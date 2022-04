Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 01.04.22 | Überblick

«Moon Knight»-Star Oscar Isaac: TV-Dreh ist intensiver als Kinofilme

LONDON: Er spielte in aufwendigen Kino-Blockbustern wie «Dune» oder den «Star Wars»-Filmen mit, aber Hollywood-Star Oscar Isaac (43) empfand die Dreharbeiten für die neue Marvel-Serie «Moon Knight» sogar als noch anstrengender. «Was sich anders anfühlt, sind das Tempo und das Arbeitspensum», sagte Isaac der Deutschen Presse-Agentur in London. «Wir filmen gefühlt sehr viel mehr pro Tag. Denn sechs Stunden TV-Serie drehen wir in derselben Zeit, die man für einen Kinofilm hätte, der zwei Stunden oder etwas mehr dauert.»

Wegen des hohen Arbeitstempos und des Aufwands sei ein TV-Dreh zwar sehr viel intensiver, davon abgesehen sieht Isaac bei «Moon Knight» aber kaum Unterschiede zu den Dreharbeiten bei einem Blockbuster. «Die Qualität der Produktion und die Leute, mit denen wir arbeiten, all das fühlt sich genauso an», sagte der 43-Jährige.

In der ungewöhnlichen neuen Marvel-Serie «Moon Knight», die beim Streamingdienst Disney+ zu sehen ist, spielt Hauptdarsteller Isaac einen Mann mit einer dissoziativen Identitätsstörung. Als schüchterner Museumsmitarbeiter Steven führt er ein unauffälliges Leben. Doch er teilt sich seinen Körper mit dem hartgesottenen Söldner Marc, der von einem ägyptischen Gott kontrolliert wird.

Kathryn Bigelow dreht Netflix-Thriller «Aurora»

LOS ANGELES: Oscar-Preisträgerin Kathryn Bigelow (70, «Tödliches Kommando - The Hurt Locker») will für Netflix den Thriller «Aurora» verfilmen. Der Streamingdienst gab das Projekt am Donnerstag auf Twitter bekannt. Vorlage ist der neue Roman von David Koepp, der als Drehbuchautor von zahlreichen Hollywood-Blockbustern bekannt ist, darunter «Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels», «Jurassic Park», «Krieg der Welten» und «Mission: Impossible».

Koepp werde auch seinen eigenen Roman als Drehbuch umschreiben, hieß es. Netflix zufolge spielt «Aurora» vor dem Hintergrund einer weltweiten Energie-Katastrophe, in der Menschen ums Überleben kämpfen.

Bigelow ist Hollywoods Frau für harte Thriller und explosive Stoffe. Mit dem Kriegsdrama «Tödliches Kommando - The Hurt Locker» holte sie 2010 den ersten Regie-Oscar für eine Frau. 2012 folgte «Zero Dark Thirty» über die Jagd auf Al-Kaida-Chef Osama bin Laden. In ihrem bisher letzten Spielfilm «Detroit» (2017) schaute sie auf die Unruhen und Polizeibrutalität gegen Schwarze in Detroit (US-Bundesstaat Michigan) im Juli 1967.

Joan Baez unterstützt Ukraine mit Selenskyj-Porträt

NEW YORK: US-Sängerin Joan Baez (81) hat ein Porträt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gemalt, um die Ukraine nach dem russischen Angriff zu unterstützen.

Das solle nun in limitierter Edition als Druck für je 500 Dollar (etwa 450 Euro) verkauft und alle Einnahmen an die Hilfsorganisation International Medical Corps gespendet werden, hieß es am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Das Bild sei eine «bescheidene Anerkennung seines monumentalen Mutes», wurde Baez zitiert. Baez hatte jahrzehntelang Welterfolge als Musikerin gefeiert. Inzwischen tritt sie aber so gut wie nicht mehr auf und hat sich auf das Malen verlegt.

Oscar-Produzent: Polizei hätte Will Smith festnehmen können

LOS ANGELES: Der Produzent der Oscar-Show, Will Packer, hat sich erstmals öffentlich zu dem Ohrfeigen-Eklat bei den 94. Academy Awards geäußert. Die Polizei habe in der Oscar-Nacht deutlich vermittelt, dass sie Will Smith wegen «Körperverletzung» hätte festnehmen können, sagte Packer in der Sendung «Good Morning America». Die Polizei habe dem Komiker Chris Rock dargelegt, dass er Anzeige gegen Smith erstatten könnte. Rock habe dies aber abgelehnt, sagte Packer. Auszüge aus dem Interview wurden am Donnerstagabend von dem Sender ABC veröffentlicht. Das gesamte Gespräch mit Packer sollte am Freitagmorgen (Ortszeit) ausgestrahlt werden.

Smith hatte Rock bei der Show auf der Bühne eine schallende Ohrfeige verpasst, nachdem der Komiker einen Witz über Smiths Ehefrau Jada Pinkett gemacht hatte.

Packer führte weiter aus, dass er nach dem Vorfall am Sonntagabend nicht persönlich mit Smith gesprochen habe. Die Oscar-Akademie hatte am Mittwoch nach einer Dringlichkeitssitzung mitgeteilt, dass ein Disziplinarverfahren gegen den «King Richard»-Schauspieler eingeleitet werde. Weiter hieß es, dass Smith nach dem Vorfall aufgefordert worden sei, die Gala zu verlassen. Er sei dem aber nicht nachgekommen. Unklar blieb zunächst, wie und von wem Smith dazu aufgefordert wurde.

Kurz nach dem Ohrfeigen-Vorfall gewann der Schauspieler den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in «King Richard». In seiner Dankesrede stellte er sich als Beschützer dar und schien den Ausfall verteidigen zu wollen. Am Montag entschuldigte er sich via Instagram. Der Vorfall sei ihm peinlich.