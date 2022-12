Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 14.12.22 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

Taylor Swift verbrachte 33. Geburtstag im Studio

LOS ANGELES: Pop-Sängerin Taylor Swift hat nach eigenen Angaben auch an ihrem Geburtstag gearbeitet. «Natürlich habe ich meinen 33. Geburtstag im Studio verbracht», schrieb die vielfach preisgekrönte Musikerin auf Instagram. Dazu postete sie ein Foto, auf dem sie auf dem Boden vor dem Pop-Produzenten Jack Antonoff sitzt und beide Hände mit je drei Fingern in die Kamera streckt. Swift hat einen Kontrabass auf den Beinen liegen, Antonoff hält eine Gitarre in den Händen, hinter ihnen stehen Keyboards und ein Mischpult.

In ihrem Post dankte Swift für «all die schönen Glückwünsche», die sie zu ihrem Geburtstag am Dienstag (13.12.) erhalten habe. Die Sängerin hatte schon zuvor oft mit Antonoff zusammengearbeitet, auch bei ihrem im Oktober erschienen zehnten Studioalbum «Midnights» hatte der Produzent mitgewirkt.

«Keine Dinosaurier»: Wiener Neujahrskonzert mit neuen Perspektiven

WIEN: Mit mehreren Premieren wartet dieses Mal das Neujahrskonzert aus Wien auf. So wird sich der Mädchenchor der Wiener Sängerknaben erstmals dem globalen TV-Publikum vorstellen. Außerdem werden die Wiener Philharmoniker nach den Worten von Orchestervorstand Daniel Froschauer fast ausschließlich Stücke spielen, die noch nie beim Neujahrskonzert auf dem Programm standen. Eine weitere Neuerung sei mit einer Frau am Pult mittelfristig denkbar, so Froschauer. «Wir sind ja keine Dinosaurier, die irgendwann aussterben wollen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Am 1. Januar leitet Franz Welser-Möst den Walzer- und Polka-Reigen.

Das Orchester arbeite immer wieder mit hervorragenden Dirigentinnen, wie etwa mit der Deutschen Joana Mallwitz bei den vergangenen drei Salzburger Festspielen, sagte Froschauer. Allerdings laden laut Froschauer die Wiener Philharmoniker Dirigenten erst zum Neujahrskonzert ein, nachdem sie mindestens zehn Jahre lang mit ihnen zusammengearbeitet haben. «Das Neujahrskonzert ist eine enorme Herausforderung» sowohl für Musiker als auch für Dirigenten, sagte der Orchester-Vorstand.

Die Wiener Sängerknaben singen am 1. Januar bei dem Konzert im Wiener Musikverein erstmals gemeinsam mit den Wiener Chormädchen bei einem Neujahrskonzert. «Das ist unglaublich wichtig», sagte der ehemalige Sängerknabe Froschauer zur Signalwirkung dieses Auftritts. Während die Sängerknaben 2023 ihr 525-jähriges Bestehen feiern, wurde der Mädchenchor erst 2004 gegründet. «Sie sind sehr begeistert», beschrieb Sängerknaben-Sprecherin Tina Breckwoldt die Vorfreude der jungen Sängerinnen auf das global ausgestrahlte Konzert.

Die Kinder singen dabei zur Polka «Heiterer Muth» von Josef Strauss. Das Programm ist dieses Mal fast ausschließlich Josef und Eduard, den Brüdern des «Donauwalzer»-Komponisten Johann Strauss, gewidmet. Josef sei der vielleicht genialste der drei Brüder gewesen, Eduard habe die Musik der Familie mit seinem Orchester in aller Welt bekannt gemacht, und der berühmtere Johann werde ohnehin 2025 zu seinem 200. Geburtstag geehrt, erklärte Froschauer.

Sängerin Margareth Menezes soll Brasiliens Kulturministerin werden

BRASÍLIA: Die Sängerin Margareth Menezes soll Kulturministerin in der künftigen Regierung des gewählten brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva werden. «Es war ein sehr ermutigendes Gespräch (mit Lula) für diejenigen von uns, die im Bereich der Kultur tätig sind», sagte Menezes bei einer Pressekonferenz am Dienstag (Ortszeit) in Brasília. «Wir unterhielten uns und ich nahm den Auftrag an.»

Nach der Benennung der ersten fünf Mitglieder von Lulas künftiger Regierung, allesamt Männer, hatte sich in Brasilien Kritik geregt. Die Afrobrasilianerin Menezes stammt aus Salvador da Bahia, hat ein Dutzend Alben aufgenommen und mehrere Latin Grammys gewonnen. «Wir werden arbeiten, um die Kultur unseres Landes wieder aufzurichten», sagte die 60-Jährige.

Lulas Sieg bei der Präsidentenwahl Ende Oktober hatte der Kulturszene des südamerikanischen Landes Auftrieb gegeben. Dem abgewählten rechtsgerichteten Präsident Jair Bolsonaro wurde vorgeworfen, er betrachte Kultur vor allem als notwendiges Übel oder nutze sie, um seine Wertvorstellungen zu verbreiten. Unter seiner Ägide wurde das Kulturministerium zum Sekretariat herabgestuft, Fördergelder für Kultur wurden blockiert. Für einen Eklat sorgte Bolsonaros damaliger Kultursekretär Roberto Alvim, der 2020 eine Rede im Stil von NS-Propagandaminister Joseph Goebbels hielt - und daraufhin nicht mehr im Amt zu halten war.

Lula versprach in seiner Siegesrede, das Kulturministerium wieder einzurichten und die Kulturförderung wieder aufzunehmen. Am 1. Januar 2023 tritt er sein Amt an. In Lulas erster Amtszeit von Anfang 2003 bis Ende 2010 war der legendäre Sänger Gilberto Gil mehrere Jahre Kulturminister gewesen.

Steven Spielbergs Tochter gibt ihr Spielfilm-Regiedebüt

LOS ANGELES: Destry Allyn Spielberg, die jüngste Tochter von Star-Regisseur Steven Spielberg und seiner Frau Kate Capshaw, gibt ihr Spielfilm-Regiedebüt. Die 26-Jährige wird die Krimi-Komödie «Four Assassins (And a Funeral)» nach dem Drehbuch von Ryan Hooper verfilmen. Damit würde ein Traum in Erfüllung gehen, schrieb die Tochter des Oscar-Preisträgers am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram. Sie verlinkte einen Bericht des Filmportals «Deadline.com» über das neue Projekt.

Der geplant Film wird mit der Krimi-Komödie «Knives Out - Mord ist Familiensache» und den «Kingsman»-Comicverfilmungen verglichen. Die Nachwuchsregisseurin sprach in einer Mitteilung von einer Geschichte über Familie, Betrug und Mord. Für den Drehbeginn in 2023 werde jetzt die Besetzung gesucht, hieß es.

Spielberg war bisher als Schauspielerin in kleinen Film- und TV-Rollen zu sehen und machte mit Kurzfilmen erste Regieerfahrungen. Im vorigen Juni stellte sie beim Tribeca-Filmfestival ihren Thriller-Kurzfilm «Let Me Go the Right Way» vor.

Destry ist das jüngste von sieben Kindern von Spielberg und Capshaw, die seit 1991 verheiratet sind. Zusammen haben sie drei leibliche und zwei adoptierte Kinder, aus früheren Ehen brachten beide jeweils ein Kind in die Ehe mit.