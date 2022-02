Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 04.02.22 | Aktualisiert um: 19:50 | Überblick

Red Hot Chili Peppers mit neuem Song - Album und Tour folgen

BERLIN: Das Warten hat ein Ende: Erstmals seit 2016 haben die Red Hot Chili Peppers am Freitag einen neuen Song veröffentlicht - und gleichzeitig ein neues Album und eine Tour angekündigt. «Black Summer» dient als Vorbote des zwölften Studioalbums «Unlimited Love», das am 1. April erscheinen soll und 17 Songs umfasst. Wieder mit dabei: Rick Rubin als Produzent und der 2019 zur Band zurückgekehrte Gitarrist John Frusciante. «Wir verbrachten Tage, Wochen und Monate damit, einander zuzuhören, zu komponieren, drauflos zu jammen und die Ergebnisse dieser Jams mit großer Sorgfalt und Zielstrebigkeit zu arrangieren», teilten Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith und John Frusciante in der Ankündigung zum neuen Album mit. Die im Juni beginnende Stadiontour führt die Band in 36 verschiedene Städte - darunter auch Köln und Hamburg.

Royal Mail mit acht Queen-Briefmarken zu Ehren von Thronjubiläum

«Wir verbrachten Tage, Wochen und Monate damit, einander zuzuhören, zu komponieren, drauflos zu jammen und die Ergebnisse dieser Jams mit großer Sorgfalt und Zielstrebigkeit zu arrangieren», teilten Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith und John Frusciante in der Ankündigung zum neuen Album mit. «Die Sounds, Rhythmen, Schwingungen, Worte und Melodien haben uns hellauf begeistert.» Jeder Song auf dem Album zeige eine andere Facette der Band und spiegele ihren Blick auf das Universum wider.

1983 riefen die alten Schulkumpels Kiedis und Flea mit zwei weiteren Freunden die Red Hot Chili Peppers ins Leben. Die Band überraschte mit einem ungewöhnlichen Mix aus Funk, Rap und Rock. Drogenexzesse und der frühe Tod von Gitarrist Hillel Slovak überschatteten die ersten Jahre. Der kommerzielle Durchbruch gelang 1991 mit dem Album «Blood Sugar Sex Magik». Danach ging es steil bergauf: Die Kalifornier verkauften zig Millionen Alben, heimsten sechs Grammys ein und wurden 2012 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Indien streitet über Vergewaltigung in der Ehe

NEU DELHI: In Indien ist eine Debatte darüber entbrannt, ob Vergewaltigung in der Ehe künftig ein Straftatbestand werden soll. Derzeit ist dies in dem Land nicht der Fall. Zwei Frauenrechtsgruppen brachten nun einen alten Rechtsartikel zu Vergewaltigungen aus der britischen Kolonialzeit vor Gericht, der den Sex zwischen einem Mann und seiner volljährigen Ehefrau ausklammert. Ihre Anwälte sehen darin eine Verletzung der Frauenrechte und einen Verstoß gegen die Verfassung, wie die indische Rechtsseite «Live Law» berichtete.

Der Gerichtsfall rief Männergruppen auf den Plan, die besonders in sozialen Netzwerken gegen eine mögliche Kriminalisierung protestierten. Sie argumentieren, dass dies zu vielen falschen Beschuldigungen führen könnte und es für Männer gefährlich werde zu heiraten.

Auch im Parlament wird über das Gesetz und eine mögliche Änderung debattiert. Der stellvertretende Innenminister Ajay Mishra sagte dort, es sei ein komplexer Prozess, da es viele verschiedene Ansichten gebe, wie «The Hindu» berichtete. Der Abgeordnete Sushil Modi der hindunationalistischen Regierungspartei BJP forderte, bei Vergewaltigung in der Ehe müsse Immunität gelten - ansonsten werde die Institution der Ehe zerstört.

In Indien ist die Gesellschaft sehr konservativ und patriarchal. Die meisten Ehen sind arrangiert und gelten vielmehr als Verbindung zweier Familien als nur eines Paares, Scheidungen kommen nur sehr selten vor. Sex in der Ehe wird von vielen als Pflicht der Frau angesehen. Gewalt in der Ehe kommt häufig vor, wie Untersuchungen zeigen.

