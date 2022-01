Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 21.01.22 | Überblick

Vladimir Burlakov: Der «Tatort» ist in meinem Kopf und Herzen

BERLIN/SAARBRÜCKEN: «Tatort»-Ermittler Vladimir Burlakov hat eine enge Verbindung zu seiner Figur Hauptkommissar Leo Hölzer. «Leo ist mir schon absolut vertraut geworden. Und er ist ein sehr emotionaler Mensch - so wie ich auch», sagte Burlakov im Interview der Deutschen Presse-Agentur über den Helden des SR-«Tatorts».

Der dritte Fall von Hölzer und seinem Kollegen Adam Schürk (Daniel Sträßer) mit dem Titel «Das Herz der Schlange» läuft am Sonntag (20.15 Uhr) im Ersten. «Es gab sogar eine Szene - als ich die hinterher im Film gesehen habe, musste ich erstmal unterscheiden, dass sie nicht mir passiert ist, sondern Leo und Adam», gab Burlakov zu. «Aber sie war so lange in meinem Kopf und in meinem Herzen, dass ich selbst berührt war.»

Auch außerhalb der «Tatort»-Dreharbeiten ist der 34-Jährige derzeit ein gefragter Schauspieler. Aktuell habe er «schon ein paar Bücher auf dem Tisch». Festgelegt sei er dabei nicht. «Ich bin komplett offen für alles und warte auf die Rolle, die mich begeistert, die mich packt.»

In den nächsten Monaten werde viel mit ihm herauskommen: unter anderem die neue deutsche Thriller-Serie «Kleo» bei Netflix, die gerade abgedrehte ARD-Comedyserie «How to dad» (Regie: Jakob Lass) und ein paar andere Fernsehfilme.

Adele in Tränen - muss Konzertreihe in Las Vegas verschieben

LAS VEGAS: Die britische Sängerin Adele hat einen Tag vor der geplanten Premiere ihre Konzertreihe in Las Vegas abgesagt. Unter Tränen wandte sich der Weltstar am Donnerstag auf Twitter in einer Videobotschaft die Fans. Es tue ihr so leid, aber ihre Show sei einfach nicht fertig, sagt die sichtlich aufgelöste Musikerin. Sie und ihr Team hätten alles versucht, aber die Coronavirus-Pandemie habe alles zunichte gemacht. Die Hälfte ihrer Mitarbeiter sei erkrankt, zudem seien Anlieferungen in Verzug. «Ich bin am Boden zerstört und es tut mir so leid, dass es in der allerletzten Minute passiert.» Die Auftritte würden zu einem späteren Termin nachgeholt, versprach sie den Fans.

Im November hatte die 33-jährige Sängerin die mehrmonatige Konzertreihe in der Casino-Stadt angekündigt. Die Show mit dem Titel «Weekends With Adele» auf der Bühne des berühmten Caesars Palace Hotels sollte am 21. Januar Premiere feiern. Bis Mitte April waren zwei Dutzend Auftritte geplant. Die Konzerthalle bietet über 4000 Gästen Platz.

Mit «30» hatte Adele im vorigen November ihr viertes Studioalbum herausgebracht. Insgesamt verkaufte die Sängerin («Hello») weit mehr als 100 Millionen Platten.

Spielfilm über Angriff auf das US-Kapitol geplant

LOS ANGELES: Hollywood will die Erstürmung des Kapitols in Washington am 6. Januar 2021 als Spielfilm auf die Leinwand bringen. US-Regisseur und Drehbuchautor Billy Ray gab das Projekt mit dem Titel «J6» am Donnerstag bekannt. Auf Twitter verlinkte er einen Bericht von «Deadline.com». Er wolle die Ereignisse aus den «Schützengräben» heraus schildern, sagte er dem Filmportal. Ray war kurz nach der Attacke nach Washington gereist und hatte dort mit Betroffenen gesprochen, wie dem Polizisten Michael Fanone, der von Trump-Anhängern brutal angegriffen worden war.

Als Produzent ist US-Regisseur Adam McKay an Bord, der kürzlich die Polit- und Katastrophensatire «Don't Look Up» herausbrachte. Mit «Vice - Der zweite Mann» drehte er zuvor eine Realsatire über den Hardliner-Politiker Dick Cheney. Ray habe ein «erschütterndes und Angst erregendes» Drehbuch geschrieben, um diesen «qualvollen Tag» als Kinofilm zu dokumentieren, sagte McKay.

Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump hatten am 6. Januar vergangenen Jahres den Sitz des US-Kongresses erstürmt, um die Bestätigung des Wahlsiegs des Demokraten Joe Biden zu verhindern. Fünf Menschen kamen ums Leben, Dutzende wurden verletzt. Die Attacke auf das Herz der US-Demokratie erschütterte das Land. Trump gibt seine Wahlniederlage bis heute nicht zu.

Ray wurde durch seine Drehbücher für Filme wie «Die Tribute von Panem - The Hunger Games, «Captain Phillips» und «Der Fall Richard Jewell» bekannt. 2020 inszenierte er die Polit-Miniserie «The Comey Rule» basierend auf dem Buch «Größer als das Amt» des ehemaligen FBI-Direktors James Comey.

Sänger Eloy de Jong als Superheld bei «The Masked Dancer» enttarnt

KÖLN: Einem Superhelden wird der Stecker gezogen: Der niederländische Popsänger Eloy de Jong ist im Halbfinale der ProSieben-Show «The Masked Dancer» ausgeschieden. Der 48-Jährige erhielt am Donnerstagabend in Köln die wenigsten Zuschauerstimmen und musste seine Maske ablegen. In den vergangenen Wochen war er als «Maximum Power» in einem lila- und orangefarbenen Heldenkostüm mit einem glitzernden Blitz auf der Brust aufgetreten. «Ich bin eigentlich ganz happy, dass das Ding jetzt endlich abkam», sagte der Sänger, der Anfang der 1990er Jahre als Mitglied der Boygroup Caught in the Act bekannt wurde, nachdem er seine Maske abgenommen hatte. Das Tanzen habe ihm aber viel Spaß gemacht.

Mehrere Hinweise hatten die Jury bereits auf die Spur des Sängers gebracht: So wurden als ein Indiz Tulpen präsentiert. Aus dem Rateteam tippte schließlich Alexander Klaws auf de Jong, während sein Kollege Steven Gätjen den Entertainer Bürger Lars Dietrich unter der Maske vermutete. Gastjurorin Annemarie Carpendale tippte auf Benjamin Boyce, der auch bei Caught in the Act sang.

Mit seinem imposanten Kostüm und einer Choreografie mit roboterhaften Elementen hatte sich «Maximum Power» viel Jury-Lob erarbeitet. Der Superheld tanzte zu «Black Hole Sun» von Soundgarden.

Jury und Zuschauer versuchen in der Sendung, verkleidete Promis anhand ihrer Tänze und mit Hilfe von Indizien zu erraten. In den ersten beiden Folgen waren bereits Ex-Boxer Axel Schulz und Sängerin Ute Lemper enttarnt worden. Die verbliebenen vier Masken werden im Finale am 27. Januar gelüftet.