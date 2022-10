Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 19.10.22 | Aktualisiert um: 14:45 | Überblick

Joko Winterscheidt stürzt während einer TV-Show mit dem BMX-Fahrrad

MÜNCHEN: Fernsehmoderator Joko Winterscheidt ist bei der Aufzeichnung einer neuen Folge von «Joko & Klaas gegen ProSieben» mit einem Fahrrad gestürzt und hat sich am Bauch verletzt. Der 43-Jährige musste kurz hinter den Kulissen behandelt werden, wie in der Sendung am Dienstagabend zu sehen war. In der Spielshow hatte Winterscheidt versucht, mit einem BMX-Fahrrad über einen Baumstamm zu fahren. Bei dem Sturz landete er mit dem Bauch genau auf dem Lenker des Fahrrads und blieb fluchend auf dem Boden liegen. «Der hat sich in meinen Magen gebohrt», kommentierte er.

Als Winterscheidt nach kurzer Zeit wieder auf die Bühne kam, hielt er mit beiden Händen weiterhin seinen Bauch, setzte die Sendung aber fort. Der volle Körpereinsatz lohnte sich allerdings letztendlich nicht: Der Sieg ging in dieser Folge an ProSieben.

Die Sendung war der Auftakt zu insgesamt fünf neuen Folgen der Spielshow. Darin müssen Winterscheidt und sein Kollege Klaas Heufer-Umlauf (39) verschiedene Aufgaben bewältigen, um Punkte gegen ihren Arbeitgeber ProSieben zu sammeln. In jeder Folge können sie 15 Minuten Live-Sendezeit gewinnen. Verlieren sie, gibt es eine Strafe. So müssen die beiden Entertainer jetzt bis einschließlich Freitag (21. Oktober) das ProSieben-Wissensformat «Galileo» moderieren.

George Floyds Familie kündigt Klage gegen Kanye West an

NEW YORK: Die Familie des bei einem brutalen Polizeieinsatz getöteten George Floyd will juristisch gegen Kanye West wegen dessen Äußerungen über die Tat vorgehen. Anwälte schickten am Dienstag (Ortszeit) eine Unterlassungsaufforderung an den auch als Ye bekannten Künstler und kündigten an, Floyds minderjährige Tochter in einer Klage auf 250 Millionen US-Dollar Entschädigung zu vertreten.

Die Anwälte forderten den 45-Jährigen auf, ein Interview im Podcast «Drink Champs» sowie sämtliche weitere Veröffentlichungen, in denen er Aussagen zum Tod Floyds gemacht habe, zu entfernen. In dem Interview habe West «bösartigerweise» unzutreffende und unbegründete Aussagen zu den Todesumständen Floyds gemacht und damit dessen Familie Schaden zugefügt, heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Das Interview ist auf der offiziellen «Drink Champs»-Webseite nicht mehr abrufbar, aber auf Plattformen wie Youtube weiterhin zu finden.

Der Fall des im Mai 2020 in Minneapolis getöteten Floyd hatte in den USA und weltweit eine Protestwelle gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst. Der weiße Polizist Derek Chauvin hatte dem unbewaffneten Afroamerikaner bei einem Einsatz minutenlang sein Knie auf den Hals gepresst, woraufhin Floyd starb. Chauvin wurde später wegen Mordes zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt.

US-Medien zufolge soll West im Podcast die Polizeigewalt als Todesursache angezweifelt und eine etwaige Drogen-Überdosis oder Vorerkrankungen des Opfers angeführt haben. Der Musiker und Modedesigner erregt häufiger Aufsehen mit seinen Äußerungen und Auftritten. Anfang Oktober hatte er bei der Pariser Fashion-Week mit dem T-Shirt-Aufdruck «White Lives Matter» für Irritationen gesorgt. Antirassismus-Organisationen stufen den Satz als rassistische Reaktion auf die «Black Lives Matter»-Bewegung ein, die sich gegen Gewalt gegen Schwarze einsetzt. Unter dem Motto «Black Lives Matter» demonstrierten viele Menschen monatelang nach Floyds Tod.

«Twister»-Fortsetzung geplant - 26 Jahre nach Katastrophen-Thriller

LOS ANGELES: Vor 26 Jahren wirbelte der Katastrophen-Thriller «Twister» die Filmwelt auf. Der Blockbuster über zwei Sturm-Experten, die einem gewaltigen Tornado hinterherjagen, spielte 1996 weltweit fast 500 Millionen Dollar ein. Nun will das Hollywood-Studio Universal Pictures eine Fortsetzung drehen. Das Drehbuch für den geplanten Film «Twisters» stammt von dem «The Revenant»-Autor Mark L. Smith, wie US-Medien am Dienstag (Ortszeit) berichteten. Frank Marshall («Jurassic World: Ein neues Zeitalter») ist laut «People.com» als Produzent an Bord, der Regieposten müsse noch besetzt werden, berichtete «Deadline.com».