Jessica Ginkel schaut sich gerne alte Familienfotos an

Jessica Ginkel schaut sich gerne alte Familienfotos an

LONDON: Mit acht neuen Briefmarken würdigt die Royal Mail das bevorstehende Platin-Jubiläum von Queen Elizabeth II. (95) auf dem britischen Thron. Die Marken zeigen die Monarchin bei verschiedenen öffentlichen Auftritten über die Jahrzehnte - an der Seite ihres Ehemanns Prinz Philip in Washington 1957, bei einer Militärparade 1978 oder 2020 bei einem Besuch des Geheimdiensts MI6. An diesem Sonntag ist es 70 Jahre her, dass Elizabeth Königin wurde. Ihr Vater Georg VI. starb am 6. Februar 1952, dadurch wurde seine älteste Tochter im Alter von 25 Jahren seine Nachfolgerin. Die Nachrichtenagentur PA betonte, die Bilder zeigten auch die wechselnde Mode der Queen im Laufe der Jahre. «Diese Briefmarken sind eine Feier des zweiten Elisabethanischen Zeitalters und eine Hommage an ein bemerkenswertes Leben der Pflicht und des Dienstes an der Öffentlichkeit», sagte Royal-Mail-Chef Simon Thompson.

Harry: Burnout brachte mich ans Ende von allem, was ich hatte

BERLIN: Schauspielerin Jessica Ginkel («Gute Zeiten, schlechte Zeiten») sieht sich gern alte Familienfotos an. «In unserer Familie gibt es keine Videoaufnahmen, meine Eltern haben kein großes Interesse an Technik», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Fotos gibt es schon und die werden von Zeit zu Zeit auch rausgeholt und angeschaut. Neulich haben wir alte Briefe meines Opas gelesen. Spannend, wie Briefe damals gestaltet waren, Layout würde man das wohl heute nennen, die Schrift und die Form ist eine andere als in der heutigen Zeit.» Beim Betrachten der Fotos rede man dann über die «Erinnerungen an die Menschen, die Orte und die Zeit auf den Bildern». Die 41-Jährige ist von diesem Montag (20.15 Uhr) an in der Mini-Serie «Nachricht von Mama» auf Sat.1 zu sehen. Darin spielt sie die krebskranke Elli, die Mann und Kindern für die Zeit nach ihrem Tod Videobotschaften für alle möglichen Lebenslagen hinterlässt.

Jochen Schweizer über TV-Ausstieg: Wollte in der Realität leben

Jessica Ginkel schaut sich gerne alte Familienfotos an

LONDON/SAN FRANCISCO: Prinz Harry (37) hat offen über seine Erfahrungen mit Burnout gesprochen. Er sei «buchstäblich am Ende von allem, was ich hatte, angekommen», sagte der Queen-Enkel bei einer Veranstaltung am Donnerstag (Ortszeit) in San Francisco. «Jeder Kraftstoff oder Dampf im Kessel» sei weg gewesen. «Als würde ich eine Kerze an beiden Enden anzünden», sagte der Royal. Alles um einen herum wirke dann, als arbeite es gegen einen. Das habe ihn gezwungen, in sich hineinzuhorchen. Es sei schwer, Zeit für Selbstfürsorge zu finden - aber das sei sehr wichtig. «Selbstfürsorge ist das erste, was wegfällt. Das gebe ich als Ehemann und Vater gerne offen zu.» Harry und seine Ehefrau, Herzogin Meghan, hatten vor rund zwei Jahren ihre royalen Pflichten aufgegeben und waren in die USA gezogen. Seitdem haben sie in Interviews immer wieder erheblichen Druck durch royale Konventionen und weltweite öffentliche Beobachtung kritisiert.

