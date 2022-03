Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

US-Schauspieler Smollett kommt wegen vorgetäuschten Angriffs in Haft

CHICAGO: US-Schauspieler Jussie Smollett ist wegen eines vorgetäuschten rassistischen und homophoben Angriffs auf sich zu 150 Tagen Gefängnis verurteilt worden. Ein Richter in Chicago verurteilte den 39-Jährigen Medienberichten zufolge am Donnerstag (Ortszeit) zudem zu einer 30-monatigen Bewährungsstrafe und zur Zahlung von rund 120.000 Dollar (etwa 110.000 Euro) als Entschädigung für die Polizeiermittlungen. Zudem muss er 25.000 Dollar Geldstrafe zahlen. Smollett beteuerte bei der Verkündung des Strafmaßes erneut seine Unschuld. «Ich habe das nicht getan, ich bin unschuldig», rief er demnach.

Die Geschworenen hatten den früheren Star der US-Serie «Empire» bereits im Dezember in den meisten Anklagepunkten schuldig befunden. Die Staatsanwaltschaft warf dem afroamerikanischen Schauspieler vor, den vermeintlichen Angriff selbst inszeniert und echten Opfern rassistischer Aggressionen damit geschadet zu haben. Der schlagzeilenträchtige Fall hatte im Januar 2019 begonnen, als Smollett der Polizei erzählte, er sei nachts nahe seiner Wohnung von zwei maskierten Männern angegriffen worden.

Später wurde er wegen mutmaßlicher Falschaussagen festgenommen. Nach Darstellung von Ermittlern soll er die Männer - zwei Brüder - bezahlt haben, um die Attacke gegen ihn vorzutäuschen. Der schwule Schauspieler habe damit seine Karriere vorantreiben wollen, hieß es. Richter James Linn warf Smollett den Berichten zufolge Arroganz, Egoismus und Narzissmus vor. «Sie sind kein Opfer eines rassistischen Hassverbrechens. Sie sind kein Opfer eines homophoben Hassverbrechens. Sie sind nur ein Scharlatan, der vorgibt, ein Opfer eines Hassverbrechens zu sein, und das ist beschämend», wurde der Richter zitiert.

Er ordnete an, den Schauspieler direkt in das Gefängnis von Cook County zu bringen. Als er abgeführt wurde, äußerte Smollett den Berichten zufolge die Befürchtung, ihm könne dort etwas zustoßen: «Ich bin nicht suizidgefährdet. Und wenn mir irgendetwas passiert, wenn ich da reingehe, dann habe ich mir das nicht selbst angetan.» Seine Anwälte kündigten an, das Urteil anzufechten.

25 Jahre «Buffy» - Sarah Michelle Gellar bedankt sich bei Fans

BERLIN: Anlässlich des TV-Starts der Vampirserie «Buffy - Im Bann der Dämonen» vor 25 Jahren hat sich Hauptdarstellerin Sarah Michelle Gellar bei den Fans bedankt. «Ihr habt an uns geglaubt. Ihr habt das möglich gemacht», schrieb die 44-Jährige auf Instagram. Die Show sei unter schweren Bedingungen gestartet: Mitten in der Saison auf einem neuen Sender und basierend auf einem Film, der kein großer Erfolg gewesen sei. «Aber dann gab es da noch euch. Die Fans». Zu ihren Worten postete die Schauspielerin ein Foto vom Set.

«Buffy - Im Bann der Dämonen» war ab 1997 erfolgreich in den USA gelaufen und auch in Deutschland zu sehen. Die Serie handelt von der mit mystischen Kräften ausgestatteten Vampirjägerin Buffy Summers, die gemeinsam mit ihren Freunden gegen dunkle Mächte kämpft. Neben Gellar meldeten sich auch weitere Darsteller zu Wort, darunter David Boreanaz und Michelle Trachtenberg, die in der Serie den Vampir Angel und Buffys Schwester Dawn spielten.

Daniel Donskoy versteht seine Eltern immer mehr

KÖLN: Der Schauspieler und Musiker Daniel Donskoy («Freitagnacht Jews») versteht immer mehr, warum seine Eltern einst die Sowjetunion verlassen haben. «Immer, wenn ich meine Eltern gefragt habe, warum sie unbedingt in den Westen wollten, habe ich gehört: Du kannst das nicht verstehen, du wirst es nicht verstehen», sagte der 32-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Mit jeder weiteren Nachricht, die nun aus Russland und der Ukraine komme, sei er seinen Eltern dankbarer, dass sie den Schritt gegangen seien - und er verstehe sie immer besser. «Mein Vater sagt immer: Es war die beste Entscheidung meines Lebens», sagte Donskoy.

Seine Eltern hätten damals frei denken und leben wollen, erklärte er. Sie hätten nicht in einem restriktiven Land leben wollen. Für ihn hat das einen aktuellen Bezug. «Das totale Einschränken aller freien Meinungsäußerungen und der Möglichkeiten zur Meinungsbildung, ist genau das, was wir gerade in Russland beobachten», sagte er.

Donskoy, unter anderem ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis für seine Show «Freitagnacht Jews» (WDR), wurde in Moskau geboren. Im Sommer 1990 verließen seine Eltern das Land und gingen in die damals noch bestehende DDR. Die Mauer war damals aber schon gefallen.