Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 21.12.22 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

Kim Cattrall trauert auf Instagram um gestorbene Mutter

BERLIN: «Sex and the City»-Star Kim Cattrall hat auf Instagram ihrer gestorbenen Mutter gedacht. Die 66-Jährige schrieb: «Ruhe in Frieden, Mama.» Dazu setzte sie ein Herz-Emoji und «Shane Cattrall 1929 - 2022». Im März hatte die Schauspielerin ihrer Mutter auf Twitter zum 93. Geburtstag gratuliert.

Kim Cattrall wurde mit ihrer Rolle als Samantha Jones in der HBO-Erfolgsserie «Sex and the City» weltberühmt. Geboren wurde die Schauspielerin in Liverpool in Großbritannien. Die Mutter war Sekretärin, der Vater Ingenieur. Noch als Cattrall ein Baby war, wanderte die Familie nach Kanada aus. Mit elf Jahren nahm Cattrall erstmals Schauspielunterricht und bekam früh erste Rollen.

Keyboarder Duffy von schottischer Kultband Primal Scream ist tot

LONDON: Der Keyboarder der schottischen Kultband Primal Scream, Martin Duffy, ist tot.

Sein «Seelenbruder» sei gestorben, teilte Frontmann Bobby Gillespie bei Instagram mit. Der 55 Jahre alte Musiker sei in seinem Haus im südenglischen Brighton gestürzt und den Folgen einer schweren Gehirnverletzung erlegen. Duffy wirkte auf allen Alben der Gruppe mit. «Er lebte, um zu lachen und Musik zu machen», schrieb Gillespie. «Er wurde von uns allen bei Scream geliebt.» Die Band, deren Name auf Deutsch «Urschrei» bedeutet, wurde 1991 mit dem Album «Screamadelica» bekannt.

Jenny Jürgens über Vater Udo: «Er hatte mit einer Schwere zu kämpfen»

HAMBURG: Acht Jahre nach Udo Jürgens' Tod hat seine Tochter Jenny über die Schattenseiten seines Erfolges gesprochen. «Er war kein immer glücklicher Mann, er hatte mit einer Schwere zu kämpfen», sagte sie in einem «stern»-Interview. Auch ihr Leben als Tochter von Udo Jürgens beschreibt sie heute als «ein schwieriges». «Es war ein langer, langer Weg zwischen diesem Stolz und der Bewunderung und dem Schatten, der mich manchmal fast erdrückte. Dazwischen eine eigene Persönlichkeit zu finden, war nicht leicht.»

Zusammen mit ihrem Bruder Johnny Jürgens hat die Schauspielerin Mitte Dezember die Dreier-CD «Da capo, Udo Jürgens - Stationen einer Weltkarriere» herausgegeben, die auch neue Songvarianten und seltene Liveversionen enthält. Die 55-Jährige habe im Nachlass auch noch unveröffentlichte Lieder ihres Vaters gefunden, doch sei nicht sicher, ob sie veröffentlicht werden sollten. Die große Frage sei immer: «Was hätte Udo gewollt? Mein Bruder und ich überlegen sehr genau, ob Udo mit diesen Liedern einverstanden war und wir haben schon bei diesem Album zwei Songs wieder herausgenommen, weil wir Bedenken hatten.»

Udo Jürgens war am 21. Dezember 2014 bei einem Spaziergang in Gottlieben am Bodensee in der Schweiz zusammengebrochen und wenig später im Krankenhaus gestorben. Der Tod kam für seine Tochter überraschend. «Wir alle in der Familie waren uns sicher, dass er noch sehr viele Jahre leben würde, was er ja selbst auch glaubte», sagte Jenny Jürgens.

Schauspieler Matthias Brandt feiert kein Silvester

KÖLN: Schauspieler Matthias Brandt («King of Stonks») feiert kein Silvester. «Das letzte Mal war vermutlich, als ich 18 Jahre alt war», sagte der 61-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Als Grund nannte er, dass es «nicht so mit dem Bilanzieren» habe. «Ich finde auch die Leute immer extrem angespannt und auf komische Art aufgeregt zu Silvester», sagte Brandt. Das gefalle ihm nicht so. Meistens gehe er an Silvester daher auch früh ins Bett. «In der Regel sogar früher als im restlichen Jahr.»

Brandt gehört zu den bekanntesten Schauspielern des Landes. Zusammen mit seiner Kollegin Anke Engelke (57) hat er nun einen 30-minütigen Film gedreht, der am Silvesterabend spielt. Die beiden Hauptfiguren werden dabei durch unglückliche Umstände im Vorraum einer kleinen Bankfiliale eingesperrt. Engelke und Brandt standen für den Film «Kurzschluss», der am 30. Dezember erstmals in der ARD läuft, zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera.