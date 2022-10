Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

US-Sängerin Brandy spricht nach Vorfall über «Dehydration»

LOS ANGELES: US-Sängerin Brandy (43) ist nach einem Vorfall in ärztlicher Behandlung. Sie befolge die Anweisungen der Ärzte und ruhe sich nach «Dehydration» und zu geringer Ernährung aus, teilte die Sängerin am Mittwoch (Ortszeit) in einer Instagram-Story mit. Zugleich bedankte sie sich bei ihren Fans für deren Unterstützung. Nähere Angaben zu dem Notfall machte sie nicht.

Kurz zuvor hat das Promi-Portal «TMZ.com» unter Berufung auf Polizeikreise berichtet, dass am Dienstag Helfer per Notruf zum Haus der R&B-Sängerin gerufen worden seien. Brandy werde in einem Krankenhaus in Los Angeles behandelt, hieß es weiter.

Die Grammy-Preisträgerin war Mitte der 90er Jahre mit Songs wie «The Boy Is Mine» und «Top of the World» bekannt geworden. Sie spielte in TV-Produktionen («Moesha», «Queens») und Filmen («Ich weiß noch immer, was Du letzten Sommer getan hast», «Cinderella») mit. Ende August war bekannt geworden, dass sie in dem geplanten Psycho-Horrorfilm «The Front Room» eine Hauptrolle spielen soll.

«Töchter des Himmels»-Fortsetzung fast 30 Jahre nach Original-Film

LOS ANGELES: Das bahnbrechende Filmdrama «Töchter des Himmels» (Original: «The Joy Luck Club») nach dem Roman der Bestseller-Autorin Amy Tan erhält knapp 30 Jahre später eine Fortsetzung. In «Joy Luck Club 2» sollen die Familiengeschichten chinesischer Einwanderinnen in ihrer kalifornischen Wahlheimat weitererzählt werden, berichteten die Branchenblätter «Variety» und «Deadline.com» am Mittwoch. Autorin Tan (70) und der Oscar-prämierte Drehbuchautor Ron Bass (80, «Rain Man») sind erneut an Bord.

1993 hatte der chinesischstämmige Regisseur Wayne Wang (73) den Bestsellerroman um vier Frauen aus China, die in San Francisco ein neues Leben beginnen, mit fast ausschließlich asiatischer und in Hollywood kaum bekannter Besetzung verfilmt. Die Produzenten wollten die Schauspielerinnen aus dem Original-Film wieder vor die Kamera holen, hieß es. Ein Regisseur für die Fortsetzung des Generationen-Dramas wurde zunächst nicht genannt.

Ein Ensemble asiatischer Abstammung hat in Hollywood Seltenheitswert. Zuletzt war das 2018 in der turbulenten Komödie «Crazy Rich Asians» um Liebe, Intrigen und Traditionen im asiatischen Kulturkreis der Fall. Regisseur Jon M. Chu («Die Unfassbaren 2») holte dafür eine Besetzung um Constance Wu, Michelle Yeoh, Gemma Chan und Henry Golding vor die Kamera.

Gute Nachrichten für Fans von Florian Silbereisen und Helene Fischer

BERLIN: Fans des Multitalents Florian Silbereisen (41) kommen in den nächsten Wochen voll auf ihre Kosten. Am 22. Oktober feiert der Sänger, Schauspieler und Moderator zunächst die 100. Ausgabe der Schlagerfeste im Fernsehen. «Das große Schlagerjubiläum 2022 - auf die nächsten 100!» heißt das Spektakel, wie auf der Webseite des Senders ORF zu lesen steht. Er wird ebenso wie das Erste die Show ab 20.15 Uhr übertragen. Stargast ist Helene Fischer (38, «Atemlos»).