«Germany's Next Topmodel» fährt mit Diversity eine Topquote ein

BERLIN: Trotz direkter Konkurrenz durch das RTL-Dschungelcamp hat Heidi Klums Modelcasting-Show «Germany's Next Topmodel» («GNTM») zum Staffelstart die beste Einschaltquote seit 13 Jahren eingefahren. In der wichtigsten Zielgruppe der Privatsender, bei den 14- bis 49-Jährigen, schalteten am Donnerstagabend 20,4 Prozent ein. Vom Gesamtpublikum waren 2,06 Millionen dabei (7,2 Prozent) - und damit etwas weniger als 2021 (2,33 Millionen). Unter dem Motto Diversity sind in dieser 17. Staffel auch Frauen im fortgeschrittenen Alter dabei. Zu dieser Staffel begrüßte Klum zwei grauhaarige, 66 und 68 Jahre alte Kandidatinnen. Klum offensiv: «Wir sind alle keine Mädchen mehr. Soll ich einfach Models sagen?» An ihrem selbstgesteckten Ziel scheiterte die Model-Mama jedoch schon nach wenigen Minuten: «Das ist schwierig für mich», stellte sie fest, nachdem sie ihren Vorsatz gebrochen und schon wieder von «Mädchen» (phonetisch «Meeeeedcheen») und nicht Models gesprochen hatte.

Sarah Jessica Parker: «Sex and the City» lieber ohne Kim Cattrall

«Germany's Next Topmodel» fährt mit Diversity eine Topquote ein

Steinmeier gratuliert Elizabeth II. zum Thronjubiläum

BERLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Königin Elizabeth II. zum 70-jährigen Thronjubiläum gratuliert und ihren Beitrag zur deutsch-britischen Aussöhnung hervorgehoben. «Weltweit bewundern unzählige Menschen Sie für Ihren unermüdlichen Dienst an der Spitze Ihres Landes und des Commonwealth of Nations über eine außergewöhnlich lange Zeitspanne hinweg», schrieb Steinmeier. «Wir Deutsche bilden hier keine Ausnahme. Im Gegenteil, wir sind Ihnen zu besonderem Dank verpflichtet.»

Die deutsch-britische Freundschaft habe sich gerade dank des Engagements der Queen in einem Maße positiv entwickelt, «wie es zum Zeitpunkt Ihrer Thronbesteigung, wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wohl nur wenige Deutsche zu hoffen gewagt hätten». Dazu hätten auch ihre sieben Besuche in Deutschland beigetragen.

Besonders ihr erster offizieller Besuch im Mai 1965, der sie mit ihrem Mann Prinz Philip durch die gesamte Bundesrepublik und in das geteilte Berlin geführt habe, bleibe unvergessen. «Nach den dunklen Jahren des Zweiten Weltkrieges wurde dieser Staatsbesuch von uns Deutschen als eine überaus großzügige Geste der Versöhnung empfunden. Diesen wichtigen Schritt der Annäherung tragen wir bis heute in unseren Herzen», heißt es in dem Glückwunschschreiben des Bundespräsidenten an die britische Königin.

An diesem Sonntag ist es 70 Jahre her, dass Elizabeth Königin wurde. Ihr Vater Georg VI. starb am 6. Februar 1952, dadurch wurde seine älteste Tochter im Alter von 25 Jahren seine Nachfolgerin.

Gitarrist Slash: Mit neuem Album gegen Drogen-Rückfall

MÜNCHEN: Der britisch-US-amerikanische Rockgitarrist Slash (56) hat während der Corona-Pandemie mit der Arbeit an einem neuen Album gegen die Gefahr eines Drogen-Rückfalls angekämpft. «Ich habe über die Jahre eine Menge schlechter Erfahrungen mit freier Zeit gesammelt. In ausgedehnten Perioden, in denen ich nichts zu tun habe oder in denen ich irgendwie meine Zeit totschlage, bin ich überfordert», sagte er in einem Interview des Magazins «Playboy» (März-Ausgabe).

Über lange Jahre habe er erhebliche Drogenprobleme gehabt. «Und der Auslöser, dass es immer wieder wirklich rasant abwärts ging mit mir, das war, wenn sonst nichts los war in meinem Leben.» Deshalb habe er im vergangenen Frühjahr mit der Gruppe «Myles Kennedy and the Conspirators» das Album «4» produziert und binnen fünf Tagen in Nashville aufgenommen. Es erscheint am 11. Februar.

