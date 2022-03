Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 18.03.22 | Aktualisiert um: 14:45 | Überblick

Termin verschoben: US-Komiker Pete Davidson nicht bei All-Flug dabei

VAN HORN: Der US-Komiker Pete Davidson (28) wird vorerst doch nicht mit dem Raketensystem von Amazon-Gründer Jeff Bezos einen Kurz-Ausflug ins All unternehmen. Davidson sei es nicht möglich, bei dem vom 23. März auf den 29. März verschobenen Flug dabei zu sein, teilte Bezos' Firma Blue Origin am Donnerstag (Ortszeit) mit. Davidson sollte mit fünf anderen Passagieren an Bord der «New Shepard» an einem rund zehnminütigen Flug in den Weltraum teilnehmen.

Unbekannt war zunächst, warum Davidson den neuen Termin nicht wahrnehmen kann. Wer nun anstelle des Komikers als sechster Passagier mitfliegen wird, will das Unternehmen in den kommenden Tagen mitteilen. Bisher war geplant, dass die Unternehmer Marty Allen, Jim Kitchen, George Nield sowie Sharon und Marc Hagle an Bord sein werden.

Der Flug am 29. März wird bereits der vierte bemannte All-Ausflug von Blue Origin sein: Beim ersten im Juli 2021 war unter anderem Amazon-Gründer Bezos selbst an Bord. Am zweiten im Oktober 2021 nahm der 90-jährige kanadische Schauspieler William Shatner teil, der mit seiner Rolle als «Captain Kirk» in «Star Trek» weltberühmt geworden war. Beim dritten Flug im Dezember 2021 waren unter anderem die Tochter des ersten US-Amerikaners im All, Laura Shepard Churchley, und der TV-Moderator Michael Strahan dabei.

Kunis und Kutcher sammeln 30 Millionen Dollar für Kriegsopfer

LOS ANGELES: Die ukrainisch-amerikanische Schauspielerin Mila Kunis (38) und ihr Mann Ashton Kutcher (44) haben nach eigenen Worten ihr Spendenziel von 30 Millionen US-Dollar für Geflüchtete aus der Ukraine bereits übertroffen. «Wir möchten sagen, dass wir unser Ziel erreicht haben. Wir sind überwältigt vor lauter Dankbarkeit für die Unterstützung», sagte Kunis in einem gemeinsamen Instagram-Video, das die beiden am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten. Mehr als 65.000 Menschen hätten gespendet. «Damit ist das Problem zwar noch lange nicht gelöst, aber unsere gemeinsame Anstrengung wird vielen Menschen auf ihrem Weg in eine ungewisse Zukunft eine sanftere Landung ermöglichen.»

Kutcher ergänzte, dass die Arbeit des Paars noch nicht getan sei. Sie wollten nun sicherstellen, dass die «Welle der Liebe» auch eine maximale Wirkung für die Bedürftigen entfalte. Es kämen zudem immer noch neue Spenden dazu. Das Schauspielerpaar hatte die Aktion Anfang März ins Leben gerufen und kündigte an, selbst drei Milionen Dollar spenden zu wollen.

Kunis wurde in der Ukraine geboren und kam 1991 mit ihrer Familie in die USA. Die russische Invasion in die Ukraine bezeichnete die Schauspielerin als «ungerechten Angriff auf die Menschlichkeit».

Daniel Radcliffe möchte keinen erwachsenen Harry Potter spielen

NEW YORK: «Harry Potter»-Star Daniel Radcliffe möchte den berühmten Zauberschüler vorerst nicht noch einmal spielen. «Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich das Gefühl habe, dass ich «Potter» gut überstanden habe und wirklich glücklich damit bin, wo ich jetzt bin. Und zurückzugehen wäre eine so große Veränderung in meinem Leben», sagte der 32-Jährige in einem Interview der «New York Times», das am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. Radcliffe wurde darin auf eine Aussage des Regisseurs Chris Columbus (63) angesprochen, der nach eigenen Worten gern eine Filmadaption des Theaterstücks «Harry Potter and the Cursed Child» (dt. Harry Potter und das verwunschene Kind) drehen würde. Columbus hatte bei den ersten beiden Filmen der Reihe Regie geführt.

Columbus verglich einen möglichen neuen Film mit den erwachsenen Zauberschülern Harry, Ron und Hermine in einem Interview mit dem Magazin «Hollywood Reporter» mit der Rückkehr des Original-Casts in der «Star Wars»-Reihe. Dazu sagte Radcliffe nun: «Ich werde niemals nie sagen, aber die «Star Wars»-Jungs hatten 30, 40 Jahre Zeit, bevor sie zurückkehrten. Bei mir waren es nur 10. Das ist nichts, woran ich im Moment wirklich interessiert bin.»

Eine Wiedervereinigung der Schauspieler gab es zuletzt in der Retrospektive «Return to Hogwarts», die der Streamingdienst HBO Max an Neujahr zeigte. «Ich glaube, ich konnte zurückkehren und es so genießen, weil es nicht mehr zu meinem täglichen Leben gehört», sagte Radcliffe der «New York Times». In der Sendung hatten die Stars über ihre gemeinsame Zeit am Set gesprochen.

Dolly Parton bleibt unter den Nominierten für die Rock-Ruhmeshalle

CLEVELAND: Eigentlich hatte sich Country-Star Dolly Parton (76) von der Wahl für die «Rock & Roll Hall of Fame» zurückziehen wollen - wählbar für einen Platz in der Ruhmeshalle bleibt sie aber dennoch. Die Kandidatenliste sei bereits Anfang des Monats an die 1100 Wahlberechtigten verschickt worden, teilte die Organisation der Ruhmeshalle in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio am Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter mit.

Die «Rock & Roll Hall of Fame Foundation», welche die Kandidatenliste erstellt, antwortete in ihrer Mitteilung auch auf Partons Statement, mit dem sich die 76-Jährige aus dem Rennen hatte zurückziehen wollen. Obwohl sie sich angesichts ihrer Nominierung sehr geschmeichelt fühle und dankbar sei, habe sie nicht das Gefühl, dieses Recht zu verdienen und wolle vermeiden, dass es bei der Abstimmung ihretwegen Uneinigkeit gebe, hatte Parton am Montag auf ihren Social-Media-Accounts erklärt.

Nun erklärte die Ruhmeshallen-Stiftung: «Seit seinen Anfängen hatte der Rock & Roll tiefe Wurzeln im Rythm & Blues sowie in der Country-Musik». Und weiter: «Dolly Partons Musik beeinflusste eine Generation junger Fans und zahllose Künstler, die nach ihr kamen.» Die Überlegungen für ihre Nominierung hätten denselben Prozess durchlaufen wie bei anderen Kandidaten. Die Stiftung bewundere Partons Talent und sei stolz, sie für eine Aufnahme nominiert zu haben.

Die Ruhmeshalle hatte Anfang Februar insgesamt 17 Nominierungen für dieses Jahr bekanntgegeben. Auf der Liste stehen neben Dolly Parton auch Kate Bush, Eminem, Rage Against The Machine und Lionel Richie. Neben der Stimmen von wahlberechtigten Künstlern und Musik-Experten fließen auch die von Fans in das Votum ein.