In dem Original-Film unter der Regie von Jan De Bont («Speed») nach einem Drehbuch von Michael Crichton («Jurassic Park») hatten Helen Hunt und Bill Paxton die Hauptrollen. Sie spielen waghalsige Meteorologen, die ihr Leben bei der Erforschung der Tornados riskieren. Die zerstörende Kraft der Wirbelstürme wurde mit spektakulären Spezialeffekten dargestellt.

Helen Hunt steht laut «Deadline.com» (59) wieder auf der Besetzungs-Wunschliste der Produzenten. Hauptfigur soll diesmal die Tochter des Wissenschaftler-Duos sein, die ebenfalls als Sturmjägerin unterwegs ist. Paxton war 2017 im Alter von 61 Jahren gestorben.

US-Autor Rick Riordan kündigt «Percy Jackson»-Fortsetzung an

BERLIN: Comeback für «Percy Jackson»: 14 Jahre nach dem Erscheinen des bisher letzten Bandes wird die Fantasy-Reihe mit dem Halbgott als Hauptfigur fortgesetzt. Der neue Roman «Percy Jackson and the Olympians: The Chalice of the Gods» soll am 23. September 2023 auf Englisch erscheinen, wie der US-Autor Rick Riordan (58) am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter bekanntgab. Neben der Hauptfigur Percy sollen demnach auch seine Freunde Annabeth Chase und Grover Underwood Teil der Geschichte sein. Ein Termin für die deutschsprachige Veröffentlichung war zunächst nicht bekannt.

In dem neuen Roman müssen Percy und seine Freunde Ganymed, dem Mundschenk des Zeus, helfen, einen verschwundenen Kelch mit magischen Fähigkeiten zu finden. «Es wird andere Götter geben, die wir noch nicht gesehen haben», sagte Riordan dem Branchenmagazin «Publishers Weekly». «Das Buch wird die «Percy Jackson»-Tradition der Begegnungen mit Göttern und Monstern fortsetzen, und es spielt hauptsächlich in und um New York City. Es soll kein weltumspannendes Abenteuer sein, sondern nur ein Tag im Leben eines Halbgottes.»

Den ersten Roman um den Teenager und Poseidon-Sohn Percy Jackson veröffentlichte Riordan im Jahr 2005. Der letzte Band der bislang fünfteiligen Reihe erschien 2009 im Original. Die Serie, die mit vielen Elementen aus der griechischen und römischen Mythologie spielt, wurde in 37 Sprachen übersetzt. Die ersten beiden Romane wurden auch verfilmt. Eine Serie, die auf der Buchreihe basiert, soll 2024 beim Streamingdienst Disney+ erscheinen.

Mit «Helden des Olymp» und «Die Abenteuer des Apollo» schuf Riordan später noch weitere Buchreihen, die im selben Universum angesiedelt sind und in denen auch Percy Jackson eine Rolle spielt.

Kremlkritischer Autor Glukhovsky beklagt im Exil Verlust der Heimat

MOSKAU: Der im Exil lebende kremlkritische Schriftsteller Dmitry Glukhovsky («Metro») vermisst seine Heimat Russland als Quelle für sein literarisches Schaffen. «Wie beim Tod eines engen Freundes oder Verwandten wird erst langsam klar, was einem alles fehlt. Wie damit leben, ist nicht klar. Man muss sich daran gewöhnen», sagte der 43-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Glukhovsky, dem in seiner Heimat nach der Kritik am Krieg von Kremlchef Wladimir Putin gegen die Ukraine bis zu 15 Jahre Haft drohen würden, wird an diesem Donnerstag auf der Frankfurter Buchmesse erwartet. Am Mittwoch erschien sein neues Buch «Geschichten aus der Heimat» (Heyne Verlag).

Glukhovsky spricht von einem schmerzvollen Verlust, weil er den Stoff für seine bisher vor allem von Russland handelnden Bücher nicht mehr in der Heimat selbst beschaffen kann. «Ich werde noch ein Russland-Buch schreiben, solange die Erinnerung frisch ist.» Sein aktuelles Buch handelt vom oft rauen Leben, von Korruption und politischer Willkür in Russland. In einem Vorwort verurteilt Glukhovsky einmal mehr auch Putins Krieg gegen die Ukraine als «Barbarei».