«Am 7. Februar 2004 hat Florian Silbereisen seine erste «Feste»-Show moderiert», frohlockte der ORF. «Als jüngster Showmaster am Samstagabend überzeugte er schon bei der Premiere sogar den Altmeister der Fernsehunterhaltung, Rudi Carrell.» Das Jubiläum wird in der Media City Leipzig gefeiert. Mit dabei sind Roland Kaiser, Andreas Gabalier, die Kelly Family, Jürgen Drews und Ross Antony.

Am 20. November dann wird Florian Silbereisen im ZDF viele Zuschauer einsammeln, die die Fußball-WM in Katar boykottieren oder einfach nicht sportinteressiert sind. Dann sticht das «Traumschiff» in See. Die Schauspieler-Crew um Silbereisen, Barbara Wussow, Daniel Morgenroth und Collien Ulmen-Fernandes nimmt Kurs auf Lappland.

Dombaumeister rufen zum Schutz ukrainischer Kulturgüter auf

GREIFSWALD: Europäische Dombaumeister haben zum Schutz kultureller Güter in der Ukraine aufgerufen. In einer am Mittwoch verbreiteten Erklärung forderte die Vereinigung der europäischen Dombaumeister, Münsterbaumeister und Hüttenmeister die Kriegsparteien zur Einhaltung der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten und Russland zur Beendigung des Kriegs auf. Unter anderem die Vereinten Nationen, die Unesco, der Weltdenkmalrat Icomos und der Internationale Museumsrat Icom sollten ihren Einfluss geltend machen, um der Ermordung tausender unschuldiger Menschen und der Zerstörung der Kulturgüter Einhalt zu gebieten.

«Kriege verursachen nicht nur schreckliches Leid in der Bevölkerung, sondern zerstören auch kulturelles Erbe von Generationen, das für die gesamte Menschheit von großer Bedeutung ist», hieß es. Über 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges werde in zahlreichen Städten Europas immer noch an der Beseitigung der Schäden gearbeitet.

Ende September trafen sich den Angaben zufolge Architekten, Baumeisterinnen, Restauratoren und Bauschaffende aus 17 europäischen Ländern bei der üblicherweise jährlich stattfindenden Dombaumeistertagung in Greifswald. In der «Greifswalder Erklärung» teilte die Vereinigung mit, der Krieg bringe kulturelles Erbe der Menschheit in Gefahr. Kirchen, Kultur- und Kultstätten, Museen, Archive, Bibliotheken, Denkmäler und Kunstwerke seien prägend für die ukrainische Kultur und hätten große Bedeutung für Menschen aller Nationen. «Hunderte von Gebäuden und Kultureinrichtungen wurden durch den Krieg bereits zerstört oder schwer beschädigt», hieß es.

Neues Buch von Annie Ernaux war nach wenigen Stunden vergriffen

BERLIN: Erstmals ist in Deutschland das Buch «Das andere Mädchen» der diesjährigen Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux erschienen. Es war allerdings bereits wenige Stunden nach Bekanntgabe der Schwedischen Akademie vergriffen, wie der Suhrkamp Verlag am Mittwoch informierte. Die Nachauflage werde den Handel Anfang November erreichen.

«Das andere Mädchen» ist ein Brief an Annie Ernaux' Schwester Ginette, die lange vor ihrer eigenen Geburt im Alter von sechs Jahren an Diphtherie starb. Annies Eltern verheimlichten ihr demnach die Existenz und den Tod der älteren Schwester, angeblich um sie nicht zu belasten. Nur durch Zufall habe sie im Alter von zehn Jahren aus einem aufgeschnappten Gespräch zwischen ihrer Mutter und einer Kundin erfahren, dass es dieses kleine Mädchen gegeben hatte und dass sie viel lieber und artiger gewesen sei als Annie.

