Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

«Hat mich doch ziemlich erwischt» - John Mayer Corona-positiv

LOS ANGELES: US-Musiker John Mayer («Last Train Home») hat wegen eines positiven Corona-Tests vier Auftritte verschoben.

«Weitere Bandmitglieder wurden heute positiv auf Covid getestet, und ich war einer davon», schrieb der 44-Jährige auf Instagram. Zu seiner Verwunderung sei dies schon sein zweiter positiver PCR-Test innerhalb der letzten zwei Monate. Beim ersten Mal seien seine Symptome extrem mild gewesen - «aber dieses Mal hat es mich doch ziemlich erwischt». Mayer entschuldigte sich bei seinen Fans für Unannehmlichkeiten. «Das ist ärgerlich für alle in der Band und der Crew.».

Sean Penn dreht in Kiew Doku über Ukraine-Krieg

KIEW: Oscar-Preisträger Sean Penn (61, «Mystic River», «Milk») arbeitet in Kiew an einer Dokumentation über den Ukraine-Krieg. Das ukrainische Präsidialamt teilte auf Facebook mit, dass Penn die Ereignisse in der Ukraine aufzeichnen wolle, um «der Welt die Wahrheit über Russlands Invasion» zu zeigen. Dazu wurde ein Foto verbreitet, das den Hollywoodstar während einer Pressekonferenz zeigt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte auf Instagram ein Video, in dem er sich mit Penn unterhält.

«Sean Penn zeigt den Mut, der vielen anderen, auch westlichen Politikern, fehlt», lobte die ukrainische Regierung. Der Facebook-Mitteilung zufolge reiste Penn bereits im vergangenen November in die Ukraine, um sich dort unter anderem mit ukrainischen Soldaten zu unterhalten.

Harry und Meghan bekunden Verbundenheit mit Ukraine

LOS ANGELES: Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) haben nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ihre Verbundenheit mit dem ukrainischen Volk bekundet. «Prinz Harry und Meghan, der Duke und die Duchess of Sussex, und wir alle bei Archewell stehen angesichts dieses Bruchs internationalen und humanitären Rechts hinter den Menschen in der Ukraine», heißt es in einer Mitteilung ihrer Wohltätigkeitsorganisation Archewell vom Donnerstag. Darin rufen die beiden «die Weltgemeinschaft und ihre Oberhäupter dazu auf», es ihnen gleichzutun.

Meghan und Harry, der jüngste Sohn der gestorbenen Prinzessin Diana, haben mehrere soziale Initiativen - zum Beispiel teilten sie Schul-Materialen aus und betreiben ihre eigene Stiftung Archewell. Am Samstagabend (26. Februar) werden sie mit dem renommierten Präsidenten-Preis der amerikanischen Bürgerrechtsorganisation NAACP geehrt.