Mit Blick auf die atomaren Drohungen Russlands und die Ängste im Westen vor einem nuklearen Krieg sagt er: «Ich glaube nicht an einen Atomkrieg, weil dann alles zu Ende sein wird». Glukhovsky geht davon aus, dass Putin den Krieg gegen die Ukraine zwar nicht gewinnt, aber auch selbst an seinem Leben hängt. «Putin ist gewöhnt daran, immer zu gewinnen, ist stets um seine Gesundheit besorgt und hat Angst vor Attentaten.» Er sei aber «keineswegs so verrückt», einen Atomkrieg zu entfachen. «Er ist nicht bereit, für eine Idee zu sterben. Das ist kein Fanatiker, der für eine Idee stirbt.»

Die Atomdrohungen dienen nach Meinung Glukhovskys der russischen Elite als Versuch, sich auf der Weltbühne - «vor allem bei den USA» - Respekt zu verschaffen. «Einziges Ziel dieses ganz gewöhnlichen korrupten Regimes, dieser Autokratie ohne Plan und Ideologie ist es, sich an der Macht zu halten», sagt der Autor. Er selbst habe sich verabschiedet für die nächsten 15 bis 20 Jahre aus Russland, weil es keine Perspektive für jüngere Menschen mehr gebe. «Solange dieser Präsident am Leben ist oder auch länger, kann ich nicht mehr nach Russland.»

Nico Santos singt iranischen Freiheitssong auf Persisch

BERLIN: Popsänger Nico Santos (29, «Weekend Lover») zeigt sich solidarisch mit den Protesten im Iran und hat einen iranischen Freiheitssong auf Persisch eingesungen. «Die Ereignisse und die Berichte aus dem Iran nehmen mich persönlich sehr mit, da ich sehr viele iranische Freunde habe, inklusive meines besten Freundes», sagte Santos am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Auch seine ersten WG-Mitbewohner in Deutschland seien vor zehn Jahren nach seinem Umzug von Mallorca Iraner gewesen. «Für sie ist diese Zeit gerade ein großer Schritt der Hoffnung. Für eine Stärkung der Rechte von iranischen Frauen und für eine insgesamt freiere Gesellschaft, in der alle selbstbestimmt leben können.»

Santos veröffentlichte am Dienstag einen Clip auf Instagram, in dem er die Protestballade «Baraye» des Sängers Shervin Hajipour anstimmt. Der Song besteht aus Tweets über die Proteste und thematisiert die Sehnsucht nach einem besseren Leben. Das Lied wurde zur inoffiziellen Hymne der Protestierenden gegen das politische Regime. Shervin wurde kurz nach der Veröffentlichung vor einigen Wochen festgenommen und ist derzeit auf Kaution frei.

«Ich finde Aktionen, die Aufmerksamkeit für gesellschaftliche und politische Missstände erregen, wahnsinnig wichtig», sagte Santos. Er wolle mit dem Video «vielleicht einen kleinen Teil dazu beizutragen, mehr Bewusstsein für die eklatanten menschenrechtlichen und politischen Missstände im Iran zu erzeugen».

Schwarzenegger und Stallone schnitzen Halloween-Kürbisse

LOS ANGELES: Die beiden Action-Helden Arnold Schwarzenegger (75) und Sylvester Stallone (76) posieren zusammen mit großen Messern in der Hand - beim Kürbisschnitzen. Schwarzenegger postete das Foto am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram mit einem «Happy Halloween»-Gruß. Mit seinem «großartigen Freund Arnold» würde er in dessen Büro Kürbisse schnitzen, schrieb Stallone auf Instagram. «Das tun echte Action-Kerle in ihrer Freizeit», witzelte der «Rambo»-Schauspieler. Zu Halloween Ende Oktober werden traditionell Kürbisse mit ausgeschnittenen Fratzen aufgestellt.

Stallone und Schwarzenegger standen schon mehrere Male gemeinsam vor der Kamera, darunter in den Action-Streifen «The Expendables 2» und «Escape Plan». Frühere Rivalitäten haben die beiden Hollywood-Stars längst begraben. So schickte Schwarzenegger 2016 etwa eine tröstende Videobotschaft an Stallone, als dieser in der Oscar-Nacht leer ausgegangen war. «Für mich bist Du der Beste. Ich bin stolz auf Dich», schrieb Schwarzenegger damals auf Instagram. Stallone war für seine Nebenrolle in «Creed - Rocky's Legacy» für die Trophäe nominiert.