Wer war Ginette und was bedeutete die plötzliche Entdeckung, doch kein Einzelkind zu sein, für die kleine Annie? In der für Ernaux charakteristischen Weise tastet sie sich vorsichtig an die Vergangenheit heran wie an ein verschwommenes Bild, das sie nach und nach scharf stellt. Sie versucht sich zu erinnern: an verblasste Fotos der Schwester, an verräterische Gesprächsfetzen, an das Grab. Vor allem aber ist es eine traurige und berührende Geschichte über das große Schweigen der Eltern, durch das die Schwester erst recht zu einer kleinen Heiligen wurde. Andererseits ist da auch die Erkenntnis der Schriftstellerin: «Ich wurde geboren, weil du gestorben warst, ich habe dich ersetzt.»

Der Tod der Schwester hatte für Annie Ernaux einschneidende Konsequenzen. Sie wurde zum «Gegenstand ängstlicher Fürsorge» der Eltern. In der ärmlichen Familie und in dem Arbeiterviertel, in dem sie aufwuchs, führte sie eine «beneidenswerte Existenz als privilegiertes Kind». Sie war die erste in der Familie, die Abitur machte, die erste, die zur Uni ging und Lehrerin wurde. Und am Ende sogar eine berühmte Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin.

Friedensnobelpreisträgerin Yousafzai besucht Flutgebiete in Pakistan

ISLAMABAD: Angesichts der andauernden Flutkatastrophe in Pakistan hat die Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai ihrem Heimatland einen Besuch abgestattet. Am Mittwoch kam sie in der besonders betroffenen Provinz Sindh im Süden des Landes an. Noch immer stehen viele Teile unter Wasser - laut Behörden vor Ort könnte es noch Monate dauern, bis die Anwohner dorthin zurückkehren können.

Seit Mitte Juni leidet Pakistan unter Rekordfluten. Zwischenzeitlich stand ein Drittel des Landes unter Wasser, 33 Millionen Menschen sind von der Katastrophe betroffen. Mehr als 1700 Menschen haben ihr Leben verloren. Die Weltgesundheitsorganisation warnte aufgrund der rasanten Ausbreitung von Infektionskrankheiten im verschmutzten Wasser außerdem vor einer «Gesundheitskatastrophe».

Mit ihrem Besuch wolle Malala Yousafzai mehr Aufmerksamkeit für die Katastrophe in ihrem Land erzielen, ließ die Kinderrechtsaktivistin mitteilen. Internationale Bekanntheit erlangte sie, nachdem die damals 15-Jährige in einem Schulbus durch die Taliban schwer verletzt worden war, weil sie sich für Mädchenbildung in Pakistan eingesetzt hatte. Seitdem lebt sie in England.

Auch die Fluten stellen eine Bedrohung für die Schulbildung vieler Kinder dar: Laut Provinzbehörden sind zwei Millionen Schulkinder in Sindh von der Katastrophe betroffen. Das Wasser zerstörte außerdem zahlreiche Schulen.

Taylor Swift über Lana del Rey: «Ich liebe sie total»

BERLIN: Popsängerin Taylor Swift (32) hat sich als großer Fan ihrer Kollegin Lana Del Rey beschrieben. «Lana Del Rey zählt meiner Meinung nach zu den besten Musikern aller Zeiten», sagte die US-Amerikanerin in einem Video, das in der Nacht zu Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram veröffentlicht wurde.

Swift bringt am 21. Oktober ihr neues Album «Midnights» heraus. Für das Lied «Snow On The Beach» hat sie mit Del Rey (37) zusammengearbeitet. «Die Tatsache, dass ich zur gleichen Zeit wie sie existieren darf, ist eine Ehre und ein Privileg», sagte Swift in dem Video. «Und die Tatsache, dass sie so großzügig war, mit uns an diesem Song zusammenzuarbeiten, ist etwas, für das ich mein Leben lang dankbar sein werde. Ich liebe sie total.»

