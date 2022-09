Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 07.09.22 | Aktualisiert um: 14:10 | Überblick

«Schwachsinnig»: Ehefrau von Ex-Staatssekretär wütet gegen Truss

LONDON: Mit einer Schimpftirade gegen die neue britische Premierministerin Liz Truss hat die Ehefrau des entlassenen Staatssekretärs Johnny Mercer für Aufsehen gesorgt. «Der beste Mensch, den ich kenne, wurde von der schwachsinnigen Liz Truss gefeuert», schimpfte Felicitiy Cornelius-Mercer in der Nacht zum Mittwoch auf Twitter. «Dieses System stinkt und behandelt Menschen entsetzlich.»

Mercer diente drei Mal mit den britischen Truppen in Afghanistan und war der erste Staatssekretär, der hauptsächlich für Veteranen zuständig war. Der 41-Jährige zeigte sich enttäuscht, äußerte sich aber deutlich zurückhaltender als seine Frau.

Deren Schilderung zufolge fragte der konservative Politiker die neue Regierungschefin: «Warum würdest Du das tun wollen, wer kann diese Rolle besser erledigen als ich, welcher Deiner Kumpel bekommt den Job, Du hast doch eine Leistungsgesellschaft versprochen.» Darauf habe Truss geantwortet: «Ich weiß es nicht.» Später teilte Downing Street mit, dass Staatssekretär James Heappey zusätzlich Mercers Aufgaben übernimmt.

Truss hatte am Dienstagabend fast alle Kabinettsposten neu besetzt. Die sonst nüchterne Nachrichtenagentur PA nannte die Regierungsumbildung «brutal». Truss ernannte fast ausschließlich Vertraute, Loyalisten und Vertreter des rechten Flügels ihrer Konservativen Partei sowie entließ alle Unterstützer ihres parteiinternen Widersachers Rishi Sunak.

US-Schriftsteller Peter Straub gestorben

NEW YORK: Der US-amerikanische Horror- und Fantasy-Autor Peter Straub («Geisterstunde») ist tot. Wie die «New York Times» unter Berufung auf Straubs Ehefrau berichtete, starb der Schriftsteller aufgrund gesundheitlicher Komplikationen nach einer Hüftfraktur. Straub wurde 79 Jahre alt.

Seine Tochter Emma schrieb am Dienstag (Ortszeit) auf ihrem Instagram-Account, Straub sei am Sonntag gestorben. «Peter Francis Straub, der klügste und lustigste Mensch in jedem Raum, in dem er jemals war», schrieb sie. «Was für ein Glück wir hatten. Es gibt nicht genug Worte auf der Welt.» Dazu teilte sie eine Reihe von Bildern ihres Vaters, unter anderem von dessen Hochzeit und Schnappschüsse mit seinen Enkelkindern.

Der in Milwaukee, Wisconsin, geborene Schriftsteller lebte zuletzt in New York. Seine ersten Erfolge waren die Romane «Julia» (1975) und «Geisterstunde» (1979). Mit seinem langjährigen Freund Stephen King veröffentlichte Straub «Der Talisman» (1984) und «Das schwarze Haus» (2001).

«Er war in vielerlei Hinsicht ein einzigartiger Schriftsteller», sagte King am Montag der «New York Times». «Er war nicht nur ein literarischer Schriftsteller mit einer poetischen Sensibilität, sondern er war auch lesbar. Und das war eine fantastische Sache. Er war ein moderner Schriftsteller, der etwa Philip Roth ebenbürtig war, auch wenn er über fantastische Dinge schrieb.»

Jennifer Lawrence verrät Namen ihres Sohnes

LOS ANGELES: US-Schauspielerin Jennifer Lawrence hat den Namen und das Geschlecht ihres ersten Kindes bekanntgegeben. Ihr Sohn heiße Cy, sagte die 32-Jährige dem Magazin «Vogue». Benannt sei er nach dem amerikanischen Maler Cy Twombly, einem Lieblingskünstler ihres Ehemanns Cooke Maroney. Über die Geburt des Kindes hatten US-Medien im Februar berichtet.

Im dem Interview, das am Dienstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde, sprach Lawrence auch über ihre neue Rolle als Mutter. «Es ist so beängstigend, über Mutterschaft zu sprechen. Weil es bei jedem anders ist. Wenn ich sage: «Es war von Anfang an toll», werden einige Leute denken, bei ihnen war das nicht so, und sich schlecht fühlen. Zum Glück habe ich so viele Freundinnen, die ehrlich waren. Die sagten: «Es ist beängstigend.» Man findet vielleicht nicht sofort eine Verbindung oder Liebe.»

