Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Bollywood-Megastars heiraten in Mumbai

MUMBAI: Das beliebte Bollywood-Schauspieler-Paar Alia Bhatt und Ranbir Kapoor haben in Indiens Bollywood-Mekka Mumbai geheiratet. Die Braut postete dazu am Donnerstagabend Hochzeitsbilder in den Sozialen Medien und schrieb: «Mit all dem, was wir schon erlebt haben, freuen wir uns darauf, mehr gemeinsame Erinnerungen zu sammeln ... Erinnerungen, die voller Liebe sind, Lachen, angenehmes Schweigen, Filmabende, alberne Streits, Weinfreuden und chinesische Happen.»

Bhatt und Kapoor gehören zu den beliebtesten und laut Forbes am besten bezahltesten Bollywood-Stars. Sie haben Millionen Fans weltweit. Auf Social Media gratulierten ihnen viele. Die Hochzeit feierte das Paar daheim mit Familien und engen Freunden, von denen viele ebenfalls bekannte Schauspieler und Regisseure sind.

Die beiden hätten sich am Set ihres ersten gemeinsamen Filmes, «Brahmastra», verliebt, berichtete der örtliche Fernsehsender NDTV. Sie seien 2018 ein Paar geworden. Kapoor habe 2020 gesagt, dass sie schon geheiratet hätten, gäbe es keine Pandemie.

Cardi B und Rapper Offset stellen Söhnchen Wave Set Cephus vor

LOS ANGELES: US-Sängerin Cardi B (29) und Rapper Offset (30) haben sieben Monate nach der Geburt ihres jüngsten Sohnes dessen Namen bekanntgegeben. Zu einem Foto des am 4. September geborenen Kindes schrieb der Musiker am Donnerstag auf Instagram den Namen Wave Set Cephus. Auch Cardi B postete Bilder des Sprösslings mit Ohrring und einer großen Schmuckkette. Die Eltern veröffentlichten zudem mehrere Aufnahmen von einem Foto-Shooting für die neue Ausgabe der Zeitschrift «Essence». Darauf posieren sie mit ihren fünf Kindern. «Ich liebe es, eine große Familie mit all unseren Kindern zu haben und ich bin dankbar dafür, dass unsere Patchwork-Familie gut funktioniert», schrieb Cardi B.

Offset, der bürgerlich Kiari Kendrell Cephus heißt, und Cardi B sind seit 2017 miteinander verheiratet. Ihre gemeinsame Tochter Kulture ist drei Jahre alt. Aus früheren Beziehungen hat der Musiker zudem Tochter Kalea (7) sowie die Söhne Kody (7) und Jordan (12).

Billie Eilish tritt in «Die Simpsons»-Kurzfilm auf

LOS ANGELES: Pop-Star Billie Eilish (20) trifft auf «Die Simpsons»: Die Sängerin wird in dem Kurzfilm «When Billie Met Lisa» als Gast auftreten - als Cartoon-Version. Dies gaben Eilish und Disney Plus am Donnerstag auf Twitter bekannt. Am 22. April soll der Kurzfilm bei dem Streamingdienst erscheinen. Die Saxophon spielende Lisa Simpson von der fünfköpfigen Cartoon-Familie wird darin von Eilish und ihrem Bruder Finneas zu einer Jam-Session ins Studio eingeladen.

Vor Eilish waren schon viele Musiker bei der Kult-Familie um Chaos-Vater Homer, Mutter Marge und den Kindern Bart, Lisa und Maggie zu Gast. In der Zeichentrickserie «Die Simpsons» traten über die Jahre hinweg schon Stars wie Paul McCartney, James Brown, Britney Spears, Justin Bieber, The Weeknd, Bad Bunny und Ed Sheeran auf.

Billie Eilish und Finneas O'Connell hatten Ende März mit ihrem Song «No Time To Die» für den Bond-Film «Keine Zeit zu sterben» den Oscar gewonnen.