LOS ANGELES: Die amerikanische Punk-Rock-Band Blink-182 geht nach längerer Pause auf Welttournee. «Wir kommen. Tour kommt. Album kommt. Tom kommt», kündigte das Trio am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram an. Zudem würden sie am Freitag einen neuen Song mit dem Titel «Edging» veröffentlichen. Neben Schlagzeuger Travis Barker (46) und Bassist und Sänger Mark Hoppus (50) ist auch Gründungsmitglied Tom DeLonge (46) mit dabei. Der Sänger und Gitarrist hatte die in den 1990er Jahren gegründete Band 2015 verlassen. Die geplante Tournee soll im März 2023 in Mexiko beginnen und bis Februar 2024 durch Südamerika, Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland führen. Es sind rund 70 Auftritte geplant, darunter drei Konzerte im September 2023 in Deutschland (9.9. Köln, 16.9. Berlin, 17.9. Hamburg).

NEW YORK: US-Realitystar und Model Paris Hilton (41) ist nach eigenen Worten als Schülerin in einem Internat sexuell missbraucht worden. Morgens gegen 3 oder 4 Uhr seien männliche Mitarbeiter der Schule Provo Canyon im US-Staat Utah in ihr Zimmer gekommen und hätten sie und andere Mädchen zu angeblich medizinischen Untersuchungen mitgenommen. Das sagte Hilton in einem Video der «New York Times» vom Dienstag, in dem auch andere ihre Erfahrungen in ähnlichen therapeutischen Einrichtungen für Jugendliche schildern. Hilton hatte diese Erfahrungen laut «New York Times» in den 1990er Jahren gemacht, als ihre Eltern sie in das therapeutische Internat schickten. Im Februar 2021 sprach sie während einer Anhörung im Senat von Utah über die psychologische und körperliche Gewalt, die sie in der privaten Schule erfahren habe.

100. Geburtstag der BBC: König Charles tritt in Reparatursendung auf

BERLIN: Schauspielerin Melika Foroutan hofft auf breite Unterstützung für die protestierenden Menschen im Iran. «Man darf nicht das Interesse verlieren. Wir müssen weiterhin in den Iran schauen. Das ist sehr wichtig», sagte die 46-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Vor einigen Tagen hatte sie mit anderen ein Solidaritätsvideo veröffentlicht, in dem sich mehrere Schauspielerinnen und Schauspieler Haarsträhnen abschneiden. Zuvor hatten französische Stars ein ähnliches Video publiziert. Dass sich Frauen vor laufender Kamera Haare abschneiden, sei kein Instagram- oder Tiktok-Hype, sagte Foroutan. Sie sehe darin vielmehr die Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu schaffen. Im Iran kommt es seit Wochen zu Protesten. Auslöser war der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini. Die Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie die Zwangsvorschriften für das Tragen eines Kopftuchs nicht eingehalten haben soll.

Khloé Kardashian ließ Tumor aus Gesicht entfernen - «Hatte Glück»

LONDON: Anlässlich ihres 100. Geburtstags kann die BBC auf royale Unterstützung zählen. König Charles III. nimmt im Rahmen des Jubiläums an einer Handwerkersendung teil, wie der britische öffentlich-rechtliche Sender in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. In der Show «The Repair Shop» (in etwa: Die Reparaturwerkstatt) lasse der Monarch eine Wanduhr aus dem 18. Jahrhundert sowie Töpferwaren reparieren, die zum diamantenen Thronjubiläum von Queen Victoria 1897 hergestellt wurden. Die British Broadcasting Corporation (BBC) wurde am 18. Oktober 1922 gegründet. Die Episode wurde zwischen Herbst 2021 und März 2022 - also vor dem Tod von Queen Elizabeth II., als Charles noch Thronfolger war - gedreht. Mit dem Auftritt soll die Leidenschaft des Königs für die Bewahrung handwerklicher Fähigkeiten gezeigt werden.

