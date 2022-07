Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 06.07.22 | Aktualisiert um: 14:00 | Überblick

Rockstar Carlos Santana bricht bei Konzert in USA zusammen

DETROIT: Gitarren-Legende Carlos Santana («Smooth») ist bei einem Konzert in den USA auf der Bühne zusammengebrochen. Große Hitze und Flüssigkeitsmangel hätten dem 74-Jährigen bei dem Auftritt nahe Detroit im Bundesstaat Michigan zugesetzt, teilte das Management auf der verifizierten Facebook-Seite des US-Musikers am Dienstagabend (Ortszeit) mit.

Der Künstler sei zur Beobachtung in die Notaufnahme eines nahe gelegenen Krankenhauses gebracht worden, es gehe ihm aber gut. Sein Konzert an diesem Mittwoch in Burgettstown (Pennsylvania) müsse aber verschoben werden. Santana befindet sich gerade auf seiner «Miraculous Supernatural»-Tour.

Der Musiker kollabierte während seines Konzerts im Pine Knob Music Theatre, einem Freiluft-Amphitheater in der Ortschaft Clarkston. Auf Fotos und Videos in sozialen Medien ist zu sehen, wie er auf der Bühne behandelt wird.

Santana, in Mexiko geboren, stieg mit seiner Band beim legendären Woodstock-Festival von 1969 zum Star auf. Der mehrfache Grammy-Gewinner gilt als Erfinder des Latin-Rock. Seit 1998 ist er Mitglied der Rock and Roll Hall of Fame. Zu Santanas Klassikern zählen «Black Magic Woman», «Samba Pa Ti» und eine gitarrenbetonte Version von «Oye Como Va». Ende vergangenen Jahres brachte er das Album «Blessings And Miracles» heraus.

Patrick Dempsey über Nachhaltigkeit: Meine Kinder sind gewissenhafter

BERLIN: US-Schauspieler Patrick Dempsey (56, «Grey's Anatomy») lernt beim Thema Nachhaltigkeit nach eigenen Worten viel von seinen drei Kindern. «Meine Kinder sind Teenager und viel gewissenhafter, was Nachhaltigkeit angeht. Sie fragen mich Sachen wie: «Brauchen wir das wirklich? Sollten wir nicht nach einer Alternative suchen?»», sagte Dempsey der Zeitschrift «Bunte». Vor allem im Lockdown habe man gemerkt, was man nicht brauche.

Bei den vielen negativen Nachrichten falle es ihm heute oft schwer, «sich auf das Gute zu fokussieren», sagte der Schauspieler. In den Nachrichten und auch sonst überall werde man immer auf das Negative hingewiesen.

Noah Cyrus spricht über Entzug nach Beruhigungsmittel-Sucht

LOS ANGELES: Die US-Sängerin Noah Cyrus (22) hat in einem Interview über ihre mentale Gesundheit und die Entwicklung ihrer Suchterkrankung gesprochen. Als 18-Jährige habe sie zum ersten Mal Beruhigungsmittel ausprobiert, sagte sie dem Musikmagazin «Rolling Stone»: «Mein damaliger Freund war die erste Person, die mir Xanax gab, und es wurde ein Weg für uns, eine Bindung aufzubauen.» Sie habe zu ihm passen und das tun wollen, was er wollte und andere auch taten. «Sobald ich merkte, dass es möglich war, die Dinge für eine Sekunde auszublenden und den Schmerz zu betäuben, war es vorbei», sagte die jüngere Schwester von Miley Cyrus in dem Interview, das am Dienstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde.

Wie die Musikerin weiter erzählte, habe sie in ihrer Jugend unter anderem darunter gelitten, das jüngste Kind in einer berühmten Familie zu sein. Oft sei sie nur «die kleine Schwester von Hannah Montana» genannt worden, in Anlehnung an die Disney-Rolle ihrer Schwester Miley.

Am Anfang ihres Entzugs habe Cyrus einige Monate gebraucht, «um wieder auf meine eigenen beiden Füße zu kommen». Geholfen habe ihr die Arbeit an ihrem Debütalbum «The Hardest Part», das im September erscheinen soll. Sie mache nun eine Therapie und verbringe viel Zeit mit ihrer Familie und ihren beiden Hunden.

Chris Evans will Netflix-Thriller mit Emily Blunt drehen

LOS ANGELES: Superhelden-Darsteller Chris Evans (41, «Avengers: Endgame») will an der Seite von Emily Blunt (39, «A Quiet Place») in dem geplanten Netflix-Thriller «Pain Hustlers» mitspielen. Evans befinde sich in den Abschlussverhandlungen mit dem Streamingdienst, berichtete das Kinoportal «Deadline.com» am Dienstag. Regie führt der Brite David Yates, der bereits mehrere Harry-Potter-Filme und zuletzt «Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse» auf die Leinwand brachte. Der Drehstart ist dem Bericht zufolge für August geplant.

Der Film dreht sich um eine Frau (Blunt) ohne Schulabschluss, die sich und ihrer Tochter ein besseres Leben verschaffen will. Sie nimmt einen Job in einem kleinen Pharmabetrieb an und bringt das Unternehmen in Schwung. Bald verstrickt sie sich aber in kriminelle Geschäfte und gerät in Gefahr. Über die Rolle von Evans wurde zunächst nichts bekannt.