Bryan Adams schont Stimme durch Arbeitspausen bei der Familie

ZÜRICH: Sänger Bryan Adams (62) pflegt sein Markenzeichen, die raue Stimme, durch regelmäßige Arbeitspausen bei der Familie.

«In der Regel arbeite ich zwei Wochen, dann verbringe ich zwei Wochen zu Hause bei den Kindern», sagte der kanadische Rockstar der Schweizer Zeitung «Blick». Er lebt in London. «Diese Routine habe ich seit vielen Jahren, sie ist gut für meine Ausgeglichenheit. Und auch gut für die Stimme. Durch sie überstrapaziere ich sie nicht.» Adams' größter Hit war 1991 «(Everything I Do) I Do It For You». Er bedauert, dass er in der Zeit nicht mehr Songs geschrieben hat. Im März erscheint sein Album «So Happy It Hurts». «Dieser ältere Herr gibt Vollgas», sagte Adams. Er ist gerade auf Tournee und spielt unter anderem in der Schweiz, Österreich und Deutschland.

Jochen Schweizer über TV-Ausstieg: Wollte in der Realität leben

BERLIN: Unternehmer Jochen Schweizer hat weitere Details zu seinem Ausstieg bei der Vox-Reihe «Die Höhle der Löwen» genannt. «Ich hatte dann so das Gefühl, das ist ja nicht wirklich die Wahrheit, das ist eine Show», sagte der 64-Jährige im Podcast «Die Wochentester» von «Kölner Stadt-Anzeiger» und «Redaktionsnetzwerk Deutschland». Kein seriöser Investor würde aufgrund einer 60-Minuten-Präsentation sagen: Ich gebe dir 250.000 Euro für 20 Prozent an dieser Firma, sagte Schweizer weiter. «Ich wollte einfach in der echten Realität leben und nicht in der Fernsehrealität.»

In «Die Höhle der Löwen» stellen Existenzgründer ihre Geschäftsideen vor, Unternehmer wie Schweizer entscheiden, ob sie in deren Projekte investieren wollen oder nicht. Schweizer verkündete im November 2016 seinen Ausstieg nach drei Staffeln. Die dritte Staffel war die bis dahin erfolgreichste Primetime-Eigenproduktion des Senders und erreichte bis zu 3,41 Millionen Zuschauer. In der Kategorie «Bestes Factual Entertainment» bekam die Existenzgründershow 2016 den Deutschen Fernsehpreis. Schweizer begründete seinen Ausstieg damals mit der Eröffnung einer sogenannten Multierlebnis-Destination in Taufkirchen bei München.

Rotterdam: Muss historische Brücke für eine Mega-Jacht weichen?

ROTTERDAM: Eine historische Brücke in Rotterdam soll womöglich zum Teil abgebaut werden, um die Durchfahrt einer Mega-Jacht zu ermöglichen. Nach Medienberichten soll Amazon-Gründer und US-Milliardär Jeff Bezos Auftraggeber des Schiffes sein. Viele Rotterdamer reagierten empört. Doch Bürgermeister Ahmed Aboutaleb erklärte am Freitag der Zeitung «Algemeen Dagblad», dass noch gar kein Antrag für den Abbau gestellt wurde. Vor einer Entscheidung müsse es auch Garantien geben, dass die Brücke nicht beschädigt werde.

Die Brücke ist zwar 40 Meter hoch, Berichten zufolge aber zu niedrig für die Masten der Segeljacht, die auf einer Werft in Alblasserdam im Osten der Stadt gebaut wird. Die soll demnach 430 Millionen Euro kosten. Der Teilabbau war für den Sommer geplant. Nach der Durchfahrt des Schiffes soll die Brücke wiederhergestellt werden.

Nach Angaben des Bürgermeisters wurde noch kein Antrag bei der Kommune gestellt. Erst wenn der vorliege, würden die Interessen abgewogen. «Die wirtschaftlichen, nämlich das maritime Imago unserer Region, und die technischen: Ist das ohne Schäden möglich? Und wir wollen wissen, ob die Kosten tatsächlich vom Käufer erstattet werden.»

