dieser Sparte an Evan Peters für «Dahmer» und Amanda Seyfried für «The Dropout». Paul Walter Hauser in «Black Bird» wurde bester Nebendarsteller in einer Miniserie.

Die Globe-Trophäen in 27 Film- und Fernseh-Kategorien vom Verband der Auslandspresse (HFPA) wurden zum 80. Mal verliehen. Im Januar 2022 hatte NBC die traditionelle TV-Übertragung abgesagt. Grund dafür war unter anderem massive Kritik an dem Verband wegen Mangel an Diversität. Im Rahmen einer Umstrukturierung ist der Pool von Globe-Juroren nun größer und vielfältiger geworden.

Steven Spielberg mit Regie-Globe ausgezeichnet

BEVERLY HILLS: Steven Spielberg hat mit «The Fabelmans» seinen dritten Regie-Globe gewonnen. Der 76-jährige Filmemacher schaut darin auf seine Kindheit und auf das Leben seiner Eltern zurück. Zuvor holte er die Regie-Trophäe für «Der Soldat James Ryan» (1999) und «Schindlers Liste» (1994). Er habe sich lange nicht getraut, so eine persönliche Geschichte zu erzählen, sagte Spielberg auf der Bühne. Es sei nicht einfach, ein Kind zu sein. Jeder würde ihn als Erfolgs-Geschichte ansehen, aber niemand wisse, wer er wirklich sei.

Neben Spielberg waren in diesem Jahr auch James Cameron («Avatar: The Way of Water»), Baz Luhrmann («Elvis»), Martin McDonagh («The Banshees of Inisherin») und Daniel Kwan und Daniel Scheinert für «Everything Everywhere All at Once» nominiert. Der Verband der Auslandspresse (HFPA) gab die Preisträger in 27 Film- und Fernsehkategorien in der Nacht zum Mittwoch in Beverly Hills bekannt. Die 80. Globe-Vergabe wurde live vom US-Sender NBC ausgestrahlt.

«The Fabelmans» holt Top-Globe als bestes Filmdrama

BEVERLY HILLS: Der Film «The Fabelmans» von Regisseur Steven Spielberg hat den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen. Er setzte sich gegen James Camerons «Avatar: The Way of Water», «Elvis», «Tár» und «Top Gun: Maverick» durch.

Die Preisträger in 27 Film- und Fernsehkategorien wurden vom Verband der Auslandspresse (HFPA) in der Nacht zum Mittwoch in Beverly Hills bekanntgegeben. Die 80. Globe-Vergabe wurde live vom US-Sender NBC ausgestrahlt.

Selenskyj bedankt sich bei Golden Globes für Unterstützung

BEVERLY HILLS: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich bei der Verleihung der Golden Globes in Beverly Hills für die Unterstützung seines Landes im Krieg gegen Russland bedankt. «Die Besten im zurückliegenden Jahr, das waren Sie», sagte Selenskyj der versammelten Hollywood-Prominenz in einer Videobotschaft über die Solidarität, die sein Land erfahren habe.

Die Golden Globes seien 1943 erstmals verliehen worden, als der Zweite Weltkrieg noch nicht vorbei gewesen sei, dessen wichtigste Schlachten aber schon geschlagen gewesen seien. «Auch der Krieg in der Ukraine ist noch nicht vorbei, aber das Blatt wendet sich und es ist bereits klar, wer am Ende gewinnt», sagte Selenskyj.