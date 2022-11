Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 02.11.22 | Aktualisiert um: 14:25 | Überblick

Matthew Perry hat keine Lust mehr auf Dating-Apps

LOS ANGELES: US-Schauspieler Matthew Perry (53, «Friends») möchte keine Dating-Apps mehr benutzen. «Ja, ich bin davon weg. Für immer», sagte Perry in einem Interview mit Andy Cohen bei «Radio Andy». «So lernt man keine Leute kennen, das glaube ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, wie man Leute kennenlernt, aber das ist nicht der richtige Weg.»

Im Moment sei er Single, sagte der «Friends»-Star weiter. Im Interview teilte er außerdem einige Vorstellungen für eine neue Beziehung. Abstinenz von Alkohol und Drogen etwa sei gut, aber keine Voraussetzung, erklärte der Schauspieler. «Ich möchte nicht mit einer Person zusammen sein, die so viel trinkt, dass man sie nicht mehr erkennt», sagte er. «Aber ich habe keine Regeln dafür.»

Perry sprach bereits in mehreren Interviews über seine Suchterkrankung und die Entzüge, die er zum Teil schon während seiner Zeit am Set von «Friends» durchmachte. Im Oktober sagte er der «New York Times», dass er seit 18 Monaten nicht mehr trinke und keine Drogen nehme.

Perry war mit seiner Rolle als Chandler Bing in der Sitcom «Friends» (1994-2004) über eine Gruppe von Freunden in New York bekannt geworden.

Oscar-Gewinner Tornatore: Morricone hat die Filmmusik befreit

ROM: Die Welt der Filmmusik ist in den Augen des Regisseurs Giuseppe Tornatore dank des berühmten Komponisten Ennio Morricone («Spiel mir das Lied vom Tod») freier geworden. «Er hat immer versucht, die Filmmusiken nicht nur so zu machen, wie sie historisch im Kino waren, nämlich eine Begleitmusik», sagte der 66 Jahre alte Italiener der Deutschen Presse-Agentur. Morricone habe experimentiert, und heute sei die Funktion von Filmmusik dank seiner «Revolution» eine andere. Die Popularität von Musik nicht zwanghaft an einfache Melodien zu koppeln, sei ein Kampf gewesen, den Morricone über Jahrzehnte führte, sagte der Oscarpreisträger für den Film «Cinema Paradiso» weiter.

Kein Regisseur fragt Tornatore zufolge heute mehr nach Musiken, die die Leute nachpfeifen können, sondern nach solchen, die zum Film passen. Man könnte sich nach einem Film gar nicht mehr an die Musik erinnern, weil sie so integriert werde, dass man sie gar nicht mehr bemerke. «Das war der Traum von Morricone. Er lebte in einem historischen Moment, in dem er eine Erleuchtung, die Fähigkeit und Genialität hatte, diesen Kampf zu führen.»

Tornatore drehte über das Leben seines Wegbegleiters Morricone eine Dokumentation, die am 22. Dezember in die Kinos kommt. «Ennio Morricone - Der Maestro» ist eine Kombination aus Interviews mit dem Meisterkomponisten selbst und anderen berühmten Künstlern wie dem US-Schauspieler Clint Eastwood, Regisseur Quentin Tarantino oder dem deutschen Filmkomponisten Hans Zimmer und Sequenzen berühmter Filme, für die der Römer die Musik komponierte. Morricone starb kurz nach der Fertigstellung des Films am 6. Juli 2020. Er wurde mit Melodien für verschiedene Italowestern wie «Zwei glorreiche Halunken» oder «Spiel mir das Lied vom Tod» berühmt.

«The Eras Tour»: Taylor Swift kündigt Stadion-Tournee an

BERLIN: Taylor Swift hat ihre nächste US-Stadiontour angekündigt: Die Tournee mit dem Titel «The Eras Tour» soll ihre bisherigen zehn Studioalben verbinden, kündigte die 32-Jährige am Dienstag (Ortszeit) auf ihren Social-Media-Kanälen an. Geplant sei «eine Reise durch die musikalischen Epochen meiner Karriere (in der Vergangenheit und Gegenwart)». Zur Ankündigung teilte Swift eine bunte Grafik, die Bilder von ihr aus all diesen Epochen zeigt - vom Country-Album «Taylor Swift» (2006) bis zum jüngsten Pop-Konzeptalbum «Midnights».

Wann «The Eras Tour» nach Europa kommt, wurde zunächst nicht bekannt. «Der erste Teil der Tour wird in Stadien in den USA stattfinden, internationale Termine werden so bald wie möglich bekannt gegeben!», schrieb Swift weiter. Die US-Termine finden demnach zwischen März und August 2023 statt. Auch Support-Acts gab die Musikerin schon bekannt. Unterstützt wird sie unter anderem von den Gaststars Paramore, Phoebe Bridgers, Haim und girl in red.

Weihnachts-«Tatort» 2022 kommt aus München

MÜNCHEN: Der Weihnachts-«Tatort» am 26. Dezember ist nach drei Jahren mal wieder - und überhaupt erst zum dritten Mal in den mehr als 30 Jahren des Teams Batic und Leitmayr - ein Münchner Fall. Das geht aus der ARD-Programmplanung hervor. Der Krimi trägt den Titel «Mord unter Misteln».

In dem Film mit Miroslav Nemec (68) und Udo Wachtveitl (64) gibt es ein Krimidinner bei Kollege Kalli (Ferdinand Hofer): «Ein Opfer, sechs Gäste und jeder oder jede könnte den Mord begangen haben», heißt es vom Bayerischen Rundfunk (BR) zur Handlung. Der «Tatort» am 26.12. hat es quotenmäßig traditionell schwer gegen das parallel im ZDF laufende «Traumschiff».

Im vergangenen Jahr war der «Tatort» am Zweiten Weihnachtsfeiertag der Krimi «Alles kommt zurück» mit Maria Furtwängler gewesen - mit Gaststar Udo Lindenberg. 2020 gab es am 26. Dezember einen Ludwigshafen-«Tatort» mit Ulrike Folkerts, 2019 auch einen Münchner Krimi, 2018 einen Fall aus Frankfurt, 2017 einen Weimar-«Tatort» und 2016 den Münchner Weihnachtskrimi «Klingelingeling».