Die fast einhundert Jahre alte Koningshaven-Brücke über der Maas steht unter Denkmalschutz. Es ist eine sogenannte Hubbrücke, sie wird im Volksmund nur De Hef (Hub) genannt, da das Mittelstück beweglich ist und nach oben gehoben werden kann, um Schiffe durchzulassen. Seit 1993 fahren keine Züge mehr über die charakteristische Brücke.

Royal Mail mit acht Queen-Briefmarken zu Ehren von Thronjubiläum

LONDON: Mit acht neuen Briefmarken würdigt die Royal Mail das bevorstehende Platin-Jubiläum von Queen Elizabeth II. (95) auf dem britischen Thron. Die Marken zeigen die Monarchin bei verschiedenen öffentlichen Auftritten über die Jahrzehnte - an der Seite ihres Ehemanns Prinz Philip in Washington 1957, bei einer Militärparade 1978 oder 2020 bei einem Besuch des Geheimdiensts MI6. An diesem Sonntag ist es 70 Jahre her, dass Elizabeth Königin wurde. Ihr Vater Georg VI. starb am 6. Februar 1952, dadurch wurde seine älteste Tochter im Alter von 25 Jahren seine Nachfolgerin.

Die ältesten Fotos sind in schwarz-weiß gehalten, die übrigen in Farbe. Die Nachrichtenagentur PA betonte, die Bilder zeigten auch die wechselnde Mode der Queen im Laufe der Jahre. «Diese Briefmarken sind eine Feier des zweiten Elisabethanischen Zeitalters und eine Hommage an ein bemerkenswertes Leben der Pflicht und des Dienstes an der Öffentlichkeit», sagte Royal-Mail-Chef Simon Thompson. Anders als sonst werden die Briefmarken im Wert von je 1,70 Pfund (2 Euro) nicht von einem Profil der Queen geziert - weil die Königin ohnehin zu sehen ist, entfällt diese übliche Vorgabe. Auch zum 25., 50. und 60. Thronjubiläum brachte der Postdienst Sondermarken heraus.

Zwar ist der Stichtag zum 70. Jahrestag bereits der kommende Sonntag. Die größten Feierlichkeiten stehen aber erst Anfang Juni an - wegen des vermutlich besseren Wetters. Dann sind unter anderem ein großes Konzert, eine Militärparade und ein Dankgottesdienst geplant. Für die Untertanen gibt es einen zusätzlichen arbeitsfreien Feiertag.

Abgesehen davon sind immer wieder Veranstaltungen zu Ehren der Queen geplant. Am Freitagabend endete die Frist zur Teilnahme an einem landesweiten Backwettbewerb: Bäcker ab 8 Jahre waren aufgerufen, ein «Platinum Pudding» genanntes Dessert zu kreieren. Die Aufgabe steht in der Tradition, zu Ehren royaler Feierlichkeiten ein Gebäck oder einen Nachtisch zu kreieren.

Harry: Burnout brachte mich ans Ende von allem, was ich hatte

LONDON/SAN FRANCISCO: Prinz Harry (37) hat offen über seine Erfahrungen mit Burnout gesprochen. Er sei «buchstäblich am Ende von allem, was ich hatte, angekommen», sagte der Queen-Enkel bei einer Veranstaltung am Donnerstag (Ortszeit) in San Francisco. «Jeder Kraftstoff oder Dampf im Kessel» sei weg gewesen. «Als würde ich eine Kerze an beiden Enden anzünden», sagte der Royal. Alles um einen herum wirke dann, als arbeite es gegen einen. Das habe ihn gezwungen, in sich hinein zu horchen. Es sei schwer, Zeit für Selbstfürsorge zu finden - aber das sei sehr wichtig. «Selbstfürsorge ist das erste, was wegfällt. Das gebe ich als Ehemann und Vater gerne offen zu.»

Harry und seine Ehefrau, Herzogin Meghan, hatten vor rund zwei Jahren ihre royalen Pflichten aufgegeben und waren in die USA gezogen. Seitdem haben sie in Interviews immer wieder erheblichen Druck durch royale Konventionen und weltweite öffentliche Beobachtung kritisiert.

