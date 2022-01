Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 28.01.22 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

Frank Zander: Familie stärkt ihm den Rücken

BERLIN: Entertainer Frank Zander legt Wert auf den familiären Zusammenhalt. «Wenn es einem dreckig geht, braucht man sowas», sagte der Berliner der Deutschen Presse-Agentur. «Die ganze Familie stärkt mir wirklich den Rücken.» Wenn Kollegen in siebter Ehe verheiratet sind und sechs Kinder haben, sowas ist nichts für ihn, wie er sagt. Mit seiner Frau Evy (74) streite er viel. Aber das sei wohl genau das Salz in der Suppe. «Ich bin ein Straßenköter und sie ist ein Kampf-Frettchen.» Wenn sich ihm andere Frauen näherten, bedeute das: «Feindschaft, sofort».

Am 4. Februar wird Zander 80 Jahre alt. Den Geburtstag will er wegen der Pandemie nur in kleinerer Runde feiern. Er hofft, dass «es noch ein bisschen weitergeht». Worauf er Lust hätte: Mal wieder nach Ibiza zu fahren, vielleicht eine kleine Tournee, Bilder malen, Musizieren, Videos angucken und schneiden - «und verrückte Ideen entwickeln».

Mit seiner Frau ist Zander mehr als 50 Jahre verheiratet. Sohn Marcus (53) ist sein Manager, Enkel Elias (20) spielt in seiner neuen Single («Freunde wie Felsen») Schlagzeug. In Berlin ist der Sänger («Hier kommt Kurt») besonders für sein Engagement für Obdachlose bekannt, außerdem singt er die Stadionhymne für den Fußballclub Hertha BSC.

Schauspielerin Caroline Peters lobt Österreichs Corona-Politik

OSNABRÜCK: Schauspielerin Caroline Peters (50) findet die Corona-Politik in ihrer österreichischen Wahlheimat pragmatischer als in Deutschland. «Die handeln erst mal, und wenn's sich dann als schlecht erweist, ändern sie es und machen etwas anderes», sagte die gebürtige Mainzerin der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (NOZ).

«In Deutschland muss alles perfekt sein, wenn man es macht - deshalb braucht es erst mal ein Jahr, bevor überhaupt etwas passiert», ergänzte Peters, die als Ermittlerin der erfolgreichen ARD-Reihe «Mord mit Aussicht» einem breiten Publikum bekannt wurde. Sie ist auch Ensemblemitglied des renommierten Burgtheaters in Wien und lebt in der österreichischen Hauptstadt.

«Der Datenschutz ist kein Hemmschuh, und es ist alles digitalisiert, was man macht», sagte Peters über die österreichische Corona-Politik. «Dadurch ist der Alltag sehr viel einfacher, als wenn man alles auf Zettel ausdruckt, mit denen man irgendwo hingeht, um einen Termin zu machen. In Berlin ist alles viel komplizierter, da überlegt man zehnmal, bevor man sich zu einer Handlung hinreißen lässt - das Problem haben die Wiener nicht.» Am Samstag (29.1./20.15 Uhr) startet die neue ZDF-Krimireihe «Kolleginnen», in der Peters die Berliner Ermittlerin Irene Gaup spielt.

Als größte Auswirkung der Corona-Pandemie auf ihr eigenes Leben sieht Peters «das ununterbrochene Termin-Tetris» und erklärte dazu: «Permanent ist alles anders als geplant, ständig wird etwas verschoben, noch mal neu geplant und dann wieder verschoben und noch mal neu geplant. (...) Ich habe das Gefühl, dass ich seit zwei Jahren Tetris spiele und zwischendurch zur Entspannung meine Arbeit mache.»

US-Politikerin Palin isst nach positiven Corona-Tests in Restaurant

NEW YORK: Kurz nach mehreren positiven Corona-Tests ist US-Politikerin Sarah Palin in einem New Yorker Restaurant gesichtet worden. Wie mehrere US-Medien am Donnerstag übereinstimmend berichteten, verstieß die Reizfigur der politischen Rechten damit gegen die Corona-Regeln in der US-Ostküstenmetropole. Palin saß zwar am Mittwoch im Außenbereich des Restaurants in der noblen Upper East Side, müsste sich aber eigentlich von anderen Menschen isolieren.

Republikanerin Palin - die ehemalige Gouverneurin von Alaska und Bewerberin für das Amt der Vize-Präsidentin 2008 - ist nicht geimpft und sagte zu den Aussichten, sich immunisieren zu lassen kürzlich: «Nur über meine Leiche». Deshalb sorgte sie in New York schon vor einigen Tagen für Unmut, weil sie im Innenbereich eines Restaurants aß - dies dürfen in der Großstadt nur vollständig Geimpfte. Die 57-Jährige hält sich in New York wegen einer Zivilklage gegen die «New York Times» auf.

Sänger Oli.P gewinnt als Affe die erste Staffel «The Masked Dancer»

KÖLN: Für diesen Sieg machte er sich gern zum Affen: Sänger Oliver Petszokat - besser bekannt als Oli.P - hat die erste Staffel der ProSieben-Show «The Masked Dancer» gewonnen. Der 43-Jährige setzte sich am Donnerstagabend im Finale der Kostüm-Sendung gegen all seine Konkurrenten durch und sammelte die meisten Stimmen des Publikums ein. Danach zwängte er sich aus der Maske, in der er in den vergangenen Wochen in der Show sehr lässig getanzt hatte - Oli.P steckte in einem Affen-Kostüm.

