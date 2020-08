Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Written by: Redaktion (dpa) | 28/08/2020 | Aktualisiert um: 14:30 | Überblick

Stabwechsel in schwerer Zeit: Haselböck startet Festspiele-Intendanz

SCHWERIN: Die aus Österreich stammende Musikmanagerin Ursula Haselböck tritt am 1. September ihren Posten als neue Intendantin der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern an. Die 38-Jährige kam über Stationen in Wien und Berlin nach Schwerin, wo die Festspiele ihren Sitz haben. Zuletzt arbeitete sie als Dramaturgin am Konzerthaus Berlin.

Haselböck entstammt einer Musikerfamilie und studierte selbst Cello. Sie übernimmt das Steuer der Festspiele in einer schwierigen Zeit: Aufgrund der Corona-Krise mussten viele Konzerte in diesem Sommer abgesagt werden. Bis Ende August konnten nur 30 Veranstaltungen in stark verkleinerter Form über die Bühne gehen. Das hat wirtschaftliche Folgen: Der scheidende Intendant Markus Fein bat das Publikum um Spenden in Höhe von einer Million Euro.

Prinz Harry zu Paralympics: Die wahre Stärke des menschlichen Geistes

LONDON: Prinz Harry hat anlässlich seines Netflix-Debüts in einer Dokumentation über die Paralympischen Spiele seine Bewunderung für die Athleten ausgedrückt. «Wir sind mit der wahren Stärke des menschlichen Geistes und der schieren Kraft der Gedanken konfrontiert - um das zu überwinden und zu erreichen, was die meisten für unmöglich halten», sagte der 35-Jährige dem US-Promimagazin «People».

«Es beweist, dass Sport viel mehr ist als eine körperliche Fähigkeit. Er ist Zweck und Antrieb, Gemeinschaft und Kameradschaft, Ehrgeiz und Selbstwert.» Die Doku «Rising Phoenix» ist seit dem 26. August bei Netflix zu sehen und sollte eigentlich zeitgleich mit den Olympischen und Paralympischen Spielen 2020 in Tokio veröffentlicht werden, die wegen der Coronavirus-Pandemie jedoch auf nächstes Jahr verschoben wurden.

Menschen mit Behinderung zu unterstützen, ist eine Herzensangelegenheit für Prinz Harry. Deswegen gründete er 2014 die Invictus Games, eine Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten.

Sea-Watch: Banksy unterstützt Schiff zur Rettung von Flüchtlingen

LONDON: Der geheimnisumwitterte Streetart-Künstler Banksy unterstützt laut der Hilfsorganisation Sea-Watch ein Schiff zur Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer.

Die deutsche Organisation twitterte am Donnerstag: «Ein Schiff gesponsort und bemalt von.

Miranda Kerr gratuliert Ex-Mann Bloom zum Nachwuchs mit Perry

LOS ANGELES: Das australische Model Miranda Kerr (37) hat ihrem Ex-Mann, Schauspieler Orlando Bloom (43), und Popstar Katy Perry (35) zu Töchterchen Daisy Dove Bloom gratuliert. «Ich freue mich so für euch. Kann es kaum erwarten, sie zu treffen», postete Kerr am Donnerstag in einer mit vielen Emojis verzierten Message auf Blooms Instagram. Sie schloss sich damit den vielen Glückwünschen von Fans und prominenten Freunden an, darunter Millie Bobby Brown, Justin Theroux und Josh Brolin.

Perry und Bloom hatten die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes am Mittwoch (Ortszeit) bekanntgegeben. Sie veröffentlichten ein Schwarz-Weiß-Bild, auf dem zu sehen ist, wie die Hände der Eltern ein Baby-Händchen halten.

Bloom und Kerr waren bis zu ihrer Scheidung 2013 drei Jahre miteinander verheiratet. Sie haben einen neunjährigen Sohn namens Flynn. Seit 2017 ist das frühere Victoria's-Secret-Model mit Snapchat-Gründer Evan Spiegel verheiratet. Sie sind Eltern der Söhne Hart (2) und Myles (10 Monate).