Ihre Sorgen seien jedoch nach der Geburt verschwunden. «Am Morgen nach der Geburt hatte ich das Gefühl, mein ganzes Leben hätte von vorne begonnen», sagte die Schauspielerin. «Ich starrte einfach nur, ich war so verliebt. Ich liebe jetzt auch alle anderen Babys. Neugeborene sind einfach so toll.»

Im Interview machte Lawrence zudem zwei Fehlgeburten öffentlich, die der Geburt ihres Sohnes vorangingen. Diesmal sei ihre Schwangerschaft aber sehr gut verlaufen, sagte sie. Die Schauspielerin ist seit 2019 mit dem Galeristen Maroney verheiratet.

«Dendrobium Marcos»: Orchidee nach Präsident der Philippinen benannt

SINGAPUR: Singapur hat anlässlich des Besuchs des neuen philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos Jr. eine Orchidee nach dem Diktatorensohn und seiner Frau Louise benannt. Der 64-Jährige nahm am Mittwoch in der Wirtschaftsmetropole eine Urkunde in Empfang, in dem das Paar als offizieller Namenspate für die Hybridpflanze namens «Dendrobium Ferdinand Louise Marcos» vermerkt ist. Er sei «zutiefst dankbar» für diese Ehre, schrieb der Politiker auf Facebook.

In der Vergangenheit hatte Singapur bereits Orchideen unter anderem nach Angela Merkel, Prinzessin Diana, Margaret Thatcher und dem japanischen Kaiser Akihito benannt. Diese Praxis wird auch als «Orchideen-Diplomatie» bezeichnet.

Bei der «Dendrobium Marcos» handle es sich um eine «robuste und reichblühende» Pflanze, die Blütenzweige von etwa 50 bis 70 Zentimetern Länge hervorbringe, teilte der Botanische Garten von Singapur mit. Die Orchidee ist die Nationalpflanze des südostasiatischen Stadtstaates.

Marcos Jr. war am Dienstag nach Singapur gereist. Unter anderem kam er dort mit Ministerpräsident Lee Hsien Loong zusammen. Zudem wollte er im Rahmen seiner ersten offiziellen Reise in den Stadtstaat auch Präsidentin Halimah Yacob treffen.

Superstar John Legend mit neuem Album - und Hymne an Chrissy Teigen

LOS ANGELES: Mit einem neuen Doppelalbum will der amerikanische Soul- und Popstar John Legend («All of Me») seine Wandelbarkeit zeigen - und besingt dabei erneut seine Liebe zu Ehefrau Chrissy Teigen. «Hallo zusammen, mein Name ist John Legend, vielleicht kennen Sie mich auch als «Chrissy Teigens Ehemann»», scherzte der 43-Jährige wenige Tage vor der Veröffentlichung seines neuen Albums «Legend» am Freitag (9. September).

In dem Instagram-Video kündigte er auch das Lied «Splash» an, das er für Teigen, die unter anderem als Model arbeitet, geschrieben habe. In dem Song singt der zwölffache Grammy-Gewinner: «Lass das Wasser mich reinigen/ ich will getauft werden/ diese Oberschenkel probieren/ sie den Himmel berühren lassen.» Die bisher schon vollständig veröffentlichten Songs «All She Wanna Do», «Dope» und «Honey» sprechen für einen abwechslungsreichen Sound auf «Legend».

Die ersten zwölf Lieder seien dabei wie der Samstagabend, die zweiten zwölf wie der Sonntagmorgen, sagte Legend zuletzt dem Magazin «New Yorker»: «Am Samstagabend geht es mehr um sinnliche Freuden, mehr um die Party, mehr Up-Tempo. Der Sonntag ist introspektiver, intimer und spiritueller.» Legend, 1978 als John Stephens geboren, veröffentlicht mit seinem nach ihm benannten Album seine achte Studioplatte.

In den USA ist der Musiker dabei vor allem zusammen mit Teigen als liberales Prominenten-Traumpaar bekannt, das seine Fans an seinem Leben in den sozialen Medien teilnehmen lässt. Die amerikanische Öffentlichkeit nahm vor allem Anteil an Teigens Fehlgeburt im Jahr 2020. Nun erwartet das Paar nach Tochter Luna und Sohn Miles aber erneut Nachwuchs.