Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 31.08.22 | Überblick

Jane Fonda über Beziehungen und eigene Bedürfnisse

BERLIN: US-Hollywoodstar Jane Fonda hat nach eigenen Worten früher immer ihr Glück in Beziehungen mit Männern gesucht. «Als ich merkte, dass ich nicht perfekt war, erwachte eine große Angst in mir. Andere Frauen suchen Trost in Alkohol, in Essen, im Glücksspiel, beim Einkaufen. Ich versuchte, diesen in meinen Beziehungen zu Männern zu finden», sagte die 84-Jährige dem Magazin «Bunte» (Donnerstag).

Das sei aber keine Lösung gewesen: «Ich vernachlässigte meine eigenen Bedürfnisse und wollte genau das sein, was sich ein Mann von mir wünschte.» Sie habe immer geglaubt, dass der Mann, den sie liebte, besser sei als sie. «Doch nach und nach habe ich gelernt und verstanden, dass dies nicht der Fall ist. Heute mache ich nur noch, worauf ich wirklich Lust habe.»

Die Schauspielerin und Aktivistin war insgesamt dreimal verheiratet. Fonda bekam eine Tochter mit ihrem ersten Ehemann, dem französischen Regisseur Roger Vadim. Mit ihrem zweiten Ehemann, dem Aktivisten und Politiker Tom Hayden, hat sie zudem einen leiblichen Sohn und eine Adoptivtochter. Fondas dritter Ehemann war der Medienunternehmer Ted Turner. Nach der Scheidung im Jahr 2001 hatte sie weitere offizielle Beziehungen, heiratete aber nicht erneut.

Khloe Kardashian: Mutterschaft ist «eine Ehre und ein Geschenk»

LOS ANGELES: US-Realitystar Khloé Kardashian (38) hat sich glücklich über ihren Alltag als Mutter von zwei Kindern gezeigt. «Ich weiß, es ist ein Klischee, aber ich liebe alles, auch die schwierigen Seiten», sagte sie dem Magazin «Elle». Wie US-Medien berichtet hatten, wurde ihr gemeinsamer Sohn mit Ex-Freund Tristan Thompson (31) Anfang des Monats von einer Leihmutter geboren. Das seit Ende letzten Jahres getrennte Paar hat zudem eine vier Jahre alte Tochter.

«Meine Kinder fordern mich als Person heraus, und die Möglichkeit, kleine Menschen zu wirklich unglaublichen großen Menschen zu formen, ist eine Ehre und ein Geschenk», sagte Kardashian in dem Interview, das am Dienstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. Diese Aufgabe müsse man ernst nehmen, «vor allem in der heutigen Zeit, in der Kinder so viel Zugang zu Informationen haben, denen sie so früh ausgesetzt sind.»

Mitte Juli hatten US-Medien unter Berufung auf das Sprecherteam der Unternehmerin berichtet, dass das zweite gemeinsame Kind von Kardashian und Thompson im November gezeugt worden sei und von einer Leihmutter ausgetragen werde. Kardashian und der Basketball-Profi waren mit mehreren Unterbrechungen seit 2016 zusammen.

Kabarettist Dieter Nuhr stellt Kunst mitten in Venedig aus

VENEDIG: Zwischen Größen der italienischen Renaissance-Malerei stellt der deutsche Kabarettist Dieter Nuhr ab September in Venedig seine Kunstwerke aus. «Dieter Nuhr - Circondato di Lontano» (Vom Fernen umgeben) lautet der Titel der Ausstellung, die in der berühmten Biblioteca Nazionale Marciana am Markusplatz im Herzen der norditalienischen Lagunenstadt für einen Monat präsentiert wird. Zu sehen gibt es Kunst aus Nuhrs Werkgruppen «Landschaftsbilder» und «Porträtzeichnungen».

Vielen ist der 61-Jährige als Satiriker auf der Bühne bekannt. Der gebürtige Rheinländer aus Wesel ist aber schon seit geraumer Zeit als bildender Künstler aktiv. Zwischen 1981 und 1987 studierte er Kunst an der Universität Essen, der heutigen Folkwang Universität der Künste. In seinen Werken bringt er Fotografie und Malerei zusammen - zwei Genres, mit denen er sich zuvor einzeln beschäftigte. Er programmiert nun digitale Pinsel, die in der Regel Landschafts- oder Architekturfotos in mehreren Schritten überlagern. Das Foto ähnelt so am Ende eher einem Gemälde.

Seine Inspiration holt sich Nuhr auf der ganzen Welt. In fast einhundert Ländern soll er schon Landschaften, Bauwerke und Menschen fotografiert haben. In der Biblioteca Nazionale Marciana in Venedig sollen auch erstmals Skizzen Nuhrs zu sehen sein, die er extra für die Räumlichkeiten dort zeichnete. Die Säle beherbergen etwa Gemälde der Renaissance-Maler Paolo Veronese oder Tizian. Bis zum 2. Oktober stellt Nuhr in Venedig aus. Danach sollen seine Werke zur nächsten Ausstellungsstation nach Afrika in die Hauptstadt des Senegals, Dakar, gebracht werden.

Nico Santos verbindet Ballade von Alvaro Soler mit seiner Hochzeit

BERLIN: Popsänger Nico Santos verbindet mit seinem Kollegen Alvaro Soler mehr als eine Freundschaft - Solers Ballade «En Tu Piel» wecke bei ihm besondere Erinnerungen. «Das ist das Lied meiner Verlobung, das wir in Griechenland damals die ganze Zeit gehört haben», sagte Santos (29, «Weekend Lover») der Deutschen Presse-Agentur. «Bei unserer Hochzeitsfeier, die drei Tage gedauert hat, hat uns Alvaro am letzten Abend den Song am Lagerfeuer vorgespielt. Es war ein sehr, sehr schöner Moment.»

Santos heiratete seine Freundin Aileen im Juni auf Mallorca, wo der Musiker aufgewachsen ist.

Der Spanier Soler («Magia») veröffentlichte am vergangenen Freitag sein Best-of-Album - und das mit erst 31 Jahren. «Es ist so viel passiert in den letzten sieben Jahren, das ist absurd. Mit dem Album kann ich das Ganze auch nochmal ein Stück weit verarbeiten und Revue passieren lassen», sagte Soler.