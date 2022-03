Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Nach Trennung: Jason Momoa bedankt sich bei Fans für Zurückhaltung

LOS ANGELES: Nach der Trennung von seiner Frau Lisa Bonet hat sich «Aquaman»-Star Jason Momoa für die Wahrung der Privatsphäre seiner Familie bedankt. «Mahalo (danke) an die Fans und die Medien für ihre Großzügigkeit und dafür, dass sie uns Raum gegeben haben.» Eine Trennung in der Öffentlichkeit sei schwer genug, schrieb der 42-Jährige bei Instagram. In dem Post teilte er Fotos von sich und seinen Kindern bei einer Vorführung des neuen «Batman»-Films mit Robert Pattinson.

Momoa und Bonet (54) hatten ihre Trennung im Januar bekanntgegeben. Das Paar hatte 2017 nach langjähriger Beziehung geheiratet. Ihre beiden gemeinsamen Kinder wurden 2007 und 2008 geboren. Mit Ex-Ehemann Lenny Kravitz hat Bonet ein weiteres Kind, Schauspielerin und Model Zoë Kravitz (33).

Berliner Ensemble: Brechts Vorhang mahnt zum Frieden

BERLIN: Das Berliner Ensemble mahnt mit einer besonderen Geste zum Frieden: Das Theater zeigt wieder einen Vorhang aus den Zeiten Bertolt Brechts (1898-1956). Als Brecht in den 1950ern mit dem Berliner Ensemble das Theater am Schiffbauerdamm bezogen habe, habe er als Mahnung gegen den Krieg einen Theatervorhang mit einer Friedenstaube Pablo Picassos hängen lassen, teilte die Bühne mit.

Frieden sei «das A und O aller menschenfreundlichen Tätigkeit, aller Produktion, aller Künste, einschließlich der Kunst zu leben», habe Brecht einst geschrieben. «Nun herrscht Krieg in Europa. Wir sind erschüttert und fassungslos über die aktuellen Ereignisse in der Ukraine», teilte Intendant Oliver Reese mit.

«Als Zeichen unserer Solidarität mit der Ukraine hängt der Originalvorhang ab sofort wieder im Großen Haus», schrieb Reese. Zudem soll das Haus blau-gelb angestrahlt werden. Das Theater will nach den Vorstellungen Spenden sammeln. Vor mehr als einer Woche hatte Russland die Ukraine angegriffen. Seit Beginn des Krieges haben nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) bereits jetzt mehr als eine Million Menschen das Land verlassen.

Kylie Monogue traurig über Aus von TV-Show «Neighbours»

MELBOURNE: Weltstar Kylie Minogue ist traurig über das Aus der australischen Soap «Neighbours» (Nachbarn) nach 37 Jahren. Die Serie war einst das Karriere-Sprungbrett für die 53-jährige Sängerin, die darin an der Seite von Jason Donovan die temperamentvolle Charlene verkörperte. «Ich werde für die Erfahrung und die Freunde, die ich bei Neighbours gefunden habe, für immer dankbar sein», twitterte die Australierin kurz nach der Ankündigung, dass die Produktion der Show wegen fehlender Finanzen nach 9000 Folgen eingestellt wird.

«Wir hatten keine Ahnung, dass die Show so berühmt werden würde und wie leidenschaftlich die Zuschauer sie sich zu Herzen nehmen würden. Pure love!», schrieb Minogue, die von 1986 bis 1988 in der Serie spielte. Fans fragten in Kommentaren, ob sie nicht etwas tun könne, damit die Soap doch weiterlaufe. Andere baten sie, beim Finale der Show noch einmal mit Jason Donovan aufzutreten.

Die Macher hatten am Donnerstag das Ende der Show erklärt. Die Zukunft der vor allem in Großbritannien erfolgreichen Reihe hing in der Schwebe, seit der britische Privatsender Channel 5 angekündigt hatte, sie nicht weiter ausstrahlen zu wollen. «Nachbarn» wurde ab 1989 auch in Deutschland für einige Jahre ausgestrahlt. Erzählt wird das Leben der Bewohner der Ramsay Street in einem fiktiven Vorort von Melbourne. Neben Minogue hatten auch Stars wie Guy Pearce, Russell Crowe und Natalie Imbruglia einst ihre Karrieren dort gestartet.

«Stolze Ukrainerin» - Schauspielerin Mila Kunis ruft zu Spenden auf

LOS ANGELES: Die ukrainisch-amerikanische Schauspielerin Mila Kunis (38, «Black Swan») und ihr Mann Ashton Kutcher (44) haben eine Spendenaktion für humanitäre Hilfe für die Ukraine ins Leben gerufen. Sie selbst wollten drei Millionen Dollar spenden, sagten sie am Donnerstag in einem Video. Ihr Ziel sei es, über eine Online-Fundraising-Plattform 30 Millionen Dollar für Flüchtlinge aufzubringen. Nach wenigen Stunden waren schon knapp drei Millionen Dollar zusammengekommen.

Sie sei 1983 in der Ukraine geboren worden und 1991 mit ihrer Familie in die USA gekommen, sagte Kunis. Sie habe sich immer als Amerikanerin gefühlt, aber heute sei sie ein «stolze Ukrainerin». Die russische Invasion in die Ukraine bezeichnete die Schauspielerin als «ungerechten Angriff auf die Menschlichkeit».

Viele Menschen hätten alles zurücklassen müssen, um sich in Sicherheit zu bringen. Die Flüchtlinge bräuchten Unterkünfte und Hilfsmittel, sagte Kunis. Mit ihrer Aktion würden sie dies finanziell unterstützen.