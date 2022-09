Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 21.09.22 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

Sänger Adam Levine: «Ich hatte keine Affäre»

LOS ANGELES: Maroon 5-Frontmann Adam Levine hat auf Instagram Gerüchten über eine angebliche Affäre widersprochen. «Ich hatte keine Affäre, dennoch habe ich während einer bedauerlichen Phase meines Lebens eine Grenze überschritten», schrieb der 43-Jährige am Dienstag. «In bestimmten Fällen wurde es unangemessen», erklärte er.

Es sei ein Fehler gewesen, «mit irgendjemand anderem als meiner Frau in einem flirtenden Ton zu sprechen». Levine reagierte mit seinem Instagram-Post auf ein Tiktok-Video, in dem eine Frau behauptet hatte, eine Affäre mit ihm gehabt zu haben.

Derzeit versuche er, die Dinge mit seiner Ehefrau Behati Prinsloo in Ordnung zu bringen, erklärte Levine. «Meine Frau und meine Familie sind alles, was mir in dieser Welt wichtig ist. Dass ich so naiv und dumm genug war, das Einzige, was in meinem Leben wirklich zählt, aufs Spiel zu setzen, war für mich der größte Fehler, den ich je machen konnte.»

Der Sänger und das Model sind seit acht Jahren verheiratet und erwarten ihr drittes gemeinsames Kind.

Donna Leon ist ein Partymuffel - auch bei rundem Geburtstag

ZÜRICH: Donna Leon, die Erfolgsautorin und Schöpferin der Brunetti-Krimis aus Venedig, wird 80, aber vom Feiern will sie nichts wissen.

«Ich mache mir nichts aus Geburtstagen», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe ihren Ehrentag in der Vergangenheit sogar öfter schon mal ganz vergessen. Leon lebt in einem kleinen Dorf in der Schweiz, an der Grenze zu Italien, nachdem sie wegen der vielen Touristen vor Jahren aus Venedig weggezogen war. «Ich bin eigentlich kein sehr geselliger Mensch», sagte sie. «Mit vier, fünf Leuten zusammensitzen, das gefällt mir, aber ein riesiges Fest, nein. Das kann ich mal machen, für ein, zwei Stunden, aber eigentlich ist das nichts für mich.».

Margot Robbie fand öffentlichen «Barbie»-Dreh «furchtbar peinlich»

LOS ANGELES: Mit so vielen Zuschauern hatte sie wohl nicht gerechnet: Hollywoodstar Margot Robbie waren die öffentlichen Dreharbeiten des «Barbie»-Films nach eigenen Worten äußert unangenehm. «Ich kann dir nicht sagen, wie furchtbar peinlich das für uns beide war», sagte die 32-Jährige dem Moderator Jimmy Fallon. Der zeigte in seiner Tonight Show ein Foto, auf dem Robbie und «Ken»-Darsteller Ryan Gosling in knalligen Rollschuh-Outfits zu sehen sind. «Ich dachte: «Das hier ist der demütigendste Moment meines Lebens».»

Sie sei darauf eingestellt gewesen, dass sie bei den Szenen, die sie an öffentlichen Orten aufnehmen, die Aufmerksamkeit einiger Menschen auf sich ziehen würden, erklärte die Australierin. «Aber nicht in dieser Form. Es war wie verrückt. Da waren Hunderte Menschen.» Die Fotos der beiden hatten auch im Internet für großes Aufsehen gesorgt.

Robbie spielt die Hauptrolle in dem Spielfilm um die weltberühmte Puppe, hinter der Kamera steht Regisseurin Greta Gerwig (38, «Little Women», «Lady Bird»). Neben Gosling sind außerdem Stars wie America Ferrera, Kate McKinnon, Simu Liu und Will Ferrell an Bord. Der Film soll im Sommer 2023 erscheinen.

Hasselhoff: Vieles aus «Knight Rider» ist wahrgeworden

LOS ANGELES: Autos, die allein fahren und einparken oder Reden mit der Armbanduhr: David Hasselhoff lobt die «Knight Rider»-Visionen aus den 80ern.

Der amerikanische Schauspieler David Hasselhoff (70) lobt 40 Jahre nach der Erstausstrahlung der Actionserie «Knight Rider» die damals visionären Ideen der Macher. «Das Unfassbare ist, dass vieles wahrgeworden ist: GPS, Autos, die von alleine fahren und einparken», sagte Hasselhoff der Deutschen Presse-Agentur. «Ich kann fragen, wo das nächste Café ist und mein Auto sagt es mir. Wir können mit unseren Uhren reden. Das ist unglaublich.»

In der Serie, die erstmals am 26. September 1982 im US-Fernsehen lief, gehen Ermittler Michael Knight (Hasselhoff) und sein mit künstlicher Intelligenz ausgestatteter Sportwagen K.I.T.T. auf Verbrecherjagd. «Es fühlt sich an wie gestern. Ich kann mich noch an fast alles erinnern», sagte Hasselhoff zum anstehenden Jubiläum.

Die 90 Folgen der 80er-Jahre-Serie sind ab dem 1. Oktober beim Streamingdienst RTL+ abrufbar. Beim Anbieter Amazon Prime sind die Episoden kostenpflichtig erhältlich.

Norman Reedus erhält Stern auf Hollywoods «Walk of Fame»

LOS ANGELES: «The Walking Dead»-Star Norman Reedus (53) soll auf Hollywoods «Walk of Fame» mit einer Sternenplakette verewigt werden. Das gaben die Betreiber der Touristenmeile in Los Angeles am Dienstag (Ortszeit) bekannt. Am 27. September soll der US-Schauspieler, Partner der deutschen Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger (46), seinen Stern enthüllen - es wird die 2734. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig sein.

Als Gastredner ist der mexikanische Regisseur Guillermo del Toro eingeladen, der zusammen mit Reedus an dem populären Videospiel «Death Stranding» mitwirkt. Auch der Maskenbildner und Produzent Greg Nicotero soll eine Rede halten - er mischt mit Reedus bei «The Walking Dead» mit, unter anderem als Spezialeffektekünstler, Produzent, Schauspieler und Regisseur.

Reedus spielt in der Horrorserie «The Walking Dead» seit 2010 die Rolle des Zombie-Jägers Daryl Dixon. Sein Stern werde in der Nähe der Plakette von US-Gruselmeister George A. Romero liegen, teilten die Veranstalter mit. Der im Juli 2017 gestorbene Regisseur von Zombie-Klassikern wie «Die Nacht der lebenden Toten» (1968) und «Zombie» (1978) hatte drei Monate nach seinem Tod eine Sternenplakette erhalten.

Reedus, auch aus Filmen wie «Die Lincoln Verschwörung», «Air» und «Triple 9» bekannt, hatte im Mai seinen ersten Roman («The Ravaged») veröffentlicht. Zusammen mit der im niedersächsischen Algermissen aufgewachsenen Kruger («Inglourious Basterds», «Aus dem Nichts») hat er eine kleine Tochter, die 2018 geboren wurde. Die Schauspielerin, gebürtig Diane Heidkrüger, feierte 2004 mit dem Film «Troja» ihren internationalen Durchbruch.