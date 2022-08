Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 24.08.22 | Aktualisiert um: 14:00 | Überblick

Paul Rudd spielt in dritter Staffel «Only Murders in the Building»

LOS ANGELES: Der US-Schauspieler Paul Rudd (53, «Ant-Man») wird in der dritten Staffel der Mystery-Comedy-Serie «Only Murders in the Building» zu sehen sein. Nach einem Cameo-Auftritt als Broadway-Star Ben Glenroy am Ende der zweiten Staffel werde Rudd für die neuen Folgen zurückkehren, teilte Co-Autor John Hoffman dem Branchenmagazin «Variety» mit. «Er ist jemand, über den wir eindeutig mehr wissen und den wir in der kommenden Staffel 3 sehen wollen - denn er ist eine klare Quelle für viele aufkommende Fragen und, wie immer bei unserer Serie, für viele Wendungen, die noch kommen werden.» Ob Rudd als Gaststar oder festes Ensemblemitglied auftreten werde, gaben die Serienmacher noch nicht bekannt.

Hoffman kreierte die Serie des US-Anbieters Hulu gemeinsam mit Comedy-Star Steve Martin, der auch eine der Hauptrollen spielt. Die Serie begleitet die drei Nachbarn Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) and Mabel (Selena Gomez), die in einem Apartmentgebäude in New York leben und den Mord an einem weiteren Bewohner des Hauses aufklären wollen. Im Juli gab Hulu bekannt, dass eine dritte Staffel in Auftrag gegeben wurde. «Only Murders in the Building» ist in Deutschland bei Disney+ zu sehen.

Hillary Clinton verliert gegen Kim Kardashian im Jura-Quiz

LOS ANGELES: Die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton (74) ist in einem Jura-Quiz gegen Kim Kardashian (41) angetreten - und hat haushoch gegen den Reality-Star verloren. In der Fragerunde, die für Clintons neue Dokuserie «Gutsy» aufgenommen wurde, gewann Kardashian mit einem Punktestand von 11:4. «Sie muss an ihrer Reaktionsfähigkeit arbeiten», sagte Clintons Tochter Chelsea, die bei dem Spiel als Moderatorin auftrat, dem Magazin «People». «Manchmal konnte ich sehen, dass meine Mutter die Antwort wusste, aber sie hat den Buzzer einfach nicht schnell genug gedrückt.»

«Ich war auch wirklich fasziniert davon, wie gut sie abgeschnitten hat», sagte Clinton im Interview über Kardashian. «Ich wollte, dass sie das Rampenlicht bekommt - nicht, dass sie es nötig hätte, aber sie hat wirklich hart gearbeitet, um dahin zu kommen.» Mit Absicht gewinnen lassen habe sie die Unternehmerin aber natürlich nicht.

Vor ihrer politischen Karriere studierte Clinton Jura an der Yale Law School und arbeitete als Rechtsanwältin sowie Professorin. Kardashian lässt sich aktuell zur Anwältin ausbilden und bestand im Dezember das als «Baby Bar» bekannte erste Examen im vierten Versuch. «Ich bin so stolz auf die Frau, die mich heute im Spiegel anschaut», schrieb Kardashian nach bestandener Prüfung auf Twitter. Für die Rückschläge auf ihrem neuen Karriereweg hatte sie in den sozialen Medien zuvor viel Häme einstecken müssen. In den vergangenen Jahren setzte sich die Unternehmerin immer wieder für die Begnadigung von Häftlingen in den Vereinigten Staaten ein.

In der AppleTV+-Serie «Gutsy» treffen Hillary Clinton und ihre Tochter Chelsea Frauen, die sich auf verschiedene Weise gesellschaftlich einbringen. Die Dokuserie erscheint am 9. September.

Russischer Oppositioneller Roisman berichtet über Festnahme

MOSKAU/JEKATERINBURG: In Russland ist der prominente Oppositionspolitiker und frühere Bürgermeister der Millionenstadt Jekaterinburg, Jewgeni Roisman, festgenommen worden. Ihm werde die Verbreitung von Falschnachrichten über die russische Armee im Zuge des Moskauer Angriffskriegs gegen die Ukraine vorgeworfen, wie das Internetportal e1.ru am Mittwoch berichtete. Demnach drohten ihm bis zu zehn Jahre Gefängnis. Roisman war einer der letzten scharfen Kritiker des Kreml, der noch auf freiem Fuß war.

Das Medium zeigte auch einen Videoclip, in dem Roisman über seine Festnahme informierte. Der 59-Jährige hat eine Wohltätigkeitsstiftung und ein Ikonenmuseum in Jekaterinburg. An dem Hilfsfonds trafen schwer bewaffnete und maskierte Sicherheitskräfte ein. Die Stiftungsdirektion teilte mit, es sei kein Durchsuchungsbeschluss vorgelegt worden.

Als früherer Bürgermeister der Stadt östlich des Uralgebirges hat Roisman dort noch viele Anhänger. Eine offizielle Information der russischen Behörden über die Festnahme gab es zunächst nicht.

Letzte Ruhestätte für Anne Heche auf «Hollywood Forever»-Friedhof

LOS ANGELES: Die mit 53 Jahren gestorbene US-Schauspielerin Anne Heche hat nach Angaben ihrer Söhne Homer (20) und Atlas (13) auf dem «Hollywood Forever»-Friedhof in Los Angeles ihre letzte Ruhestätte gefunden. «Wir sind überzeugt davon, dass unsere Mutter die Stelle, die wir gewählt haben, lieben würde», hieß es am Dienstag in einer Mitteilung Homers laut «People.com». Der Platz sei wunderschön und sie ruhe nun «inmitten ihrer Hollywood-Kollegen».

Heche war vorige Woche eingeäschert worden. Der Urnenplatz befindet sich laut «TMZ.com» in der Wand eines Mausoleums, nahe den Grabstätten der Schauspieler Mickey Rooney und Burt Reynolds. Auf dem Friedhof sind auch Filmgrößen wie Rudolph Valentino, Douglas Fairbanks und Judy Garland bestattet.

Heches Auto war am 5. August in Los Angeles mit hoher Geschwindigkeit in ein Haus gerast. Das Fahrzeug und das Haus fingen Feuer. Heche wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte eine Woche später ihren Hirntod feststellten.

Heche hatte sich mit Rollen in Filmen wie «Donnie Brasco», «Sechs Tage, sieben Nächte», «Wag the Dog» und «Volcano» einen Namen gemacht. Fernsehzuschauer kennen sie auch aus Serien wie «Ally McBeal» und «Nip/Tuck».