Blake Shelton hört nach zwölf Jahren in Casting-Show «The Voice» auf

Schuhbeck-Geständnis im Prozess: «Ich habe einiges falsch gemacht»

MÜNCHEN: Der wegen Steuerhinterziehung angeklagte Star-Koch Alfons Schuhbeck hat vor dem Landgericht München I ein weitgehendes Geständnis abgelegt. «Ich habe einiges falsch gemacht», sagte er am Mittwoch. «Ich habe mir, meinen Freunden und Bekannten und auch meinen Verteidigern bis zuletzt etwas vorgemacht, weil ich nicht wahrhaben wollte, dass ich unternehmerisch gescheitert bin.» Er habe «die Möglichkeit zur Umsatzreduktion immer wieder benutzt und dadurch Gelder aus der Kasse entnommen», sagte Schuhbeck. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 73-Jährigen vor, unter anderem mithilfe eines Computerprogramms Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust zu haben. Insgesamt geht es um mehr als 2,3 Millionen Euro Steuern, die Schuhbeck so zwischen 2009 und 2016 hinterzogen haben soll.

Paris Hilton: Ich wurde im Internat sexuell missbraucht

100. Geburtstag der BBC: König Charles tritt in Reparatursendung auf

LONDON: Anlässlich ihres 100. Geburtstags kann die BBC auf royale Unterstützung zählen. König Charles III. nimmt im Rahmen des Jubiläums an einer Handwerkersendung teil, wie der britische öffentlich-rechtliche Sender in der Nacht zum Mittwoch mitteilte.

In der Show «The Repair Shop» (in etwa: Die Reparaturwerkstatt) lasse der Monarch eine Wanduhr aus dem 18. Jahrhundert sowie Töpferwaren reparieren, die zum Diamantenen Thronjubiläum von Queen Victoria 1897 hergestellt wurden. Die British Broadcasting Corporation (BBC) wurde am 18. Oktober 1922 gegründet.

Die Episode wurde zwischen Herbst 2021 und März 2022 - also vor dem Tod von Queen Elizabeth II., als Charles noch Thronfolger war - auf dem Gelände des Herrenhauses Dumfries House in Schottland gedreht, das der von Charles gegründeten Stiftung The Prince's Foundation gehört. Mit dem Auftritt soll die Leidenschaft des Königs für die Bewahrung handwerklicher Fähigkeiten gezeigt werden. Auch Bürgerinnen und Bürger bringen in der Show reparaturbedürftige Erbstücke vorbei.

Blake Shelton hört nach zwölf Jahren in Casting-Show «The Voice» auf

LOS ANGELES: Der Country-Musiker Blake Shelton (46) gibt nach zwölf Jahren seinen Job als Juror in der US-amerikanischen Casting-Show «The Voice» ab. «Ich habe eine Weile mit mir gerungen und beschlossen, dass es für mich an der Zeit ist, mich nach der nächsten Staffel von «The Voice» zurückzuziehen», schrieb er in einem Statement bei Instagram.

Shelton war seit dem Start im Jahr 2011 dabei, die 23. Staffel soll nun die letzte sein. «Diese Show hat mein Leben in jeder Hinsicht zum Besseren verändert, und sie wird sich für mich immer wie ein Zuhause anfühlen», so Shelton. Der Musiker lernte am Set der Show seine Ehefrau Gwen Stefani (53) kennen, mit der er seit 2015 zusammen ist. «Ich bin so stolz auf dich und so gesegnet, dass ich dich gefunden habe», kommentierte die Sängerin das Statement des Musikers.

Warum er aufhört, ließ Shelton offen. Er bedankte sich bei den Fans und allen Beteiligten. Die nächste Staffel von «The Voice» startet nach Angaben des US-Senders NBC im nächsten Jahr. «Coaches» der 23. Staffel sollen demnach neben Shelton US-Popsängerin Kelly Clarkson (40), der irische Singer-Songwriter Niall Horan (29) und der US-Rapper Chancelor Bennett alias Chance the Rapper (29) sein.

