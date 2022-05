Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 20.05.22 | Überblick

Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick feiern Silberhochzeit

NEW YORK: Die Schauspiel-Stars Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick haben ihren 25. Hochzeitstag gefeiert. Parker postete auf Instagram ein Foto von einer schlicht formulierten, ein Vierteljahrhundert alten Einladung: «Party in New York City am Montag, 19. Mai, 1997». Dazu schrieb die 57-Jährige: «Abendgarderobe. Silber, Baby. 25 Jahre. Und ich zähle weiter.»

Ein weiteres Foto zeigt den «Sex and the City»-Star und Broderick (60), der 1986 mit dem Kult-Film «Ferris macht blau» seinen Durchbruch hatte, in einer vertrauten Umarmung.

Das Paar hat einen 19 Jahre alten Sohn und zwölfjährige Zwillingstöchter. Seit März stehen Parker und Broderick für das Broadway-Stück «Plaza Suite» erstmals gemeinsam auf der Bühne - und schlüpfen dort in die Rollen von gleich drei unterschiedlichen Paaren. Promis wie Gwyneth Paltrow, Billy Eichner und Andy Cohen gratulierten auf Instagram zur Silberhochzeit.

Medienberichte: Rihanna ist erstmals Mutter geworden

LOS ANGELES: Pop-Star Rihanna (34) und ihr Freund, US-Rapper Asap Rocky (33), sind Medienberichten zufolge erstmals Eltern geworden. Die von der Karibikinsel Barbados stammende Sängerin habe bereits am 13. Mai in Los Angeles einen Jungen zur Welt gebracht, meldete das Promi-Portal «TMZ» am Donnerstag (Ortszeit). Der Name des Kindes sei noch nicht bekannt. Auch der TV-Sender CNN und das Magazin «People» berichteten über die Geburt.

Rihanna («Umbrella») und Asap Rocky («Praise the Lord») hatten mit einer Serie von Fotos im Januar bekanntgemacht, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. Im April hatte die Künstlerin ihren Babybauch in einem Fotoshooting für die Modezeitschrift «Vogue» zur Schau gestellt. Die 34-Jährige ziert auch das Cover der Mai-Ausgabe in einem orangeroten, hautengen Bodysuit aus Spitze.

Asap Rocky hatte vor rund einem Monat Schlagzeilen gemacht, weil er in Los Angeles vorübergehend festgenommen wurde. Dem Musiker werde Körperverletzung unter Benutzung einer Waffe vorgeworfen, teilte die Polizei damals mit. Der Rapper gelte als Tatverdächtiger in einem Vorfall im November vergangenen Jahres in Hollywood. Nach Mitteilung der Polizei war ein Streit zwischen zwei Bekannten eskaliert, der mit Waffengewalt endete. Ein Opfer sei dabei leicht verletzt worden. Asap Rocky kam nach der Festnahme auf Kaution frei.

Grammy-Gewinnerin Rihanna ist auch als Unternehmerin erfolgreich: Das US-Wirtschaftsmagazin «Forbes» schätzte ihr Vermögen im Sommer vergangenen Jahres auf 1,7 Milliarden Dollar (etwa 1,6 Milliarden Euro). Sie sei damit die zweitreichste Entertainerin nach TV-Moderatorin Oprah Winfrey. Ein Großteil des Vermögens stamme aus Rihannas Kosmetiklinie, hieß es.

Ed Sheeran: Haben «weiteres wunderschönes kleines Mädchen bekommen»

LONDON: Popstar Ed Sheeran (31, «Bad Habits») ist erneut Vater geworden. «Wollte euch alle wissen lassen, dass wir ein weiteres wunderschönes kleines Mädchen bekommen haben», schrieb der Brite auf Instagram. Daneben postetet er ein Foto von zwei winzigen weißen Söckchen, die auf einer Strickdecke in einem Babybett liegen. «Wir beide sind so in sie verliebt und im siebten Himmel, eine vierköpfige Familie zu sein.»

Der Sänger und seine Frau Cherry Seaborn sind seit Januar 2019 verheiratet. Das erste Töchterchen Lyra Antarctica kam im August 2020 zur Welt. Zahlreiche Menschen gratulierten Sheeran auf Instagram zu seinem zweiten Kind.

Kylie Minogues Vorstellung eines idealen Sommertags

CANNES: Popsängerin Kylie Minogue (53) hat eine klare Vorstellung des perfekten Sommertags. «Irgendwo am Wasser sein», beschrieb sie bei einer Veranstaltung am Rande des Filmfestivals in Cannes ihren idealen Tag. «Im Wasser zu sein - ich finde, das ist ein wahrer Luxus und eine wahre Freude. Offensichtlich bin ich Australierin, also war ich ein Strandkind. So zwischen den ganzen Touren und dem Leben in der Großstadt ist mein Vergnügen im Sommer das Meer.»

Minogue stellte in Cannes am Donnerstagabend zusammen mit der südkoreanischen Musikproduzentin Peggy Gou (30) einen Remix ihres Songs «Can't Get You Out Of My Head» vor. Fans jeden Alters kämen zu ihren Konzerten, sagte Minogue. Sie habe das Gefühl, sie habe Popstars der nachfolgenden Generationen beeinflusst. «Es gibt da viel Auswahl. 35 Jahre Karriere und ein paar Hits.»

UK-Popstar Dua Lipa: Kann mir vorstellen, in Berlin zu leben

BERLIN: Der britische Popstar Dua Lipa (26, «Cold Heart») hat ein Herz für die deutsche Hauptstadt. Sie habe in Berlin «ein unglaubliches Angebot an Kulinarik, Kunst und Clubs» in sich aufgesogen, schrieb die Musikerin in ihrem Newsletter nach Angaben ihrer Plattenfirma. «Ich kann mir sehr gut vorstellen, hier irgendwann zu leben. Doch zunächst müssen Urlaub und ein paar freie Tage während der Tour genügen.»

Unter ihren Berlin-Empfehlungen: der Flohmarkt am Mauerpark, die Helmut Newton Foundation, die Boros Foundation und Restauranttipps. «Ich habe mich komplett in diese Stadt verliebt und kann dir daher versichern, dass diese Liste nur ein klitzekleiner Ausschnitt von all den tollen Dingen ist, die es dort zu entdecken gibt.»

Und noch ein Tipp von Dua Lipa: «Leih dir ein Fahrrad, denn Berlin auf dem Rad zu erkunden, macht großen Spaß; aber pack dich an kälteren Tagen auf jeden Fall warm ein.» Die Grammy-Gewinnerin («Levitating») ist aktuell mit ihrem Album «Future Nostalgia» und der Hit-Single «Cold Heart» auf Tour. Es folgen noch Zürich (20. Mai), München (22. Mai) und Wien (23. Mai).