Sarah Jessica Parker: «Sex and the City» lieber ohne Kim Cattrall

NEW YORK: US-Schauspielerin Sarah Jessica Parker kann sich eine Fortsetzung des «Sex and the City»-Nachfolgers vorstellen - allerdings weiterhin ohne Kim Cattrall. Auf die Frage, ob sie damit einverstanden wäre, wenn Cattrall wieder die Rolle von Samantha Jones spielen würde, sagte die 56-Jährige dem Branchenblatt «Variety»: «Ich glaube nicht, dass ich das wäre». Als Begründung nannte sie die vielen öffentlichen Gefühlsäußerungen ihrer ehemaligen Kollegin. Welche genau sie damit meinte, ließ sie offen.

Offiziell ist die Neuauflage noch nicht verlängert - allerdings sollen laut «Variety» auch Drehbuchautor Michael Patrick King und der Sender HBO Max Interesse daran haben.

In der ursprünglichen HBO-Serie (1998-2004) sind Samantha Jones und Hauptfigur Carrie Bradshaw beste Freundinnen. Bradshaw wird von Sarah Jessica Parker gespielt. Allerdings gab es schon immer Gerüchte, dass es hinter den Kulissen ganz anders aussehen könnte. Bei dem Nachfolger der Hit-Serie, «And Just Like That...», der im Dezember bei Sky startete, war Cattrall nicht mit dabei. Eine Wiederaufnahme von «Sex and the City» hatte sie in der Vergangenheit mehrfach deutlich abgelehnt.

Grünes Licht für sechsten «Scream»-Horrorschocker

LOS ANGELES: Mit «Scream» ist im Januar der fünfte Teil der Horrorfilm-Serie erfolgreich in den Kinos angelaufen - nun ist bereits Teil 6 in der Planung. Er könne einfach nicht genug kriegen, schrieben die «Scream»-Macher am Donnerstag auf Twitter zu einem Foto der Serienkiller-Figur mit der unheimlichen weißen Maske. Dazu verlinkten sie einen Bericht des Branchenportals «Hollywood Reporter». Nach Mitteilung des Paramount-Studios sollen die Dreharbeiten für den noch titellosen sechsten Teil im Sommer beginnen. Als Regie-Duo kehren Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett zurück.

Drehbuchautor Kevin Williamson, der sich bereits 1996 mit Horrormeister Wes Craven den ersten «Scream - Schrei!» ausdachte, ist als ausführender Produzent dabei. Nach dem Schocker-Debüt drehte Craven die weiteren drei Folgen um den Killer «Ghostface», der mit seinen sadistischen Morden das kleine Städtchen Woodsboro in Panik versetzt. Craven starb 2015 im Alter von 76 Jahren.

Für den jüngsten «Scream 5»-Film kehrten Original-Stars wie Courteney Cox, Neve Campbell und David Arquette zurück. Neu war unter anderem Jack Quaid, Sohn von Meg Ryan und Dennis Quaid, dabei. Über die Besetzung für den geplanten sechsten Teil wurde zunächst nichts bekannt.

Eröffnungsplädoyers bei Prozess von Palin gegen «New York Times»

NEW YORK: Im Prozess der konservativen US-Politikerin Sarah Palin gegen die Zeitung «New York Times» wegen Fehlern in der Berichterstattung haben die Eröffnungsplädoyers stattgefunden. Palin hatte 2017 Klage wegen Verleumdung eingereicht, weil das einflussreiche Blatt fälschlicherweise einen Zusammenhang zwischen Schüssen auf eine Politikerin in Arizona 2011 und Aussagen von Palin hergestellt hatte. Die Behauptungen wurden in einem Kommentar der «New York Times» aufgestellt und später berichtigt.

Palins Anwälte argumentierten am Donnerstag US-Medien zufolge, die falschen Aussagen hätten der Karriere der ehemaligen Gouverneurin von Alaska und Bewerberin für das Amt der Vize-Präsidentin 2008 geschadet. Demgegenüber sagte die Verteidigung der «New York Times», es habe sich um ehrliche Fehler gehandelt, nicht um eine absichtliche Falschdarstellung. Der Prozess könnte nach Ansicht von US-Medien Signalwirkung für die Pressefreiheit in den Vereinigten Staaten haben. In dem Land werfen Konservative den liberalen Medien immer wieder vor, Schlagseite zu haben.