Proteste im Iran - Melika Foroutan will Aufmerksamkeit schaffen

BERLIN: Schauspielerin Melika Foroutan hofft auf breite Unterstützung für die protestierenden Menschen im Iran. «Man darf nicht das Interesse verlieren. Wir müssen weiterhin in den Iran schauen. Das ist sehr wichtig», sagte die 46-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Vor einigen Tagen hatte sie mit anderen ein Solidaritätsvideo veröffentlicht, in dem sich mehrere Schauspielerinnen und Schauspieler Haarsträhnen abschneiden. Zuvor hatten französische Stars ein ähnliches Video publiziert.

Dass sich Frauen vor laufender Kamera Haare abschneiden, sei kein Instagram- oder Tiktok-Hype, sagte Foroutan. Sie sehe darin vielmehr die Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu schaffen. Foroutan ist derzeit in der Netflix-Serie «Die Kaiserin» zu sehen und hat ihre ersten Lebensjahre im Iran gelebt, nach der Revolution floh ihre Familie nach Deutschland. Sie lebt in Berlin.

Im Iran kommt es seit Wochen zu Protesten. Auslöser war der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini. Die Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie die Zwangsvorschriften für das Tragen eines Kopftuchs nicht eingehalten haben soll. Die junge Frau starb in Polizeigewahrsam. Seit ihrem Tod demonstrieren landesweit Tausende gegen den repressiven Kurs der Regierung sowie den Kopftuchzwang. Polizei und Sicherheitskräfte gehen mit massiver Gewalt gegen die Protestler vor.

Die Menschen riskierten ihr Leben, weil sie seit 43 Jahren unterdrückt würden, sagte Foroutan. Die Bevölkerung habe mehrfach Reformen verlangt und die Proteste seien immer wieder unterdrückt worden. Diesmal gingen viele Menschen geeint auf die Straße. «Mittlerweile ist es eine Bewegung geworden, die die unterschiedlichsten Menschen vereint. Unabhängig ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihres Alters oder ihrer Religiosität.» Foroutan sprach von einer Revolution gegen Armut, Korruption und Unterdrückung.

Khloé Kardashian ließ Tumor aus Gesicht entfernen - «Hatte Glück»

BERLIN: US-Realitystar Khloé Kardashian (38) hat sich nach eigenen Worten einen Tumor aus dem Gesicht entfernen lassen. «Ich bin so dankbar, dass wir das früh erkannt haben. Ich hatte Glück, und alles, was ich habe, ist eine Narbe, mit der ich eine Geschichte erzählen kann», schrieb die 38-Jährige in einer Story auf Instagram. Sie reagierte damit eigenen Angaben zufolge auf Fotos von ihr mit einem Verband im Gesicht.

Sie habe zuerst gedacht, es handele sich um einen Pickel, berichtete Kardashian weiter. Auch schrieb sie, dass sie als Teenager schon mal ein Melanom auf dem Rücken hatte. Sie rief ihre Fans dazu auf, sich regelmäßig untersuchen zu lassen.

Vergewaltigungsvorwürfe: Prozess gegen Schauspieler Danny Masterson

LOS ANGELES: Der US-Schauspieler Danny Masterson (46, «Die wilden Siebziger») steht nach Vergewaltigungsvorwürfen von drei Frauen vor Gericht. Mit der Auswahl von Geschworenen begann das Verfahren am Dienstag (Ortszeit) in Los Angeles, wie US-Medien berichteten. Masterson hatte die Vorwürfe gegen ihn im vorigen Jahr zurückgewiesen und auf «nicht schuldig» plädiert.

Die angeblichen Vorfälle sollen sich laut der Anklage in den Jahren 2001 und 2003 in Mastersons Haus in Hollywood ereignet haben. Im Falle eines Schuldspruchs drohen ihm 45 Jahre bis lebenslängliche Haft.

Masterson ist seit 2011 mit der Schauspielerin Bijou Phillips verheiratet. Das Paar hat eine Tochter. Der Schauspieler war mit der Comedyserie «Die wilden Siebziger» bekannt geworden, wo er von 1998 bis 2006 den stets Sonnenbrille tragenden Steven Hyde spielte.