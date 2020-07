Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 01.07.20 | Aktualisiert um: 13:40 | Überblick

Hollywood-Stars appellieren: Tragt Masken

LOS ANGELES: Oscarpreisträger Tom Hanks (63) und Hollywood-Schauspielerin Jennifer Aniston (51) haben - angesichts steigender Corona-Infektionen in den USA - zum Masketragen aufgefordert. «Es gibt wirklich nur drei Dinge, die wir tun können, um morgen zu erreichen: Eine Maske tragen, soziale Distanz wahren, uns die Hände waschen», sagte Tom Hanks bei einer Pressekonferenz, wie das US-Promimagazin «People» berichtete. «Diese Dinge sind so einfach, so leicht, wenn jemand es nicht schafft, diese drei sehr grundlegenden Dinge zu praktizieren - ich finde, der sollte sich schämen.»

Auch Schauspielerin Jennifer Aniston appellierte an die Amerikaner: «Wenn euch Menschenleben am Herzen liegen, dann tragt eine Maske.» Weiter schreibt sie auf ihrem Instagram-Account: «Ich verstehe, dass Masken unangenehm und unbequem sind. Aber meint ihr nicht, dass es schlimmer ist, dass Unternehmen schließen, Arbeitsplätze verloren gehen, die Beschäftigten im Gesundheitswesen völlig erschöpft sind. Und so viele Menschen sind durch dieses Virus ums Leben gekommen, weil wir nicht genug tun.»

Zuvor hatte bereits der ehemalige «Grey's Anatomy»-Schauspieler Patrick Dempsey die Menschen dazu aufgefordert, sich und andere mit Masken zu schützen. Wegen der steigenden Zahl der nachgewiesenen Sars-CoV-2-Infektionen in den USA, wurden in den vergangenen Tagen in mehreren Bundesstaaten Lockerungen zurückgenommen.

Paris Jackson: «Ich bin durch die Hölle gegangen»

LOS ANGELES: Elf Jahre nach dem Tod von Michael Jackson hat seine Tochter Paris hat nun darüber berichtet, wie es ihr seitdem ergangen ist. «Es ist 11 Jahre her, und ich bin durch die Hölle gegangen - ob es sein Tod war oder all die anderen Dinge, die ich in meinem Leben durchgemacht habe», sagte die inzwischen 22-Jährige in einer Facebook-Serie über sie und die Gründung ihrer Band The Sunflowers.

«Wenn ich nicht darüber spreche - oder es nicht in meine Musik einfließen lasse, wird es mein Leben komplett ruinieren und es wird mich besitzen [...]. Das will ich nicht», sagte sie weiter. Das musikalische Jackson-Vermächtnis ist für sie ein Richtungsweiser - lässt Paris aber auch Zweifeln: «Jeder in meiner Familie macht Musik. Ich meine, ich bin eine Jackson», sagte sie. «Es macht Sinn, dass ich Musikerin bin. Aber eine Jackson, die Folk-Indie macht?»

Superstar Michael Jackson war am 25. Juni 2009 im Alter von 50 Jahren an einer Überdosis des Narkosemittels Propofol gestorben.

Niki Caro soll Italo-Romanze «Beautiful Ruins» verfilmen

LOS ANGELES: Eigentlich sollte der Disney-Film «Mulan» von der neuseeländischen Regisseurin Niki Caro (53) derzeit in den Kinos laufen, doch wegen Coronavirus war das Filmdebüt verschoben worden, zuletzt auf August. Doch Caro hat mit der Romanverfilmung «Beautiful Ruins» bereits ein neues Projekt im Visier, wie die Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Dienstag berichteten. Demnach wollen die Produktionsfirmen von Steven Spielberg (Amblin) und von Sam Mendes (Neal Street Productions) mit Caro hinter der Kamera den Bestseller von Jess Walter auf die Leinwand bringen.

Der Roman mit dem deutschen Titel «Schöne Ruinen» spielt 1962 in einem italienischen Küstendorf, wo ein junger Italiener ein kleines Hotel betreibt. Dort steigt ein US-Starlett ab, in das er sich prompt verliebt. Die Geschichte nimmt fünf Jahrzehnte später in Hollywood mit einem Happy End ihren Lauf. Über die mögliche Besetzung oder einen Drehstart wurde zunächst nichts bekannt.

«Whale-Rider»-Regisseurin Caro, die auch «Kaltes Land» und «Die Frau des Zoodirektors» inszenierte, hat mit «Mulan» ihren bisher teuersten Film gedreht. In der Neuauflage des 1998 von Disney verfilmten Zeichentrick-Märchens um die Heldin Hua Mulan spielt die chinesische Schauspielerin Liu Yifei die Hauptrolle.