Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

20.07.22

Harry Styles wird Thema an Texas State University

SAN MARCOS: Der britische Popstar Harry Styles (28) wird zum Thema für Studierende: An der Texas State University in San Marcos wird zum kommenden Sommersemester ein Kurs rund um den Musiker und dessen Einfluss auf die Popkultur angeboten. Das Seminar mit dem Titel «Harry Styles und der Kult der Berühmtheit: Identität, das Internet und die europäische Popkultur» sei der «weltweit erste Universitätskurs über das Werk von Harry Styles», schrieb der Dozent Louie Dean Valencia, Lehrbeauftragter für Digitale Geschichte an der Texas State University, auf Twitter.

Dort teilte Valencia auch die Kursbeschreibung. Lernziel für die Studierenden ist es demnach, «die kulturelle und politische Entwicklung der modernen Berühmtheit im Zusammenhang mit Fragen von Geschlecht und Sexualität, ethnischer Zugehörigkeit, Klasse, Nation und Globalismus, Medien, Mode, Fankultur und Konsumverhalten zu verstehen».

«Ich wollte schon immer einen Geschichtskurs geben, der Spaß macht, aber auch eine Zeit behandelt, die die Studierenden selbst erlebt haben und mit der sie sich identifizieren können», sagte Valencia in einem Interview mit «ABC New York». 20 Studierende sollen an dem Kurs teilnehmen können, die Anmeldung ist ab Herbst möglich.

Anfang des Jahres hatte die New York University bereits einen Kurs rund um die Popsängerin Taylor Swift angeboten. Das Seminar thematisierte unter anderem Swifts Entwicklung als Musikunternehmerin, das Erbe von Pop- und Country-Songwritern sowie Diskurse über Jugend in den Medien.

Bericht: Staatsakt für Japans ermordeten Ex-Premier Abe im September

TOKIO: Japan will den angekündigten Staatsakt für den ermordeten Ex-Regierungschef Shinzo Abe einem Medienbericht zufolge am 27. September abhalten. Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Mittwoch. Ein Staatsakt für einen Ex-Premier ist in Japan äußerst selten. Der Plan von Regierungschef Fumio Kishida ist im Volk auch umstritten.

Abe wurde am 8. Juli während einer Wahlkampfrede in Nara auf offener Straße erschossen. Vier Tage später fand eine private Bestattungszeremonie statt. Anschließend fuhr eine Autokolonne mit dem Leichenwagen auf dem Weg zum Krematorium an wichtigen Stationen in Abes Karriere vorbei.

Der 41 Jahre alte Attentäter, ein Japaner, gab als Motiv Hass auf die umstrittene Vereinigungskirche des koreanischen Sektengründers San Myung Mun an, zu der Abe Verbindungen gehabt habe. Der rechtskonservative Ex-Premier trat wie auch der frühere US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr anlässlich einer Veranstaltung der Sekte, die sich seit 1996 «Familienföderation für Weltfrieden und Vereinigung» nennt, in einer Video-Grußbotschaft auf.

Abe hatte in seiner rekordlangen Amtszeit Japans sicherheitspolitische Rolle an der Seite der USA international gestärkt, war innenpolitisch mit seiner nationalistischen Agenda allerdings auch höchst umstritten. Hinzu kamen Skandale um Vetternwirtschaft. Aus diesem Grund halte viele Japaner einen Staatsakt für Abe für unangemessen. Das letzte Mal, dass Japan ein Staatsbegräbnis für einen Regierungschef abhielt, war 1967 für Shigeru Yoshida.

TV-Dame Gabi Bauer hilft Kindern um der Zukunft willen

HAMBURG: Die Fernsehjournalistin Gabi Bauer ist selbst Mutter von zwei Kindern. Ihre Söhne sind mittlerweile erwachsen. Doch der Wunsch, Kindern beim Großwerden zu helfen, ist geblieben. Das tut sie nun bei einer Stiftung, die schon ganz früh hilft.

Die TV-Journalistin und Moderatorin Gabi Bauer (ARD-«Nachtmagazin») engagiert sich seit fast zehn Jahren für eine Stiftung, die bundesweit vernachlässigten und misshandelten Kindern hilft - und das teilweise schon vor deren Geburt. «Es ist die Tatsache, dass Kinder die Zukunft dieser Gesellschaft darstellen», begründete Bauer ihren Einsatz für «Eine Chance für Kinder» im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. «Wenn es schon schlecht losgeht mit einem Kind, das neu ins Leben geboren ist, dann wird dieses Kind nur schwer ein gesundes Verhältnis zu sich selbst finden und auf eine wirklich gute Schiene kommen.»

Dank «Eine Chance für Kinder» würden Familien von Anfang an, schon während der Schwangerschaft und im ersten Lebensjahr des Kindes, von eigens ausgebildeten Familienhebammen betreut.

«Und das ist ja die genau die Zeit, in der man am meisten bewirken kann. Das ist mir wirklich wichtig», sagte Bauer, die selbst erwachsene Zwillingssöhne hat und am 21. Juli ihren 60. Geburtstag feiert. Ihre eigene Rolle in der Stiftung seit November 2012 schätzte sie dabei eher bescheiden ein. «Ich bewirke nur eine größere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Zum Beispiel mehr Presseberichterstattung, wenn ich durch die Republik reise, um irgendwo aufzutreten und am Ende einen Scheck für die Stiftung mitzunehmen.»

Uwe-Johnson-Literaturpreis 2022 geht an Berlinerin Jenny Erpenbeck

NEUBRANDENBURG/BERLIN: Die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck (55) erhält für ihren Roman «Kairos» den Uwe-Johnson-Literaturpreis 2022. Die mit 20.000 dotierte Auszeichnung wird der Autorin am 23. September in Berlin überreicht, teilte die Mecklenburgische Literaturgesellschaft in Neubrandenburg am Mittwoch mit.

In dem Roman, der in der Endphase der DDR im Jahr 1986 beginnt, schaffe Erpenbeck ein Prosanetz, in dem die Geschichte einer großen Liebe zwischen Euphorie, Enttäuschung und zunehmendem psychologischen Druck erzählt wird. Nach Einschätzung der Jury gelingt der Autorin «eine nahtlose Verbindung von Privatem und Öffentlichem, die zur Folie für einen Roman wird, der sowohl die Ideale des Beginns in den Blick bekommt, wie auch das Scheitern jenes Staates, den Uwe Johnson (1934-1984) einmal als «wünschenswert» bezeichnet hat.»

Veränderungen in der Liebe sowie die zunehmende Bedeutung der unterschiedlichen Erfahrungen innerhalb des sich wandelnden gesellschaftlichen Systems erkunde Erpenbeck mit einer Sensibilität, die in der Tradition des Schreibens von Johnson stehe. Der Preis wird unter anderem von der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft gemeinsam mit dem Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg alle zwei Jahre vergeben. Er würdigt deutschsprachige Autorinnen und Autoren, in deren Schaffen sich Bezugspunkte zur Poetik Johnsons finden.

Zuletzt waren die Schriftsteller Irina Liebmann, Ralf Rothmann, Lutz Seiler, Christoph Hein und Christa Wolf mit dem Johnson-Preis geehrt worden. Johnson wurde im damals pommerschen Cammin geboren, er lebte unter anderem in Anklam, Güstrow, New York und in England. Er war Autor der «Jahrestage» und wird zu den wichtigsten Schriftstellern des geteilten Deutschlands gezählt.