Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 13.07.22 | Aktualisiert um: 14:55 | Überblick

Die Tradition bleibt: Merkel kommt wieder zu Bayreuther Festspielen

BAYREUTH: Als Bundeskanzlerin war Angela Merkel (67) regelmäßig bei den Richard-Wagner-Festspielen zu Gast - und nun wird sie auch als ehemalige Regierungschefin wieder in Bayreuth erwartet. «Der Stadt liegt eine Zusage der ehemaligen Bundeskanzlerin vor», bestätigte ein Sprecher der Stadt am Mittwoch. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.

Das weltberühmte Festival wird am 25. Juli mit der Premiere der Oper «Tristan und Isolde» eröffnet. Merkel und ihr Mann Joachim Sauer gelten als große Anhänger der Musik Wagners. In ihren Jahren als Regierungschefin besuchte sie meist nicht nur die Eröffnung in Bayreuth, sondern auch Tage später regelmäßig noch weitere Aufführungen.

Welche weiteren prominenten Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur am 25. Juli in der oberfränkischen Stadt über den roten Teppich schreiten werden, gab die Stadt noch nicht bekannt.

Martin Lawrence: «Bad Boys 4» mit Will Smith trotz des Oscar-Eklats

LOS ANGELES: US-Schauspieler Martin Lawrence (57) will mit seinem Kollegen Will Smith (53) auch nach dessen Ohrfeigen-Eklat bei der diesjährigen Oscar-Verleihung zusammenarbeiten. Das gemeinsame Projekt «Bad Boys 4» sei Spekulationen zum Trotz nicht auf Eis gelegt, sagte Lawrence dem Magazin «Ebony». «Wir haben noch mindestens einen Film», kündigte der Komiker an. Einen Termin für den Kinostart nannte er nicht.

Der erste «Bad-Boys»-Film mit Smith und Lawrence erschien 1995. «Es war eine große Sache», erzählte Lawrence. «Wir haben uns zusammengetan und bewiesen, dass wir es schaffen, die Leute an die Kinokassen zu locken - dass zwei schwarze Stars, zwei Sitcom-Stars, an den Kinokassen Geld verdienen können, war riesig.» Fortsetzungen der Action-Komödie erschienen 2003 und 2020.

Smith hatte bei der Oscar-Gala Ende März für Aufsehen gesorgt, als er dem Komiker Chris Rock auf der Bühne eine Ohrfeige verpasste. Dieser hatte zuvor einen Witz über Smiths Ehefrau Jada Pinkett Smith gemacht. Nach dem Vorfall teilte der Filmverband mit, dass Smith für zehn Jahre von Academy-Events ausgeschlossen werde.

RTL stellt DSDS 2023 ein - Bohlen bei der letzten Staffel dabei

KÖLN: RTL wird seine Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» nach der kommenden Staffel einstellen - und zum Abschied wird Dieter Bohlen in die Jury zurückkehren. «Wir haben uns verändert, auch Dieter Bohlen hat sich verändert. Ich denke, die Pause hat beiden Seiten gutgetan», sagte RTL-Geschäftsführer Henning Tewes der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Nicht mehr dabei sein wird Florian Silbereisen, der in der vergangenen Staffel den Job des Jury-Chefs übernommen hatte. Mit ihm entwickle RTL neue Programmformate, hieß es.

Für DSDS soll dann nach der 20. Ausgabe Schluss sein, die neue und letzte Staffel wird im Frühjahr 2023 zu sehen sein. Nur in der vergangenen, der 19. Staffel, war Jury-Chef Bohlen nicht dabei.

Die Show sei ein wichtiger Teil seines Lebens, sagte Bohlen nun der Deutschen Presse-Agentur. «Bei der letzten Staffel dabei zu sein, das muss einfach so sein.» Brav werde er, der mit seiner schroffen Art oft angeeckt war, aber nicht werden: «Wenn ich nicht der Dieter sein darf, der ich bin, hätte ich nicht zugesagt.» Zuerst hatte «Bild» über die Rückkehr Bohlens berichtet.

Ex-US-Präsident Obama für Emmy als bester Erzähler nominiert

LOS ANGELES: Der frühere US-Präsident Barack Obama (60) ist erstmals für einen Emmy nominiert worden. Im Rennen um den begehrtesten Fernsehpreis der Welt kann Obama in der Kategorie «Bester Erzähler» auf eine Auszeichnung hoffen. Die Nominierungen wurden am Dienstag (Ortszeit) in Los Angeles bekanntgegeben.

Der 44. US-Präsident ist für seine Sprecherrolle in der Netflix-Dokureihe «Our Great National Parks» nominiert. In der fünfteiligen Serie, die Obama auch mitproduziert hat, stellt er Nationalparks aus der ganzen Welt vor.

Weitere Nominierten in der Kategorie sind David Attenborough, Lupita Nyong'o, Kareem Abdul-Jabbar und W. Kamau Bell. Die Emmy-Preisträger werden am 12. September bei einer Gala in Los Angeles bekanntgegeben.

Björn Ulvaeus bei Musical-Premiere mit neuer Frau an seiner Seite

STOCKHOLM: Abba-Star Björn Ulvaeus hat sich mit einer neuen Frau an seiner Seite gezeigt. Der 77-Jährige kam am Dienstagabend in Stockholm händchenhaltend mit Christina Sas zur Premiere des von ihm produzierten Zirkus-Musicals «Pippi på Cirkus» über ein Abenteuer von Pippi Langstrumpf. Sie hätten sich vor kurzem getroffen, sagte Ulvaeus auf dem roten Teppich, ohne nähere Details dazu zu nennen. Bei dem schwedischen Unterhaltungsmedium «Hänt» stellte er sie mit den Worten vor: «Ich bin mit Christina hier, meiner Partnerin Christina.» Er habe sie gerne zu dem Event mitbringen wollen.

Im Februar hatten Ulvaeus und seine zweite Ehefrau Lena die Scheidung nach über 40 Jahren Ehe bekanntgegeben. Zuvor war er während der großen Abba-Zeit in den 70er Jahren mit seiner Band-Kollegin Agnetha Fältskog liiert gewesen.

Bruce Springsteen kündigt US-Tour vor Konzertreise in Europa an

BERLIN: Rock-Legende Bruce Springsteen und seine E Street Band haben für das kommende Jahr weitere Konzertauftritte angekündigt. Ihre Welttournee in 2023 soll nun Anfang Februar in den USA beginnen. Nach dem Auftakt in Florida geht es für 31 Konzerte unter anderem nach Texas, Oregon, New York und New Jersey, wie der 72-jährige Sänger am Dienstag auf Twitter und auf seiner Internetseite bekanntgab. Es ist ihre erste Tour in Nordamerika seit 2016.

Bereits im Mai hatte Springsteen zahlreiche Auftritte in Europa angekündigt, darunter in Spanien, Frankreich, Irland, Norwegen, Österreich und Deutschland. Zu Beginn am 28. April 2023 ist ein Konzert in Barcelona geplant. Am 21. Juni spielen der von seinen Fans gern «Boss» genannte Sänger und seine Band dann in Düsseldorf. Im Juli wollen die Musiker auch in Hamburg, am Hockenheimring und in München auftreten.

Als bislang letzter Termin der Europa-Tournee ist der 25. Juli in Monza (Italien) vorgesehen. Ab August sind dann weitere Auftritte in Nordamerika geplant. Es wäre die erste Tour seit der 14-monatigen «The River Tour» (2016-2017).