Die Show habe sehr viel Spaß gemacht, sagte Petszokat, nachdem ihm der Pokal übereignet worden war. Allerdings hätten die Affen-Tänze auch Tribut gefordert - er habe nun diverse Wehwehchen. «Ich habe eine Liste gemacht von den Sachen, die in den letzten vier Wochen kaputt gegangen sind», berichtete er. «Vor drei Tagen ist mir eine Muskelfaser im rechten Unterarm gerissen.» Der Spaß habe ihn aber immer wieder angespornt. Petszokats Fazit: «Jetzt ist Sense, ey.»

Dass der Berliner unter dem Affenfell steckte, war keine ganz große Überraschung mehr. Immer wieder war sein Name durch die Gerüchteküche gewabert, auch wegen diverser Indizien. Unter anderem waren die Buchstaben «GZSZ» zu sehen gewesen. In der RTL-Soap «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (GZSZ) hatte Petszokat einst den Mädchenschwarm Ricky Marquart gespielt. 1998 gelang ihm mit der Cover-Version von Herbert Grönemeyers «Flugzeuge im Bauch» musikalisch ein Nummer-Eins-Hit. Auch darauf hatte es Anspielungen gegeben.

«The Masked Dancer» war ein Spin-off der erfolgreichen ProSieben-Show «The Masked Singer». Das Grundprinzip war das gleiche wie beim Original: Promis versteckten ihre wahre Identität hinter aufwändiger Kostümierung. Während sie bei «The Masked Singer» aber in erster Linie singen, wurde bei «The Masked Dancer» getanzt. Die erste Staffel endete am Donnerstag.

Jane Campion und Steven Spielberg für US-Regiepreise nominiert

LOS ANGELES: Die neuseeländische Regisseurin Jane Campion («The Power of the Dog») und Hollywood-Legende Steven Spielberg («West Side Story») haben Chancen auf die diesjährige Auszeichnung der US-Regisseure. Die Directors Guild of America (DGA) gab die Nominierungen für den renommierten Preis am Donnerstag (Ortszeit) bekannt. Campion hatte mit dem Western-Drama «The Power of the Dog» kürzlich den Golden Globe als beste Regisseurin gewonnen. Die DGA-Trophäen werden am 12. März in Beverly Hills zum 74. Mal verliehen.

Mit Campion und Spielberg konkurrieren der Kanadier Denis Villeneuve («Dune»), der Brite Kenneth Branagh («Belfast») und der kalifornische Regisseur Paul Thomas Anderson («Licorice Pizza»).

Die DGA zeichnet auch Erstlingsregisseure aus. In diesem Jahr treten in der Debüt-Sparte unter anderem Maggie Gyllenhaal («The Lost Daughter», dt. Titel «Frau im Dunkeln»), Rebecca Hall («Passing») und Lin-Manuel Miranda («Tick, Tick.Boom!») an.

Die Preise gelten als Barometer für die spätere Oscar-Verleihung. Im vorigen Jahr holte Chloé Zhao mit «Nomadland» erst den DGA-Preis und dann auch den Regie-Oscar.

Autorennen im Dschungelcamp: Null Sterne für Herren, Nobat und Renzi

BERLIN: Reibereien auf der Rennstrecke: Eine Gruppenaufgabe mit einem Safari-Auto hat im RTL-Dschungelcamp bei den Kandidatinnen Jasmin Herren (43), Linda Nobat (26) und Anouschka Renzi (57) für Frust gesorgt. In der am Donnerstagabend ausgestrahlten Sendung mussten die drei Frauen gemeinsam die Dschungelprüfung mit dem Titel «Drei weise Affen» bewältigen. Mit vereinten Kräften galt es, das Auto innerhalb einer vorgeschriebenen Zeit durch einen Hindernisparcours zu steuern und dabei Sterne zu sammeln.

Die Herausforderung: Jeweils eine der drei Kandidatinnen konnte während der Fahrt nichts sehen, nicht hören oder durfte nicht sprechen. Nach mehreren Missverständnissen auf der Strecke schafften sie es dann auch knapp nicht ins Ziel. Null Sterne für das Team. «Du hörst einfach nicht richtig zu», beschwerte sich Model Nobat hinterher über Renzi - die während der Prüfung Ohrschützer tragen musste. Die beiden waren schon in den vergangenen Tagen im Camp aneinandergeraten.

Auch die im Wechsel aufkeimende und wieder abflauende Liebesgeschichte zwischen Tara Tabitha (28) und Filip Pavlovic (27) spielte bei «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» wieder eine Rolle. Die beiden wurden auf eine nächtliche Schatzsuche geschickt und konnten dabei für die Camper immerhin eine Ration Kaffee gewinnen.

Für die Dschungelprüfung am Freitag nominierten die Zuschauer Nobat, Renzi und Ruland. Wegen der Corona-Pandemie entsteht die Show in diesem Jahr in Südafrika statt in Australien.