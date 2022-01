Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Britney Spears kritisiert ihre Schwester wegen TV-Interview

LOS ANGELES: Mit deutlichen Worten hat Britney Spears (40) einen Fernsehauftritt ihrer jüngeren Schwester kritisiert. Jamie Lynn Spears veröffentlicht in Kürze ihre Memoiren und war deshalb in der Sendung «Good Morning America» zu Gast. Auf Twitter schrieb Britney am Donnerstag (Ortszeit) dazu: «Zwei Dinge haben mich daran gestört.» Zum einen habe sie gesagt, ihre große Schwester sei damals «außer Kontrolle» gewesen. «Zu jener Zeit vor 15 Jahren war sie kaum bei mir. Also warum sollte sie darüber sprechen, wenn nicht, um ein Buch auf meine Kosten zu verkaufen?»

Als zweiten Punkt nannte Spears in ihrem Post die Auftritte ihrer jüngeren Schwester mit Remix-Versionen ihrer eigenen Musik, worüber in dem Interview ebenfalls gesprochen wurde. «Ich weiß, es mag für die meisten Leute wie eine dumme Sache klingen, aber ich habe viele meiner Songs selbst geschrieben, meine Schwester war ein Baby.» Jamie Lynn habe nie für etwas arbeiten müssen. «Ich hoffe, dein Buch wird ein Erfolg», schrieb Spears schließlich.

Jamie Lynn reagierte mit einem Statement auf Instagram: Es sei schwer, solche Posts zu lesen, schrieb sie. «Brit, ich bin immer hier, du weißt, dass ich hinter den Kulissen immer hier war.» Sie wolle die Dinge richtigstellen, da ihre Familie wegen Britneys «vagen und anschuldigenden Posts» Todesdrohungen erhalte. In dem Buch werde es zudem nicht primär um ihre Schwester gehen. «Ich kann nichts dafür, dass ich auch als Spears geboren wurde und einige meiner Erlebnisse meine Schwester involvieren», schrieb sie.

Denzel Washington: «Bei Shakespeare kannst du nicht improvisieren»

LOS ANGELES/BERLIN: Die «Macbeth»-Verfilmung von US-Regisseur Joel Cohen hat Hauptdarsteller Denzel Washington (67) auch sprachlich herausgefordert. «Bei Shakespeare kannst du nicht improvisieren. Du musst dich genau an die Sprache halten», sagte der zweifache Oscar-Preisträger («Training Day») der Deutschen Presse-Agentur. «Ich weiß nicht, ob es dadurch schwerer wird, aber du musst disziplinierter sein.»

Washington spielt im Schwarz-Weiß-Drama, das seit diesem Freitag beim Streamingdienst Apple+ läuft, den Königsmörder Macbeth. Die dreifache Oscar-Gewinnerin Frances McDermond (64, «Nomadland») ist als seine ebenso machtgierige Ehefrau Lady Macbeth zu sehen.

Obwohl die Tragödie aus dem 17. Jahrhundert zu den Klassikern der englischsprachigen Weltliteratur gehört, hat Washington das Stück erst spät entdeckt. «Als Schüler habe ich «Macbeth» nie gelesen. Und auch, als ich zu Beginn meiner Karriere viel mit Shakespeare in Berührung kam, gehörte das Stück nie dazu. Ich weiß nicht, warum.»

Polizei: Smartphone von Alec Baldwin noch nicht übergeben

SANTA FE: Die Ermittler in dem tödlichen Filmdreh für den Western «Rust» im US-Bundesstaat New Mexico arbeiten weiter daran, das Smartphone von Hollywood-Star Alec Baldwin (63) zu beschaffen. Wie die Polizei in Santa Fe am Donnerstag mitteilte, hatte die Behörde Mitte Dezember per Durchsuchungsbefehl eines Gerichts die Herausgabe des Telefons gefordert. Baldwins Anwälte hätten die Forderung erhalten, aber auch nach Einschaltung der Staatsanwaltschaft sei das Telefon bis heute nicht übergeben worden. Für die polizeilichen Ermittlungen sollten unter anderem Textnachrichten, E-Mails, Social-Media-Accounts und Fotos auf dem Gerät untersucht werden.

Baldwin hatte vorige Woche in einer Videobotschaft auf Instagram Medienberichte zurückgewiesen, dass er die Ermittlungen nicht voll unterstützen würde. In Bezug auf das angeforderte Telefon sprach der Schauspieler von Blödsinn und Lügen in Zeitungsberichten, dass er nicht kooperieren würde. Dieser Vorgang würde Zeit brauchen. Die Behörden könnten nicht einfach Fotos oder Liebesbriefe an seine Frau auf dem Telefon einsehen, sagte Baldwin in dem Videoclip. Sie müssten aber die Wahrheit über den Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins herausfinden, betonte der Schauspieler.

Bei dem Dreh auf einer Filmranch in Santa Fe wurde Hutchins (42) am 21. Oktober tödlich verletzt. Hauptdarsteller Baldwin hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene benutzt. Die noch laufenden Ermittlungen ergaben, dass in dem Colt echte Munition steckte. Die Polizei prüft derzeit, wie es dazu kommen konnte.